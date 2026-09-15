Segundo o The New York Times, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, estaria perto de assinar uma nova renovação de contrato que o manterá no comando até 2030. O acordo atual do treinador de 65 anos estava originalmente previsto para expirar após o fim da Eurocopa de 2028. No entanto, após seu triunfo histórico na Copa do Mundo deste verão, as negociações agora avançam para as etapas finais para garantir sua liderança até o torneio de 2030.

As conversas entre a Real Federação Espanhola de Futebol e o agente Alvaro Torres estão em andamento há dois meses e se aproximam de uma conclusão formal.