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Grande notícia sobre contrato! Técnico campeão da Copa do Mundo, Luis de la Fuente está perto de um novo acordo de longo prazo com a Espanha
Garantindo o futuro da Espanha
Segundo o The New York Times, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, estaria perto de assinar uma nova renovação de contrato que o manterá no comando até 2030. O acordo atual do treinador de 65 anos estava originalmente previsto para expirar após o fim da Eurocopa de 2028. No entanto, após seu triunfo histórico na Copa do Mundo deste verão, as negociações agora avançam para as etapas finais para garantir sua liderança até o torneio de 2030.
As conversas entre a Real Federação Espanhola de Futebol e o agente Alvaro Torres estão em andamento há dois meses e se aproximam de uma conclusão formal.
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Um histórico brilhante de títulos
Desde que assumiu o comando da seleção principal em dezembro de 2022, De la Fuente transformou a Espanha em uma máquina de vitórias imparável. Sua notável passagem já inclui o título da Liga das Nações da Uefa de 2023, a Euro 2024 após a vitória sobre a Inglaterra na final de 2024, e o recente título da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Aquele triunfo na prorrogação contra a Argentina, no MetLife Stadium, fez a Espanha entrar para a história ao deter simultaneamente as Copas do Mundo masculina e feminina, além do seu status europeu.
O sucesso sem precedentes fez da renovação de seu vínculo uma prioridade para a federação, enquanto ela planeja o projeto esportivo de longo prazo.
A caminho das funções de coanfitrião
A decisão de manter o experiente treinador faz total sentido para a Federação Espanhola, tanto do ponto de vista de reconhecimento quanto logístico. Estender seu vínculo permite à entidade planejar sem sobressaltos o caminho até a Copa do Mundo de 2030, que a Espanha coorganizará ao lado de Marrocos e Portugal. Além disso, a expectativa é de que sua comissão técnica principal permaneça no cargo até 2030, proporcionando uma estabilidade muito necessária em comparação com a saída do auxiliar Pablo Amo após a Euro 2024.
As raízes profundas de De la Fuente dentro da federação, incluindo nove anos nas seleções de base e o sucesso nos Jogos Olímpicos, construíram uma base sólida.
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Voltando a atenção para a ação competitiva
Com seu futuro de longo prazo praticamente assegurado, De la Fuente e seu elenco podem voltar a focar totalmente em seus próximos compromissos no calendário internacional. O próximo desafio imediato da Espanha chega em 26 de setembro, quando enfrenta a conhecida rival Inglaterra na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Manter o embalo de sua conquista mundial será o principal objetivo à medida que a equipe inicia mais um capítulo empolgante sob o comando de seu aclamado técnico.
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