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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News
Alvino Hanafi

Traduzido por

Grande notícia sobre contrato! Técnico campeão da Copa do Mundo, Luis de la Fuente está perto de um novo acordo de longo prazo com a Espanha

Espanha
L. de la Fuente

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, estaria perto de acertar uma nova renovação de contrato que o manterá no comando até a Copa do Mundo de 2030. O treinador de 65 anos tem desfrutado de um sucesso incrível desde que assumiu o cargo e recentemente levou a Espanha à glória mundial na América do Norte.

  • Garantindo o futuro da Espanha

    Segundo o The New York Times, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, estaria perto de assinar uma nova renovação de contrato que o manterá no comando até 2030. O acordo atual do treinador de 65 anos estava originalmente previsto para expirar após o fim da Eurocopa de 2028. No entanto, após seu triunfo histórico na Copa do Mundo deste verão, as negociações agora avançam para as etapas finais para garantir sua liderança até o torneio de 2030.

    As conversas entre a Real Federação Espanhola de Futebol e o agente Alvaro Torres estão em andamento há dois meses e se aproximam de uma conclusão formal.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um histórico brilhante de títulos

    Desde que assumiu o comando da seleção principal em dezembro de 2022, De la Fuente transformou a Espanha em uma máquina de vitórias imparável. Sua notável passagem já inclui o título da Liga das Nações da Uefa de 2023, a Euro 2024 após a vitória sobre a Inglaterra na final de 2024, e o recente título da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Aquele triunfo na prorrogação contra a Argentina, no MetLife Stadium, fez a Espanha entrar para a história ao deter simultaneamente as Copas do Mundo masculina e feminina, além do seu status europeu.

    O sucesso sem precedentes fez da renovação de seu vínculo uma prioridade para a federação, enquanto ela planeja o projeto esportivo de longo prazo.

  • A caminho das funções de coanfitrião

    A decisão de manter o experiente treinador faz total sentido para a Federação Espanhola, tanto do ponto de vista de reconhecimento quanto logístico. Estender seu vínculo permite à entidade planejar sem sobressaltos o caminho até a Copa do Mundo de 2030, que a Espanha coorganizará ao lado de Marrocos e Portugal. Além disso, a expectativa é de que sua comissão técnica principal permaneça no cargo até 2030, proporcionando uma estabilidade muito necessária em comparação com a saída do auxiliar Pablo Amo após a Euro 2024.

    As raízes profundas de De la Fuente dentro da federação, incluindo nove anos nas seleções de base e o sucesso nos Jogos Olímpicos, construíram uma base sólida.

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  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Voltando a atenção para a ação competitiva

    Com seu futuro de longo prazo praticamente assegurado, De la Fuente e seu elenco podem voltar a focar totalmente em seus próximos compromissos no calendário internacional. O próximo desafio imediato da Espanha chega em 26 de setembro, quando enfrenta a conhecida rival Inglaterra na fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Manter o embalo de sua conquista mundial será o principal objetivo à medida que a equipe inicia mais um capítulo empolgante sob o comando de seu aclamado técnico.

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