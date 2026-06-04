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Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Grande notícia para as Lionesses! Sarina Wiegman confirma que Lauren James está em forma, enquanto a treinadora da Inglaterra exige uma vitória no confronto de grande destaque contra a Espanha

Inglaterra F
L. James
S. Wiegman
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A Inglaterra recebeu uma boa notícia em relação às lesões antes do crucial jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, com Sarina Wiegman confirmando que Lauren James está em forma e pronta para jogar. As Lionesses viajam para Maiorca sabendo que, se não perderem, garantirão oficialmente sua vaga no torneio de 2027 no Brasil com mais de um ano de antecedência.

  • Lauren James foi declarada apta para a viagem a Maiorca

    As Lionesses receberam um grande incentivo antes do confronto decisivo desta sexta-feira, já que a craque do ataque James foi liberada para jogar. Após um breve susto no fim de semana, Wiegman revelou que a atacante do Chelsea se recuperou bem e já voltou a treinar normalmente com o time.

    Ao dar uma atualização sobre James e sua colega Ella Toone, que também está de volta, Wiegman disse aos repórteres: “[James] está bem. Teve um pequeno período de recuperação depois daquele momento no fim de semana [no Mundial de Rúgbi de Sete], mas conseguiu voltar aos treinos muito rapidamente. Isso é positivo. [Toone] treinou muito para voltar. Temos muitas boas meio-campistas e ela traz algo diferente. É muito bom ter essa opção em nossa equipe. Ela está pronta para jogar e vamos ver o que o amanhã nos reserva.”

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  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    Wiegman exige vitória para garantir a classificação

    Apesar de precisar apenas de um empate para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2027, Wiegman insistiu que a Inglaterra vai jogar para conquistar nada menos do que os três pontos. As Lionesses estão atualmente na liderança do Grupo A3 com um histórico perfeito — mantendo uma vantagem de três pontos sobre a Espanha, segunda colocada — e a treinadora holandesa está ansiosa para garantir a classificação o mais cedo possível, a fim de facilitar os preparativos de longo prazo.

    Wiegman foi clara sobre a intenção de sua equipe, afirmando: “Encaramos a partida com o objetivo de vencer. Entraremos em campo amanhã para vencer. Estamos em uma boa posição. Só queremos mesmo nos classificar o mais rápido possível. Queremos liderar o grupo. É um grupo difícil, é um jogo difícil. É o mesmo para a Espanha, é um jogo difícil para elas também. E isso só ajuda [a se classificar mais cedo] porque assim você tem tempo para se preparar. Sabemos quais são as consequências, então, não importa o que aconteça, temos outra oportunidade, mas vamos entrar em campo para jogar e vencer.”

  • Uma rivalidade renovada com os campeões mundiais

    A história entre essas duas seleções acrescenta uma dose extra de tensão ao confronto, após a vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo de 2023. No entanto, as Lionesses recuperaram a vantagem recentemente, vencendo três dos últimos quatro confrontos, incluindo uma vitória por 1 a 0 em Wembley, em abril.

    Antecipando a batalha tática, Wiegman acrescentou: “Nós nos conhecemos muito bem, então sabemos que tipo de jogadoras a Espanha tem. Mas elas têm mais do que 11 jogadoras que são realmente boas e têm opções diferentes em posições diferentes. Nós apenas tentamos nos preparar para tudo o que surgirá diante de nós amanhã. Jogos desafiadores sempre trazem o melhor de nós. Temos desafios em cada jogo. Queremos estar no nosso melhor o tempo todo. Queremos melhorar em relação ao último jogo que disputamos contra a Espanha. Queremos melhorar a cada partida que jogamos e corrigir os pontos que achamos que podemos melhorar. Isso não é diferente dos outros jogos que disputamos.”

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    As Lionesses seguem em frente sem Williamson

    Enquanto a capitã Leah Williamson está fora, Wiegman está confiante de que sua equipe pode enfrentar a seleção de Sonia Bermúdez. Evitar a derrota em Maiorca garantirá a vaga da Inglaterra no Brasil para a 10ª Copa do Mundo Feminina com mais de um ano de antecedência, transformando o último jogo das eliminatórias contra a Ucrânia, no Estádio Hill Dickinson do Everton, em 9 de junho, em uma partida sem importância.

    Refletindo sobre a lesão da capitã, a treinadora admitiu: “É claro que é decepcionante que [Williamson] esteja lesionada, em primeiro lugar por ela, mas também por nós. Ao mesmo tempo, seguimos em frente rapidamente porque temos que jogar com o time que temos e acho que temos um time muito bom. Já passamos por isso antes, um elenco sem a Leah, então estou tranquila com isso.”

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