Grande notícia para as Lionesses! Sarina Wiegman confirma que Lauren James está em forma, enquanto a treinadora da Inglaterra exige uma vitória no confronto de grande destaque contra a Espanha

Apesar de precisar apenas de um empate para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2027, Wiegman insistiu que a Inglaterra vai jogar para conquistar nada menos do que os três pontos. As Lionesses estão atualmente na liderança do Grupo A3 com um histórico perfeito — mantendo uma vantagem de três pontos sobre a Espanha, segunda colocada — e a treinadora holandesa está ansiosa para garantir a classificação o mais cedo possível, a fim de facilitar os preparativos de longo prazo.

Wiegman foi clara sobre a intenção de sua equipe, afirmando: “Encaramos a partida com o objetivo de vencer. Entraremos em campo amanhã para vencer. Estamos em uma boa posição. Só queremos mesmo nos classificar o mais rápido possível. Queremos liderar o grupo. É um grupo difícil, é um jogo difícil. É o mesmo para a Espanha, é um jogo difícil para elas também. E isso só ajuda [a se classificar mais cedo] porque assim você tem tempo para se preparar. Sabemos quais são as consequências, então, não importa o que aconteça, temos outra oportunidade, mas vamos entrar em campo para jogar e vencer.”