Grande notícia de última hora sobre transferências: o Manchester City estuda uma contratação sensacional do meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández

De acordo com o The Athletic, o Manchester City surgiu como um pretendente surpresa pelo meio-campista do Chelsea, Fernández, ao iniciar os planos para uma grande reformulação no verão. O argentino, campeão da Copa do Mundo, estaria no topo da lista de candidatos elaborada pelos dirigentes do City, que estão determinados a trazer mais controle e dinamismo às suas opções no meio-campo.

A iniciativa surge em um momento em que o City avalia sua estrutura de meio-campo a longo prazo. Com recentes preocupações com lesões afetando jogadores-chave como Rodri, além da saída confirmada de Bernardo Silva no final da temporada, a diretoria do Etihad Stadium vê Fernández como um jogador capaz de se destacar sob as exigências táticas dos Cityzens.