Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
enzo-fernandez(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Grande notícia de última hora sobre transferências: o Manchester City estuda uma contratação sensacional do meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández

Mercado da bola
E. Fernandez
Manchester City
Premier League
Chelsea

O Manchester City estaria avaliando uma transferência sensacional para o meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández, neste verão. O City busca reforços para o meio-campo e, embora Fernández continue sendo uma figura-chave em Stamford Bridge, o interesse do clube pode colocar à prova a determinação do Chelsea durante a próxima janela de transferências.

  • O City identifica Fernández como uma possível solução para o meio-campo

    De acordo com o The Athletic, o Manchester City surgiu como um pretendente surpresa pelo meio-campista do Chelsea, Fernández, ao iniciar os planos para uma grande reformulação no verão. O argentino, campeão da Copa do Mundo, estaria no topo da lista de candidatos elaborada pelos dirigentes do City, que estão determinados a trazer mais controle e dinamismo às suas opções no meio-campo.

    A iniciativa surge em um momento em que o City avalia sua estrutura de meio-campo a longo prazo. Com recentes preocupações com lesões afetando jogadores-chave como Rodri, além da saída confirmada de Bernardo Silva no final da temporada, a diretoria do Etihad Stadium vê Fernández como um jogador capaz de se destacar sob as exigências táticas dos Cityzens.

    • Publicidade
  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    O Chelsea enfrenta uma batalha para manter o jogador mais caro da história do futebol britânico

    Embora Fernández tenha contrato com o Chelsea até 2032, relatos sugerem que o Manchester City está disposto a explorar a possibilidade de uma negociação. O meio-campista tem sido um pilar do time do Chelsea desde que chegou do Benfica, mas a atração de disputar títulos importantes no âmbito do atual projeto do City pode acabar sendo determinante.

    Discussões internas no City destacaram o alcance dos passes de Fernandez e sua capacidade de ditar o ritmo do jogo como atributos-chave. Apesar do desempenho irregular do Chelsea, a cotação individual do jogador de 25 anos continua alta entre os principais treinadores da Europa.

  • O City está pronto para testar a determinação dos rivais londrinos

    Há uma sensação crescente de que o City está disposto a apoiar seu interesse com uma oferta financeira significativa. A equipe de contratações do clube recebeu a missão de identificar jogadores capazes de se integrar perfeitamente a um sistema de alta posse de bola, e Fernández se encaixa perfeitamente no perfil de um jogador técnico ao estilo do City.

    Para o Chelsea, perder um jogador do calibre de Fernández para um rival direto da Premier League representaria um grande golpe. No entanto, a necessidade contínua do clube do oeste de Londres de equilibrar as contas e reduzir seu enorme elenco poderia, teoricamente, abrir as portas para negociações caso seja apresentada uma oferta substancial.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    A janela de transferências de verão se aproxima, enquanto o City avalia uma proposta formal

    Ainda não houve contato formal entre os clubes, mas espera-se que o City continue acompanhando o jogador até o final da atual temporada. Muito dependerá da classificação final do Chelsea no campeonato e dos planos do próprio clube, especialmente com a chegada de um novo técnico após a recente demissão de Liam Rosenior.

    À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, essa história em desenvolvimento deve se tornar uma das sagas mais comentadas do período entre temporadas. Resta saber se o City conseguirá convencer o Chelsea a se desfazer de seu meio-campista-âncora, mas o próprio interesse já destaca uma intenção ousada por parte do gigante de Manchester.

Copa da Inglaterra
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Southampton crest
Southampton
SOU
Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds crest
Leeds
LEE