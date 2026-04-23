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Grande notícia de última hora sobre transferências: o Manchester City estuda uma contratação sensacional do meio-campista do Chelsea, Enzo Fernández
O City identifica Fernández como uma possível solução para o meio-campo
De acordo com o The Athletic, o Manchester City surgiu como um pretendente surpresa pelo meio-campista do Chelsea, Fernández, ao iniciar os planos para uma grande reformulação no verão. O argentino, campeão da Copa do Mundo, estaria no topo da lista de candidatos elaborada pelos dirigentes do City, que estão determinados a trazer mais controle e dinamismo às suas opções no meio-campo.
A iniciativa surge em um momento em que o City avalia sua estrutura de meio-campo a longo prazo. Com recentes preocupações com lesões afetando jogadores-chave como Rodri, além da saída confirmada de Bernardo Silva no final da temporada, a diretoria do Etihad Stadium vê Fernández como um jogador capaz de se destacar sob as exigências táticas dos Cityzens.
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O Chelsea enfrenta uma batalha para manter o jogador mais caro da história do futebol britânico
Embora Fernández tenha contrato com o Chelsea até 2032, relatos sugerem que o Manchester City está disposto a explorar a possibilidade de uma negociação. O meio-campista tem sido um pilar do time do Chelsea desde que chegou do Benfica, mas a atração de disputar títulos importantes no âmbito do atual projeto do City pode acabar sendo determinante.
Discussões internas no City destacaram o alcance dos passes de Fernandez e sua capacidade de ditar o ritmo do jogo como atributos-chave. Apesar do desempenho irregular do Chelsea, a cotação individual do jogador de 25 anos continua alta entre os principais treinadores da Europa.
O City está pronto para testar a determinação dos rivais londrinos
Há uma sensação crescente de que o City está disposto a apoiar seu interesse com uma oferta financeira significativa. A equipe de contratações do clube recebeu a missão de identificar jogadores capazes de se integrar perfeitamente a um sistema de alta posse de bola, e Fernández se encaixa perfeitamente no perfil de um jogador técnico ao estilo do City.
Para o Chelsea, perder um jogador do calibre de Fernández para um rival direto da Premier League representaria um grande golpe. No entanto, a necessidade contínua do clube do oeste de Londres de equilibrar as contas e reduzir seu enorme elenco poderia, teoricamente, abrir as portas para negociações caso seja apresentada uma oferta substancial.
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A janela de transferências de verão se aproxima, enquanto o City avalia uma proposta formal
Ainda não houve contato formal entre os clubes, mas espera-se que o City continue acompanhando o jogador até o final da atual temporada. Muito dependerá da classificação final do Chelsea no campeonato e dos planos do próprio clube, especialmente com a chegada de um novo técnico após a recente demissão de Liam Rosenior.
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, essa história em desenvolvimento deve se tornar uma das sagas mais comentadas do período entre temporadas. Resta saber se o City conseguirá convencer o Chelsea a se desfazer de seu meio-campista-âncora, mas o próprio interesse já destaca uma intenção ousada por parte do gigante de Manchester.