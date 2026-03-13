AFP
Grande mudança no Bayern de Munique? Futuro do diretor de transferências ainda incerto, apesar da equipe de Vincent Kompany lutar pelo triplo título
Atrito interno na Allianz Arena
Enquanto Kompany revitalizou o Bayern em campo, uma luta pelo poder está se formando nos bastidores da Allianz Arena. Eberl, antes visto como o arquiteto da nova era do clube, agora enfrenta um escrutínio significativo da diretoria. De acordo com uma reportagem da Sport Bild, seu futuro está longe de ser seguro, com a confiança interna em sua liderança vacilando.
A atmosfera na Saebener Strasse tem se tornado cada vez mais volátil. Apesar do desempenho dominante do Bayern na Bundesliga e da busca pelo triplo título, o relacionamento entre Eberl e outros altos funcionários teria esfriado. Essa falta de confiança irrestrita alimentou especulações de que seu mandato poderia ser encurtado antes do término de seu contrato em 2027.
Conflito sobre negociações contratuais
A principal fonte de tensão decorre da gestão de Eberl em relação aos salários do clube. Certos membros da hierarquia acreditam que ele tem sido demasiado generoso durante as renovações de contrato, levando a estruturas financeiras consideradas insustentáveis. Estas divergências internas suscitaram um debate mais alargado sobre se o antigo executivo do RB Leipzig se adequa realmente à identidade a longo prazo do clube.
O ex-treinador Felix Magath destacou a dificuldade da função, observando a sombra projetada pelas lendas do clube. “Depois de Uli Hoeness, não sei qual treinador durou muito tempo no FC Bayern. É uma situação muito difícil”, explicou Magath. “Esses grandes ex-líderes ainda estão flutuando em algum lugar do universo. Portanto, é difícil para alguém que agora recebe essa responsabilidade realmente estar à altura dela.”
Eberl mantém a calma apesar da tempestade
Por sua vez, Eberl está tentando manter uma postura profissional enquanto as especulações atingem seu auge. Antes de um confronto crucial da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, ele deixou claro que está bloqueando as distrações externas para se concentrar nos objetivos esportivos imediatos do clube. Com o final da temporada se aproximando, o diretor esportivo está apostando no sucesso dos troféus para silenciar seus críticos dentro da diretoria, embora uma decisão final sobre seu futuro não seja esperada até maio.
Eberl abordou os rumores diretamente durante uma coletiva de imprensa: “Essas notícias não me incomodam. As críticas sempre existem. Estou focado no meu trabalho e no nosso. As coisas estão indo bem para nós e podemos conquistar muito nesta temporada. É nisso que estamos focados.”
O plano de sucessão interna
Se a separação realmente ocorrer, o clube recordista de títulos pode não precisar procurar muito longe por um substituto. Há uma crença crescente dentro do clube de que a dupla formada pelo CEO Jan-Christian Dreesen e pelo diretor esportivo Christoph Freund poderia absorver as responsabilidades de Eberl sem a necessidade de uma contratação externa cara. Isso representaria uma mudança significativa na estratégia, potencialmente afastando-se do modelo de executivos de renome que definiu o clube por vários anos, embora candidatos externos como Markus Krosche tenham sido descartados.
Enquanto isso, em campo, Kompany lutará para levar o Bayern a conquistar todos os troféus restantes nesta temporada, onde ainda tem potencial para ganhar uma tríplice coroa. O Die Roten está no topo da tabela da Bundesliga com uma vantagem de 11 pontos sobre o rival mais próximo, o Borussia Dortmund, enquanto também ainda está na DFB-Pokal, com o Leverkusen como adversário nas semifinais. Além disso, os bávaros garantiram uma vitória retumbante por 6 a 1 sobre o Atalanta na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
