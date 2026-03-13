Grande mudança no Bayern de Munique? Futuro do diretor de transferências ainda incerto, apesar da equipe de Vincent Kompany lutar pelo triplo título

Enquanto Kompany revitalizou o Bayern em campo, uma luta pelo poder está se formando nos bastidores da Allianz Arena. Eberl, antes visto como o arquiteto da nova era do clube, agora enfrenta um escrutínio significativo da diretoria. De acordo com uma reportagem da Sport Bild, seu futuro está longe de ser seguro, com a confiança interna em sua liderança vacilando.

A atmosfera na Saebener Strasse tem se tornado cada vez mais volátil. Apesar do desempenho dominante do Bayern na Bundesliga e da busca pelo triplo título, o relacionamento entre Eberl e outros altos funcionários teria esfriado. Essa falta de confiança irrestrita alimentou especulações de que seu mandato poderia ser encurtado antes do término de seu contrato em 2027.