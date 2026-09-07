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'Grande medo!' - Gary Neville avisa Michael Carrick para não repetir o maior erro do Manchester United após o colapso contra o Everton
Neville detona a complacência defensiva
Neville não poupou palavras em sua avaliação do mais recente revés do Manchester United e alertou Carrick de que ele corre o risco de repetir os mesmos erros que custaram os cargos de Erik ten Hag e Ruben Amorim.
O United parecia caminhar tranquilamente rumo aos três pontos no Hill Dickinson Stadium antes de uma reação tardia do Everton resultar em um gol de empate aos 96 minutos de Ainsley Maitland-Niles. O resultado deixa o United com apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas da Premier League, gerando preocupações precoces sobre a capacidade da equipe de administrar os jogos sob pressão.
Falando no Gary Neville Podcast, o ex-capitão do clube destacou a falta de contundência como uma preocupação principal. "Os times acham que têm uma chance contra eles", explicou Neville. "Achei que eles estavam um pouco complacentes, e eu estava dizendo isso depois do primeiro gol, faltou aquele instinto matador antes daquele período em que o Everton empatou, e então eles reagem novamente.
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Mudanças táticas sob pressão
Um dos aspectos mais controversos da tarde foi a decisão de Carrick de mexer na linha defensiva nos minutos finais da partida. Neville ficou particularmente intrigado com a saída de defensores importantes, uma medida que, na visão dele, convidou uma pressão desnecessária sobre um time que já vinha lutando por estabilidade.
Neville manifestou preocupação com as substituições de Luke Shaw e Diogo Dalot, comparando a decisão às frequentes mudanças na defesa vistas sob comandos anteriores. "Não acho que isso vá desaparecer, e esse é o meu grande medo", acrescentou Neville.
"Acho que sofrer gols vai persegui-los pelo caminho, e não sei como Michael vai lidar com isso, porque ele tem sua melhor linha de quatro na defesa em campo. Não sei por que Shaw saiu faltando cinco minutos para o fim, espero que ele não esteja lesionado."
Carrick responde aos problemas defensivos
Carrick manteve a calma em sua análise pós-jogo, mas não fugiu dos problemas óbvios na defesa. Embora tenha elogiado a qualidade dos gols do Everton, admitiu que seu time precisa melhorar o controle das partidas.
Ao refletir sobre o desempenho defensivo, Carrick admitiu: "Obviamente, não podemos ignorar isso. Precisamos sofrer menos gols para ter uma chance melhor de vencer os jogos. Certamente vamos olhar para isso e seguir melhorando. Obviamente, há coisas em que precisamos melhorar como equipe."
Ele acrescentou: "Foram dois chutes de longe, na verdade, dois chutes muito bons do ponto de vista deles. Às vezes eles vão no ângulo e, na maioria das vezes, provavelmente não vão. Sim, com certeza, é isso mesmo [sobre sofrer gols no fim]."
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Lesão de Rashford aumenta dor de cabeça do United
Além das preocupações táticas levantadas por Neville, o United também está apreensivo com a condição física de Marcus Rashford. O atacante foi substituído durante o segundo tempo, uma mudança que Carrick depois confirmou ter sido motivada por um problema físico. Rashford havia mostrado estar bem pela ponta esquerda, combinando com Shaw de forma eficaz antes de sua saída precoce.
Ao atualizar a condição do atacante, Carrick disse: "Ele sentiu um pouco alguma coisa, então tivemos que tirá-lo. Tivemos boas conexões praticamente por todo o campo em diferentes momentos do jogo, e Marcus e Shaw jogam juntos há muito tempo e têm um bom entendimento. E dá para ver isso, eles parecem realmente perigosos por aquele lado, e obviamente ainda há mais por vir."
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