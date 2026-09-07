Neville não poupou palavras em sua avaliação do mais recente revés do Manchester United e alertou Carrick de que ele corre o risco de repetir os mesmos erros que custaram os cargos de Erik ten Hag e Ruben Amorim.

O United parecia caminhar tranquilamente rumo aos três pontos no Hill Dickinson Stadium antes de uma reação tardia do Everton resultar em um gol de empate aos 96 minutos de Ainsley Maitland-Niles. O resultado deixa o United com apenas quatro pontos nas três primeiras rodadas da Premier League, gerando preocupações precoces sobre a capacidade da equipe de administrar os jogos sob pressão.

Falando no Gary Neville Podcast, o ex-capitão do clube destacou a falta de contundência como uma preocupação principal. "Os times acham que têm uma chance contra eles", explicou Neville. "Achei que eles estavam um pouco complacentes, e eu estava dizendo isso depois do primeiro gol, faltou aquele instinto matador antes daquele período em que o Everton empatou, e então eles reagem novamente.



