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“Grande jogador, mas provavelmente não para o Chelsea”: ex-astro do clube faz previsão sobre transferência de Estevao enquanto joia brasileira fica no banco, atrás de Cole Palmer e Morgan Rogers
Messinho impressionou na temporada de estreia
Messinho (Pequeno Messi) causou grande repercussão no oeste de Londres na temporada passada, após sua aguardada chegada do Palmeiras. Uma lesão acabou interrompendo sua temporada de estreia na Inglaterra e frustrou seus sonhos de disputar a Copa do Mundo, mas ele mostrou potencial suficiente para gerar grande expectativa.
A expectativa era de que o atacante veloz evoluísse ainda mais nesta temporada e consolidasse sua condição de futura estrela mundial. Esse progresso foi freado por mudanças dentro e fora de campo.
O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, prefere um esquema 3-4-2-1 que não inclui pontas. Ele também trouxe Rogers, jogador da seleção inglesa, em uma negociação recorde de 117 milhões de libras (US$ 156 milhões), que tornou o ex-meia do Aston Villa o britânico mais caro da história.
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Limitado a 29 minutos em campo na Premier League
Estevao está tendo de se conformar com um papel coadjuvante. Ele disputou apenas 29 minutos na Premier League nesta temporada. Agora, surgem sérias dúvidas sobre se um dos jogadores mais promissores do futebol mundial tem futuro a longo prazo no futebol inglês.
Ao falar sobre o assunto, Nevin, ex-jogador do Chelsea que falou em parceria com o NetBet Casino, disse ao GOAL: “Quando ele chegou ao Chelsea e disputou algumas partidas, pensei que era um jogador fantástico, brilhante. Eu o adoro, de verdade. E ele será um grande jogador, mas provavelmente não no Chelsea.”
Estevao vai avaliar opções de transferência em janeiro?
Nevin, que passou cinco anos em Stamford Bridge entre 1983 e 1988, acrescentou, ao ser perguntado se consegue imaginar Estevao avaliando suas opções quando a janela de transferências de janeiro abrir: “Não me surpreenderia.
“Não é exatamente o caso de dizer que ele deve sair agora. Mas a carreira dura apenas um certo tempo, e você precisa acumular muitos jogos. Quando chega aos 20, 21 anos, quer ter disputado umas duzentas partidas.
“Se você é realmente um jogador de alto nível, é isso que se espera. Você não entra só por alguns minutos aqui e ali; é um jogador consolidado. Os grandes jogadores costumam ter isso. Começam muito cedo, como ele começou, têm muito talento, como ele tem, e depois disputam muitos jogos e entendem a importância da vivência dentro de uma partida. É uma pena que isso não esteja acontecendo.
“Antes de tudo, não é por falta de talento. Ele também teve duas lesões. Às vezes, há um certo risco de colocar esses jogadores para atuar em excesso. Acho que esse risco não é tão grande quanto as pessoas pensam.
“Mas o grande problema para ele é o sistema. Com o sistema e os jogadores que estão lá, suas oportunidades serão limitadas. Ele pode terminar a temporada com 30 jogos, mas em alguns deles terá atuado por apenas 15 minutos. E não é disso que precisa. Precisa jogar constantemente.
“Então, não ficaria chocado se ele procurasse outro lugar para conseguir jogar. Por outro lado, do ponto de vista do Chelsea, a pergunta é: o que acontece se Rogers ou Palmer se lesionarem? Precisamos de alguém. É a clássica situação difícil em que os jogadores se encontram no futebol moderno. Mas um jogador com esse talento não deve passar a carreira inteira no banco. Tenho a impressão de que ele não vai fazer isso.”
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Adolescente brasileiro vinculado a um contrato de longo prazo
Estevao tem contrato com o Chelsea até 2033, após assinar um vínculo de oito anos quando se transferiu para Londres. Ele pode, porém, não cumprir muito mais do que 18 meses desse acordo.
O Chelsea não gostaria de vendê-lo, pois não quer abrir mão de um talento tão promissor, mas reconhece que jogadores dessa idade e qualidade precisam ser titulares todas as semanas enquanto trilham o caminho rumo ao topo do futebol mundial.
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