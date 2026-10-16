Nevin, que passou cinco anos em Stamford Bridge entre 1983 e 1988, acrescentou, ao ser perguntado se consegue imaginar Estevao avaliando suas opções quando a janela de transferências de janeiro abrir: “Não me surpreenderia.

“Não é exatamente o caso de dizer que ele deve sair agora. Mas a carreira dura apenas um certo tempo, e você precisa acumular muitos jogos. Quando chega aos 20, 21 anos, quer ter disputado umas duzentas partidas.

“Se você é realmente um jogador de alto nível, é isso que se espera. Você não entra só por alguns minutos aqui e ali; é um jogador consolidado. Os grandes jogadores costumam ter isso. Começam muito cedo, como ele começou, têm muito talento, como ele tem, e depois disputam muitos jogos e entendem a importância da vivência dentro de uma partida. É uma pena que isso não esteja acontecendo.

“Antes de tudo, não é por falta de talento. Ele também teve duas lesões. Às vezes, há um certo risco de colocar esses jogadores para atuar em excesso. Acho que esse risco não é tão grande quanto as pessoas pensam.

“Mas o grande problema para ele é o sistema. Com o sistema e os jogadores que estão lá, suas oportunidades serão limitadas. Ele pode terminar a temporada com 30 jogos, mas em alguns deles terá atuado por apenas 15 minutos. E não é disso que precisa. Precisa jogar constantemente.

“Então, não ficaria chocado se ele procurasse outro lugar para conseguir jogar. Por outro lado, do ponto de vista do Chelsea, a pergunta é: o que acontece se Rogers ou Palmer se lesionarem? Precisamos de alguém. É a clássica situação difícil em que os jogadores se encontram no futebol moderno. Mas um jogador com esse talento não deve passar a carreira inteira no banco. Tenho a impressão de que ele não vai fazer isso.”