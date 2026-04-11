Vários times da primeira divisão da Espanha e da Itália estariam interessados no jovem jogador do Bayern de Munique, Julien Yanda. É o que informa o Estadio Deportivo.
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Grande interesse: será que dois grandes talentos vão deixar o FC Bayern de Munique neste verão?
Segundo a reportagem, os clubes em questão são o Real Betis, o Parma Calcio e o US Sassuolo.
De acordo com a reportagem, o lateral-esquerdo Yanda deve ganhar experiência em campo — e, por isso, um empréstimo seria a opção mais provável do ponto de vista do Bayern de Munique. No entanto, uma venda também seria possível, caso seja acordada uma opção de recompra para o FCB.
Yanda, nascido em Hamburgo, mudou-se em 2025 da base do FC St. Pauli para Munique. Lá, o jogador de 18 anos é comparado a Alphonso Davies devido ao seu estilo de jogo na lateral esquerda.
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Della Rovere: Interesse da Alemanha e da Itália
Além disso, o jornal Bild informa que Guido Della Rovere está sendo cortejado por vários clubes italianos e alemães.
O contrato do italiano de 18 anos vai até 2027, depois que o meio-campista foi transferido há dois anos do Cremonese para o Bayern-Campus por 240 mil euros. Ele ainda não teve a chance de jogar com os profissionais, mas, contra o Union Berlin no final de março, o jovem talento integrou pela primeira vez o elenco do técnico Vincent Kompany.
Della Rovere é um dos principais jogadores da equipe reserva na Regionalliga e soma quatro gols e dez assistências em 24 partidas. Na sexta-feira, porém, ele precisou ser substituído por lesão na derrota por 1 a 2 para o Würzburger Kickers. Ainda não há um diagnóstico.