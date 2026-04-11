Grande interesse: será que dois grandes talentos vão deixar o FC Bayern de Munique neste verão?

Segundo a reportagem, os clubes em questão são o Real Betis, o Parma Calcio e o US Sassuolo.

De acordo com a reportagem, o lateral-esquerdo Yanda deve ganhar experiência em campo — e, por isso, um empréstimo seria a opção mais provável do ponto de vista do Bayern de Munique. No entanto, uma venda também seria possível, caso seja acordada uma opção de recompra para o FCB.

Yanda, nascido em Hamburgo, mudou-se em 2025 da base do FC St. Pauli para Munique. Lá, o jogador de 18 anos é comparado a Alphonso Davies devido ao seu estilo de jogo na lateral esquerda.