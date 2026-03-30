Segundo a Sky, vários clubes europeus da Inglaterra e da Espanha já demonstraram interesse no jogador da seleção nacional. Entre eles, destacam-se o Manchester United, o Aston Villa e o Atlético de Madrid.
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Grande interesse da Premier League e da Espanha: será que o BVB vai perder um dos seus principais jogadores desta temporada?
Anton é, sem dúvida, um dos principais destaques do Borussia Dortmund nesta temporada. Durante a longa ausência de Nico Schlotterbeck na primeira metade do campeonato, ele foi o líder indiscutível da defesa do técnico Nico Kovac e continuou sendo uma rocha inabalável mesmo após o retorno deste. Além disso, o jogador de 29 anos quase não cometeu erros.
Portanto, não é de se surpreender que o recém-demitido diretor esportivo Sebastian Kehl, segundo a reportagem, já tenha mantido as primeiras conversas com Anton sobre uma renovação de contrato, a fim de sondar o interesse geral em prolongar seu contrato, que ainda tem validade até 2028.
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BVB: Anton seguirá os passos de Nmecha e Schlotterbeck?
Caso Ole Book, sucessor de Kehl, dê continuidade às negociações, o salário anual de Anton seria ajustado de acordo com seu desempenho. Ele poderia ser o próximo da lista, depois de Felix Nmecha (2030) e Nico Schlotterbeck, cuja permanência já estaria praticamente garantida. Segundo a Sky, a assinatura do contrato de Schlotterbeck ocorrerá imediatamente após a pausa para os jogos internacionais.
Consequentemente, Schlotterbeck se tornaria o jogador mais bem pago do Dortmund e, segundo informações, receberia 14 milhões de euros por temporada no futuro. Caso Anton também permaneça, o BVB poderá contar, por enquanto, com uma dupla sólida na zaga. A terceira vaga na linha de três defensores preferida por Kovac poderia ser ocupada pelo talentoso Luca Reggiani ou por Ramy Bensebaini.
Niklas Süle, por sua vez, deixará o clube sem custo de transferência, enquanto Emre Can ainda ficará fora por alguns meses devido a uma lesão no ligamento cruzado. O jovem Filippo Mane também ficará afastado por um período mais longo. Por isso, não está descartado que Book contrate mais um reforço para a defesa.
Waldemar Anton: Dados de desempenho e estatísticas pelo BVB nesta temporada
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