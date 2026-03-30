Grande interesse da Premier League e da Espanha: será que o BVB vai perder um dos seus principais jogadores desta temporada?

Caso Ole Book, sucessor de Kehl, dê continuidade às negociações, o salário anual de Anton seria ajustado de acordo com seu desempenho. Ele poderia ser o próximo da lista, depois de Felix Nmecha (2030) e Nico Schlotterbeck, cuja permanência já estaria praticamente garantida. Segundo a Sky, a assinatura do contrato de Schlotterbeck ocorrerá imediatamente após a pausa para os jogos internacionais.

Consequentemente, Schlotterbeck se tornaria o jogador mais bem pago do Dortmund e, segundo informações, receberia 14 milhões de euros por temporada no futuro. Caso Anton também permaneça, o BVB poderá contar, por enquanto, com uma dupla sólida na zaga. A terceira vaga na linha de três defensores preferida por Kovac poderia ser ocupada pelo talentoso Luca Reggiani ou por Ramy Bensebaini.

Niklas Süle, por sua vez, deixará o clube sem custo de transferência, enquanto Emre Can ainda ficará fora por alguns meses devido a uma lesão no ligamento cruzado. O jovem Filippo Mane também ficará afastado por um período mais longo. Por isso, não está descartado que Book contrate mais um reforço para a defesa.