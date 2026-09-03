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Leeds United v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

'Grande golpe' - zagueiro do Leeds United, Joe Rodon, é desfalque por 10 semanas com grave lesão no tendão da coxa

J. Rodon
D. Farke
Leeds
Premier League
Leeds x Brentford
Brentford
Brighton x Leeds
Brighton

O Leeds United foi abalado pela notícia de que o zagueiro fundamental Joe Rodon deve passar um longo período afastado após sofrer uma grave lesão. O internacional de País de Gales deve ficar fora de ação por pelo menos dois meses depois de sair mancando da recente partida do clube pela Premier League contra o Brentford.

  • Farke confirma afastamento significativo de Rodon

    O técnico do Leeds United, Daniel Farke, confirmou os piores temores em relação à condição física de Rodon, ao revelar que o zagueiro deve ficar fora por um período mínimo de oito a 10 semanas. O jogador de 28 anos, que se firmou como peça vital da linha defensiva em Elland Road, sofreu uma grave lesão no tendão da coxa durante o primeiro tempo do empate de domingo contra o Brentford e foi forçado a deixar o gramado mancando, em visível desconforto.

    Ao falar com a imprensa antes do próximo duelo com o Brighton & Hove Albion, Farke deu uma atualização sombria sobre a condição do defensor. "Más notícias com ele", disse Farke antes da viagem de sábado para enfrentar o Brighton & Hove Albion. "(Ele tem uma) grave lesão no tendão da coxa e ficará fora por oito a 10 semanas, então definitivamente não jogará antes da próxima pausa internacional. Além disso, provavelmente também não nos primeiros jogos depois da pausa internacional. Claro, é um grande golpe para nós porque ele é um jogador-chave, mas isso é futebol e às vezes você tem que lidar com lesões."

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  • Leeds United v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Um golpe no ímpeto inicial

    A perda de Rodon representa um desafio tático significativo para o treinador alemão. O defensor galês, que reafirmou seu compromisso com o clube ao assinar um novo contrato de quatro anos em agosto, tem sido um pilar da equipe desde que chegou em 2023, com 139 partidas em todas as competições e três gols marcados.

    A lesão chega em um momento particularmente frustrante para o Leeds United, que teve um início encorajador na nova temporada. O Leeds United abriu sua campanha com uma suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Nottingham Forest antes de empatar por 1 a 1 em casa com o Brentford, além de avançar à terceira rodada da Copa da Liga graças a outro triunfo sobre o Forest.

  • Refletindo sobre a janela de transferências de verão

    O revés chega logo após o fechamento da janela de transferências de verão, na qual o Leeds reforçou suas opções com as chegadas tardias de Melvin Bard e Jean-Matteo Bahoya. Ao refletir sobre a campanha de contratações, Farke foi convidado a avaliar a situação de seu elenco após as adições do novo lateral-esquerdo e do ponta.

    "Nem todos os desejos são sempre atendidos completamente, mas eu diria que 90, 95 por cento do que queríamos fazer é realmente muito bom. Também precisamos de um pouco de sorte no ataque, talvez não haja lesões em alguns jogadores-chave", disse Farke ao avaliar a atividade de verão do clube.

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  • Leeds United v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Uma agenda assustadora pela frente

    O Leeds agora enfrenta uma sequência exaustiva de jogos que vai testar severamente a profundidade do elenco sem Rodon. Depois da viagem de sábado a Brighton, a equipe de Farke vai a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea na terceira rodada da Copa da Liga em 9 de setembro, antes de voltar para casa para receber o Newcastle United em 14 de setembro.

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