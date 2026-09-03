O técnico do Leeds United, Daniel Farke, confirmou os piores temores em relação à condição física de Rodon, ao revelar que o zagueiro deve ficar fora por um período mínimo de oito a 10 semanas. O jogador de 28 anos, que se firmou como peça vital da linha defensiva em Elland Road, sofreu uma grave lesão no tendão da coxa durante o primeiro tempo do empate de domingo contra o Brentford e foi forçado a deixar o gramado mancando, em visível desconforto.

Ao falar com a imprensa antes do próximo duelo com o Brighton & Hove Albion, Farke deu uma atualização sombria sobre a condição do defensor. "Más notícias com ele", disse Farke antes da viagem de sábado para enfrentar o Brighton & Hove Albion. "(Ele tem uma) grave lesão no tendão da coxa e ficará fora por oito a 10 semanas, então definitivamente não jogará antes da próxima pausa internacional. Além disso, provavelmente também não nos primeiros jogos depois da pausa internacional. Claro, é um grande golpe para nós porque ele é um jogador-chave, mas isso é futebol e às vezes você tem que lidar com lesões."