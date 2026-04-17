Grande golpe para o Manchester United! Leny Yoro se lesiona, deixando Michael Carrick com apenas UM zagueiro central para a viagem contra o Chelsea

Os problemas do United são agravados pelo fato de que outros três zagueiros centrais titulares estão indisponíveis no momento. Harry Maguire cumpre suspensão de mais uma partida após sua expulsão contra o Bournemouth, onde foi punido por chamar o quarto árbitro Matt Donohue de “piada de m****”. Enquanto isso, o clube não teve sucesso em seu recurso para anular o cartão vermelho de Lisandro Martinez por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin durante a derrota para o Leeds.

Martínez agora deve perder o confronto contra o Chelsea, bem como os próximos jogos contra o Brentford e o Liverpool. Para piorar a situação, Matthijs de Ligt não joga pelo time principal desde 30 de novembro, pois continua lutando contra um problema persistente nas costas. Essa série de suspensões e lesões deixou os visitantes com um elenco reduzido de zagueiros centrais, enquanto buscam se recuperar da recente derrota por 2 a 1 em Old Trafford.