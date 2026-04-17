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Grande golpe para o Manchester United! Leny Yoro se lesiona, deixando Michael Carrick com apenas UM zagueiro central para a viagem contra o Chelsea
Pesadelo de lesões para o Yoro
Os Red Devils enfrentam uma crise grave no coração da defesa depois que Yoro se tornou a mais recente baixa em uma lista crescente de lesionados. De acordo com o The Sun, o jogador de 20 anos foi uma ausência notável quando o United embarcou no trem com destino a Londres na estação de Stockport, o que gerou receios de que ele possa ficar afastado dos gramados por um período significativo. A reportagem sugere ainda que há preocupações crescentes dentro do clube de que a temporada de Yoro possa ter chegado ao fim.
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Trio defensivo já está indisponível
Os problemas do United são agravados pelo fato de que outros três zagueiros centrais titulares estão indisponíveis no momento. Harry Maguire cumpre suspensão de mais uma partida após sua expulsão contra o Bournemouth, onde foi punido por chamar o quarto árbitro Matt Donohue de “piada de m****”. Enquanto isso, o clube não teve sucesso em seu recurso para anular o cartão vermelho de Lisandro Martinez por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin durante a derrota para o Leeds.
Martínez agora deve perder o confronto contra o Chelsea, bem como os próximos jogos contra o Brentford e o Liverpool. Para piorar a situação, Matthijs de Ligt não joga pelo time principal desde 30 de novembro, pois continua lutando contra um problema persistente nas costas. Essa série de suspensões e lesões deixou os visitantes com um elenco reduzido de zagueiros centrais, enquanto buscam se recuperar da recente derrota por 2 a 1 em Old Trafford.
Heaven, a única sobrevivente
A ausência de Yoro, Maguire, Martinez e De Ligt deixa o jovem Ayden Heaven como o único zagueiro central titular em condições físicas na delegação. Heaven pode ser obrigado a formar uma dupla improvisada, provavelmente com Luke Shaw, que tem experiência jogando no centro da zaga de quatro desde a época em que atuava sob o comando de Erik ten Hag. Isso exigiria uma reorganização significativa da defesa, podendo levar ao retorno de Diogo Dalot ao time titular após ter ficado no banco contra o Leeds.
Carrick também poderia contar com o novato Tyler Fredricson, que integrou a delegação que viajou para Bournemouth no mês passado. No entanto, a confiança do jogador de 21 anos pode estar abalada após uma atuação difícil na Copa da Liga contra o Grimsby Town em agosto, quando foi substituído no intervalo com o United perdendo por 2 a 0 para o time da Segunda Divisão. Independentemente da combinação, o United entrará em campo com uma defesa altamente experimental em Stamford Bridge.
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Carrick volta a um terreno familiar
A situação traz uma sensação de déjà vu para Carrick. Seu primeiro jogo na Premier League no comando do Manchester United também aconteceu no campo do Chelsea, em novembro de 2021, durante sua passagem como técnico interino. Naquela ocasião, ele optou por uma defesa com três zagueiros para garantir o empate em 1 a 1, e pode ser forçado a fazer ajustes táticos igualmente pragmáticos desta vez, dada a escassez de jogadores à sua disposição.
Houve um pequeno alívio para os Red Devils, já que Kobbie Mainoo foi incluído na delegação após se recuperar de uma pequena lesão que o deixou de fora da partida contra o Leeds.