Grande golpe para o Liverpool! Giorgi Mamardashvili saiu de maca lesionado contra o Everton, deixando Arne Slot diante de uma crise na posição de goleiro

O goleiro georgiano, que vinha substituindo Alisson Becker, lesionado, não conseguiu continuar após uma forte colisão em um momento crucial do segundo tempo.

A equipe médica correu para o gramado do Goodison Park assim que ficou claro que o goleiro estava em grande sofrimento. Após vários minutos de atendimento, concluiu-se que seria necessária uma maca para retirar o goleiro do campo, deixando o banco do Liverpool visivelmente em choque.