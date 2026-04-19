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Grande golpe para o Liverpool! Giorgi Mamardashvili saiu de maca lesionado contra o Everton, deixando Arne Slot diante de uma crise na posição de goleiro
Desastre no clássico de Merseyside
O goleiro georgiano, que vinha substituindo Alisson Becker, lesionado, não conseguiu continuar após uma forte colisão em um momento crucial do segundo tempo.
A equipe médica correu para o gramado do Goodison Park assim que ficou claro que o goleiro estava em grande sofrimento. Após vários minutos de atendimento, concluiu-se que seria necessária uma maca para retirar o goleiro do campo, deixando o banco do Liverpool visivelmente em choque.
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Como ocorreu a lesão
O incidente ocorreu durante a jogada que resultou no gol de empate do Everton. Quando uma bola perigosa cruzou a área, o atacante do Everton, Beto, e o zagueiro do Liverpool, Andy Robertson, lançaram-se em deslizes para alcançar a bola. O ímpeto da jogada fez com que ambos colidissem com Mamardashvili em alta velocidade.
Enquanto o atacante do Everton se afastava para comemorar o empate, Mamardashvili permaneceu no chão, visivelmente com dores. A lesão causada pelo impacto pareceu grave desde o momento do contato, e o silêncio que tomou conta da torcida visitante destacou a gravidade da situação para a equipe de Arne Slot.
Woodman foi chamado no calor da batalha
Com Mamardashvili impossibilitado de continuar, a responsabilidade entre os postes pelo restante do clássico recaiu sobre Freddie Woodman, terceiro goleiro da equipe. O jogador de 29 anos chegou ao clube no meio do ano, após uma passagem de três anos pelo Preston North End, mas teve pouquíssima participação em partidas oficiais pelo gigante da Premier League.
Antes de ser lançado no caos do clássico, Woodman havia feito apenas uma aparição anterior com a camisa do Liverpool, atuando na derrota por 3 a 0 para o Crystal Palace na Carabao Cup, em outubro.
- AFP
O pesadelo de Arne Slot com os goleiros
A lesão deixa o técnico do Liverpool, Slot, diante de uma grande dor de cabeça na hora de escalar o time, agora que a temporada entra em uma fase crítica. Com Alisson já fora de ação, a perda de Mamardashvili priva os Reds de suas opções principal e secundária em uma das posições mais importantes em campo.
Os Reds agora são forçados a contar com suas opções de reserva mais distantes para enfrentar um calendário exigente. Ainda assim, o Liverpool conquistou uma vitória por 2 a 1 no domingo, que o mantém na quinta colocação da Premier League e na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O time volta a campo em casa contra o Crystal Palace no próximo fim de semana.