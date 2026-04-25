Grande golpe para o craque do Real Madrid: reportagem afirma que ele não vai disputar a Copa do Mundo

De acordo com o jornalista Miguel Angel Diaz, a situação em torno de Militão é muito mais grave do que se temia inicialmente. Após sofrer uma nova lesão na perna esquerda durante a recente vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, novos exames médicos confirmaram o pior cenário possível para o jogador de 28 anos.

A reportagem revela que a lesão — uma reabertura de uma cicatriz anterior — exigirá intervenção cirúrgica para corrigir o problema adequadamente. Isso efetivamente tira Militão das competições internacionais neste verão, privando-o da chance de representar o Brasil no maior palco do mundo, em um ano em que ele era esperado para ser um pilar da defesa da seleção.