AFP
Traduzido por
Grande golpe para o craque do Real Madrid: reportagem afirma que ele não vai disputar a Copa do Mundo
Notícia devastadora para o Brasil e para o Real Madrid
De acordo com o jornalista Miguel Angel Diaz, a situação em torno de Militão é muito mais grave do que se temia inicialmente. Após sofrer uma nova lesão na perna esquerda durante a recente vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, novos exames médicos confirmaram o pior cenário possível para o jogador de 28 anos.
A reportagem revela que a lesão — uma reabertura de uma cicatriz anterior — exigirá intervenção cirúrgica para corrigir o problema adequadamente. Isso efetivamente tira Militão das competições internacionais neste verão, privando-o da chance de representar o Brasil no maior palco do mundo, em um ano em que ele era esperado para ser um pilar da defesa da seleção.
Diaz confirma que não participará da Copa do Mundo
O jornalista da COPE divulgou a notícia em suas redes sociais. Embora o primeiro comunicado médico oficial do clube tenha sido cauteloso, Diaz confirmou que a realidade clínica é muito mais grave para o jogador.
“Eder Militão será submetido a uma cirurgia devido a uma nova lesão no tendão da coxa esquerda”, informou Diaz. “O brasileiro sofreu uma recorrência do tecido cicatricial da lesão inicial sofrida em dezembro contra o Celta de Vigo. Infelizmente, ele perderá a Copa do Mundo.”
Uma temporada marcada por problemas físicos
Este acontecimento marca uma reviravolta dolorosa no que já vinha sendo uma temporada frustrante e marcada por lesões para Militão. O zagueiro havia retornado há pouco às competições após um afastamento de quatro meses, tendo sido titular na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A equipe médica do Real Madrid vinha gerenciando cuidadosamente sua carga de minutos para evitar exatamente esse tipo de recorrência. No entanto, justamente quando parecia que ele finalmente havia superado a fase difícil, sua quinta partida após o retorno resultou em uma lesão definitiva e devastadora. O clube agora espera que ele se concentre em estar pronto para o início da temporada 2026-27.
- (C)GettyImages
Cirurgia e o longo caminho até 2026-27
Espera-se que Militão seja submetido a uma cirurgia nos próximos dias, seguida de um longo processo de reabilitação. Enquanto seus companheiros se preparam para as partidas de abertura da Copa do Mundo em junho, o zagueiro ficará afastado dos gramados, provavelmente não retornando aos campos até o início da próxima pré-temporada do Real Madrid. Para o Brasil, Carlo Ancelotti terá que repensar sua estrutura defensiva para a competição deste verão.