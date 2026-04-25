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Yosua Arya

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Grande golpe para o craque do Real Madrid: reportagem afirma que ele não vai disputar a Copa do Mundo

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Eder Militao
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Brasil

O Real Madrid e a Seleção Brasileira sofreram um duro golpe com a lesão do zagueiro Éder Militão, que está fora da Copa do Mundo de 2026. Segundo relatos, a recorrência de uma lesão no tendão da coxa, sofrida na partida contra o Alavés, exigirá uma cirurgia, encerrando sua temporada e suas esperanças de defender a Seleção neste verão.

  • Notícia devastadora para o Brasil e para o Real Madrid

    De acordo com o jornalista Miguel Angel Diaz, a situação em torno de Militão é muito mais grave do que se temia inicialmente. Após sofrer uma nova lesão na perna esquerda durante a recente vitória por 2 a 1 sobre o Alavés, novos exames médicos confirmaram o pior cenário possível para o jogador de 28 anos.

    A reportagem revela que a lesão — uma reabertura de uma cicatriz anterior — exigirá intervenção cirúrgica para corrigir o problema adequadamente. Isso efetivamente tira Militão das competições internacionais neste verão, privando-o da chance de representar o Brasil no maior palco do mundo, em um ano em que ele era esperado para ser um pilar da defesa da seleção.

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  • Diaz confirma que não participará da Copa do Mundo

    O jornalista da COPE divulgou a notícia em suas redes sociais. Embora o primeiro comunicado médico oficial do clube tenha sido cauteloso, Diaz confirmou que a realidade clínica é muito mais grave para o jogador.

    “Eder Militão será submetido a uma cirurgia devido a uma nova lesão no tendão da coxa esquerda”, informou Diaz. “O brasileiro sofreu uma recorrência do tecido cicatricial da lesão inicial sofrida em dezembro contra o Celta de Vigo. Infelizmente, ele perderá a Copa do Mundo.”

  • Uma temporada marcada por problemas físicos

    Este acontecimento marca uma reviravolta dolorosa no que já vinha sendo uma temporada frustrante e marcada por lesões para Militão. O zagueiro havia retornado há pouco às competições após um afastamento de quatro meses, tendo sido titular na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A equipe médica do Real Madrid vinha gerenciando cuidadosamente sua carga de minutos para evitar exatamente esse tipo de recorrência. No entanto, justamente quando parecia que ele finalmente havia superado a fase difícil, sua quinta partida após o retorno resultou em uma lesão definitiva e devastadora. O clube agora espera que ele se concentre em estar pronto para o início da temporada 2026-27.

  • eder-Militao(C)GettyImages

    Cirurgia e o longo caminho até 2026-27

    Espera-se que Militão seja submetido a uma cirurgia nos próximos dias, seguida de um longo processo de reabilitação. Enquanto seus companheiros se preparam para as partidas de abertura da Copa do Mundo em junho, o zagueiro ficará afastado dos gramados, provavelmente não retornando aos campos até o início da próxima pré-temporada do Real Madrid. Para o Brasil, Carlo Ancelotti terá que repensar sua estrutura defensiva para a competição deste verão.

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