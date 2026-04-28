Grande golpe para o Brasil! Eder Militão está FORA da Copa do Mundo de 2026, já que o craque do Real Madrid foi obrigado a se submeter a uma cirurgia devido a uma lesão na coxa

O pior cenário possível foi confirmado para Militão depois que o zagueiro viajou para Turku, na Finlândia, para buscar um parecer definitivo de um especialista sobre sua condição. De acordo com reportagem da Globo, a consulta revelou uma lesão grave na coxa esquerda, com alto risco de ruptura total do tendão. Sem nenhuma outra opção viável para salvar sua carreira a longo prazo, o jogador da seleção brasileira aceitou a recomendação de cirurgia, que foi realizada nesta terça-feira.

Essa intervenção médica significa que o jogador de 28 anos enfrentará um longo período afastado dos gramados, com seu retorno às atividades previsto, no mínimo, para outubro. É um golpe devastador tanto para o clube quanto para a seleção, já que o prazo de recuperação abrange completamente a próxima Copa do Mundo de 2026. Militão, que atuou pela Seleção no torneio de 2022 no Catar, agora terá que esperar até 2030 por outra chance de glória mundial.