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Grande golpe para o Brasil! Eder Militão está FORA da Copa do Mundo de 2026, já que o craque do Real Madrid foi obrigado a se submeter a uma cirurgia devido a uma lesão na coxa
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Cirurgia acaba com os sonhos da Copa do Mundo
O pior cenário possível foi confirmado para Militão depois que o zagueiro viajou para Turku, na Finlândia, para buscar um parecer definitivo de um especialista sobre sua condição. De acordo com reportagem da Globo, a consulta revelou uma lesão grave na coxa esquerda, com alto risco de ruptura total do tendão. Sem nenhuma outra opção viável para salvar sua carreira a longo prazo, o jogador da seleção brasileira aceitou a recomendação de cirurgia, que foi realizada nesta terça-feira.
Essa intervenção médica significa que o jogador de 28 anos enfrentará um longo período afastado dos gramados, com seu retorno às atividades previsto, no mínimo, para outubro. É um golpe devastador tanto para o clube quanto para a seleção, já que o prazo de recuperação abrange completamente a próxima Copa do Mundo de 2026. Militão, que atuou pela Seleção no torneio de 2022 no Catar, agora terá que esperar até 2030 por outra chance de glória mundial.
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A crise de lesões do Real Madrid se agrava
A perda de Militão é um golpe devastador para o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que já enfrenta uma lista crescente de lesionados nesta reta final da temporada. Os Blancos terão que enfrentar o restante da campanha sem o habilidoso atacante Rodrygo — que também perderá a viagem da seleção brasileira à América do Norte neste verão — e o criativo meio-campista Arda Güler. Para agravar essas ausências, a equipe está sem o goleiro titular Thibaut Courtois desde meados de março. Com a disputa pelo título da La Liga se esvaindo, a perda de um pilar defensivo do calibre de Militão deixa a zaga do Real Madrid incrivelmente vulnerável.
O Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando que a cirurgia de Militão foi um sucesso, que diz: “Nosso jogador Eder Militão passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida para tratar a ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Lasse Lempainen sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará seu trabalho de recuperação nos próximos dias.”
Um ciclo de pesadelo para Militão
Para o próprio jogador, este último revés representa a continuação de um ciclo angustiante de problemas físicos. Desde o fim da última Copa do Mundo, Militão sofreu nove lesões distintas e passou por três cirurgias. Sua carreira foi fortemente prejudicada por esses problemas recorrentes, o que resultou em mais de 600 dias de inatividade nos últimos anos.
A lesão atual ocorreu durante a vitória do Real Madrid sobre o Alavés no Bernabéu. Apesar de ter sido substituído no intervalo inicialmente como medida de precaução, o diagnóstico piorou rapidamente. O zagueiro manteve-se esperançoso, chegando a fazer uma segunda ressonância magnética em Madri na segunda-feira antes de voar para a Finlândia, mas o veredicto do especialista foi definitivo. Ele deve agora concentrar-se em um processo de reabilitação exaustivo que o manterá longe dos gramados pelos próximos cinco meses.
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Brasil é obrigado a repensar seus planos para a Copa do Mundo
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enfrenta agora a difícil tarefa de reorganizar sua defesa a poucas semanas do início da Copa do Mundo. Esperava-se que Militão fosse titular garantido da Seleção, proporcionando a velocidade e a força física necessárias para uma boa campanha no torneio. Sua ausência cria um enorme vazio no centro da defesa que será difícil de preencher, dada a sua experiência no mais alto nível.