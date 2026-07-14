Getty Images Sport
Traduzido por
Grande golpe para o Barcelona! Frenkie de Jong deve ficar “vários meses” fora dos gramados após voltar lesionado da Copa do Mundo
Decepção na Copa do Mundo e descoberta de uma lesão
De acordo com uma reportagem do MARCA, De Jong chegou às instalações de treinamento na segunda-feira para exames médicos de rotina. O meio-campista havia disputado todas as partidas da Holanda na recente Copa do Mundo antes da eliminação da seleção contra o Marrocos nas oitavas de final. De Jong jogou 110 minutos naquele empate acirrado por 1 a 1, que acabou resultando em derrota na disputa de pênaltis.
Enquanto alguns jogadores receberam descanso extra, ele esteve presente ao lado de Ronald Araújo. As avaliações iniciais revelaram uma lesão grave no joelho, o que gerou grande preocupação dentro do clube. O Barcelona ainda não divulgou um comunicado oficial, mas a situação parece extremamente sombria enquanto aguardam os resultados finais do diagnóstico.
- Getty Images Sport
Ausência prolongada do craque do meio-campo
As estimativas iniciais sugerem que De Jong pode ficar fora de ação por vários meses. Relatos apontam para uma possível ausência de até quatro meses, o que o impediria de voltar aos gramados até novembro.
Essa é uma perda enorme para o Barcelona, considerando sua vasta experiência desde que se juntou ao clube em julho de 2019. De Jong disputou 197 partidas e marcou 20 gols em todas as competições. Com seu contrato atual válido até junho de 2029, ele continua sendo um pilar do elenco. Essa ausência prolongada obriga o clube a repensar suas opções no meio-campo justamente quando a nova temporada se aproxima, colocando pressão imediata sobre os demais jogadores do elenco para que assumam a responsabilidade.
Um jogador condecorado em grande número, dado como desaparecido em ação
Este último revés é mais um capítulo na frustrante história de lesões de De Jong. Na última temporada, ele ficou fora dos gramados por quase dois meses devido a uma lesão muscular na coxa.
Apesar dessas dificuldades, De Jong possui um palmarés impressionante. Durante sua passagem pela Espanha, ele se tornou tricampeão espanhol, conquistando o título nas temporadas 22-23, 24-25 e 25-26. Além disso, o Barcelona conquistou duas Copas da Espanha e três Supercopas da Espanha com ele no time. Isso se soma ao título do campeonato holandês e à Copa da Holanda que ele conquistou com o Ajax na temporada 18-19. Sua mentalidade vencedora fará muita falta durante os momentos cruciais da próxima temporada.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para De Jong?
De Jong passará agora por exames médicos completos para determinar a gravidade total da lesão no joelho. Assim que os resultados forem confirmados, o Barcelona divulgará um comunicado oficial informando o prazo previsto para sua recuperação. Enquanto isso, o clube deve seguir em frente com os preparativos para a pré-temporada, enquanto ele inicia um programa de reabilitação exaustivo para recuperar a forma física.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.