Grande golpe para o Barcelona! Frenkie de Jong deve ficar “vários meses” fora dos gramados após voltar lesionado da Copa do Mundo

De acordo com uma reportagem do MARCA, De Jong chegou às instalações de treinamento na segunda-feira para exames médicos de rotina. O meio-campista havia disputado todas as partidas da Holanda na recente Copa do Mundo antes da eliminação da seleção contra o Marrocos nas oitavas de final. De Jong jogou 110 minutos naquele empate acirrado por 1 a 1, que acabou resultando em derrota na disputa de pênaltis.

Enquanto alguns jogadores receberam descanso extra, ele esteve presente ao lado de Ronald Araújo. As avaliações iniciais revelaram uma lesão grave no joelho, o que gerou grande preocupação dentro do clube. O Barcelona ainda não divulgou um comunicado oficial, mas a situação parece extremamente sombria enquanto aguardam os resultados finais do diagnóstico.