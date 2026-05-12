Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Grande golpe para o Arsenal! Ben White vai perder a final da Liga dos Campeões devido a uma lesão, enquanto os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo também estão por um fio

B. White
Arsenal
Liga dos Campeões
PSG
PSG x Arsenal
Premier League
Inglaterra
Copa do Mundo

O Arsenal sofreu um duro golpe com a lesão de Ben White, que, segundo relatos, está fora da próxima final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O zagueiro também enfrenta uma corrida contra o tempo para se recuperar a tempo de participar da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo neste verão, após sofrer uma grave lesão no joelho durante a vitória de domingo sobre o West Ham.

  • Crise de escalação para Arteta

    De acordo com o SunSport, White está fora da final da Liga dos Campeões após sofrer uma lesão que se suspeita ser no ligamento colateral medial. O jogador de 28 anos deixou o London Stadium com uma joelheira após uma colisão no primeiro tempo com Crysencio Summerville, do West Ham, no domingo. Sua ausência pode deixar Mikel Arteta sem um lateral-direito experiente para o confronto em Budapeste, já que Jurrien Timber continua fora de ação devido a um problema persistente no tornozelo que o mantém afastado dos gramados desde meados de março.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    O dilema tático de Arteta

    Enquanto o clube aguarda os resultados finais dos exames, a perda da versatilidade de White obrigou o Arsenal a considerar soluções de emergência para as últimas semanas da temporada. Arteta testou brevemente Declan Rice na lateral no domingo, embora Cristhian Mosquera, contratado no verão, seja a alternativa mais natural para preencher a lacuna. A lesão é particularmente cruel para White, que havia superado problemas anteriores no joelho para jogar 30 vezes nesta temporada, estabelecendo-se como uma peça fundamental na busca do Arsenal pelo bicampeonato.

  • A dor de cabeça de Tuchel na Copa do Mundo

    Além das repercussões no âmbito nacional, a lesão de White coloca em risco seu futuro na seleção, justamente quando ele havia conseguido se reintegrar com sucesso à equipe da Inglaterra. Após sua saída abrupta da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro marcou um gol em seu retorno sob o comando de Thomas Tuchel em um amistoso contra o Uruguai em março, antes de entrar em campo contra o Japão. Com a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia marcada para 17 de junho no AT&T Stadium, Tuchel pode agora ser forçado a planejar sem uma de suas opções defensivas em melhor forma.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Corrida pela boa forma

    A Inglaterra foi sorteada para o Grupo L, ao lado da Croácia, Gana e Panamá, mas a participação de White nos Estados Unidos está agora por um fio, agora que ele inicia sua recuperação. Para o Arsenal, o foco muda para Budapeste no dia 30 de maio, onde a equipe precisa encontrar uma maneira de conter o potente ataque do PSG sem seu lateral-direito titular. Se Mosquera ou um substituto improvisado não conseguirem preencher a lacuna de forma eficaz, as esperanças dos Gunners de conquistar seu primeiro troféu da Liga dos Campeões podem ficar seriamente comprometidas contra os atuais campeões.

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS