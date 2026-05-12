Grande golpe para o Arsenal! Ben White vai perder a final da Liga dos Campeões devido a uma lesão, enquanto os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo também estão por um fio

Além das repercussões no âmbito nacional, a lesão de White coloca em risco seu futuro na seleção, justamente quando ele havia conseguido se reintegrar com sucesso à equipe da Inglaterra. Após sua saída abrupta da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro marcou um gol em seu retorno sob o comando de Thomas Tuchel em um amistoso contra o Uruguai em março, antes de entrar em campo contra o Japão. Com a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia marcada para 17 de junho no AT&T Stadium, Tuchel pode agora ser forçado a planejar sem uma de suas opções defensivas em melhor forma.