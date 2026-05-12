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Grande golpe para o Arsenal! Ben White vai perder a final da Liga dos Campeões devido a uma lesão, enquanto os sonhos da Inglaterra na Copa do Mundo também estão por um fio
Crise de escalação para Arteta
De acordo com o SunSport, White está fora da final da Liga dos Campeões após sofrer uma lesão que se suspeita ser no ligamento colateral medial. O jogador de 28 anos deixou o London Stadium com uma joelheira após uma colisão no primeiro tempo com Crysencio Summerville, do West Ham, no domingo. Sua ausência pode deixar Mikel Arteta sem um lateral-direito experiente para o confronto em Budapeste, já que Jurrien Timber continua fora de ação devido a um problema persistente no tornozelo que o mantém afastado dos gramados desde meados de março.
- AFP
O dilema tático de Arteta
Enquanto o clube aguarda os resultados finais dos exames, a perda da versatilidade de White obrigou o Arsenal a considerar soluções de emergência para as últimas semanas da temporada. Arteta testou brevemente Declan Rice na lateral no domingo, embora Cristhian Mosquera, contratado no verão, seja a alternativa mais natural para preencher a lacuna. A lesão é particularmente cruel para White, que havia superado problemas anteriores no joelho para jogar 30 vezes nesta temporada, estabelecendo-se como uma peça fundamental na busca do Arsenal pelo bicampeonato.
A dor de cabeça de Tuchel na Copa do Mundo
Além das repercussões no âmbito nacional, a lesão de White coloca em risco seu futuro na seleção, justamente quando ele havia conseguido se reintegrar com sucesso à equipe da Inglaterra. Após sua saída abrupta da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro marcou um gol em seu retorno sob o comando de Thomas Tuchel em um amistoso contra o Uruguai em março, antes de entrar em campo contra o Japão. Com a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia marcada para 17 de junho no AT&T Stadium, Tuchel pode agora ser forçado a planejar sem uma de suas opções defensivas em melhor forma.
- AFP
Corrida pela boa forma
A Inglaterra foi sorteada para o Grupo L, ao lado da Croácia, Gana e Panamá, mas a participação de White nos Estados Unidos está agora por um fio, agora que ele inicia sua recuperação. Para o Arsenal, o foco muda para Budapeste no dia 30 de maio, onde a equipe precisa encontrar uma maneira de conter o potente ataque do PSG sem seu lateral-direito titular. Se Mosquera ou um substituto improvisado não conseguirem preencher a lacuna de forma eficaz, as esperanças dos Gunners de conquistar seu primeiro troféu da Liga dos Campeões podem ficar seriamente comprometidas contra os atuais campeões.