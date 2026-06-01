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Grande golpe para as Lionesses! A capitã da Inglaterra, Leah Williamson, é uma das duas jogadoras descartadas para a decisiva partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, enquanto a equipe de Sarina Wiegman aguarda ansiosamente por notícias sobre a condição física de Lauren James
Mais um revés devido a uma lesão nesta temporada difícil para Williamson
Williamson teve que lidar com vários problemas físicos nesta temporada. Ela começou a campanha com uma lesão no joelho, sofrida durante a conquista do Campeonato Europeu no verão passado, e, por isso, só voltou a entrar em campo em dezembro. Poucas semanas após seu retorno, ela sofreu uma lesão na panturrilha que a deixou fora dos gramados por mais um mês; em seguida, uma lesão no tendão da coxa a afastou por cinco semanas.
Williamson se recuperou a tempo para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, mas jogou apenas um minuto desde que o Arsenal foi derrotado pelo gigante francês em 2 de maio, encerrando a temporada da Superliga Feminina como reserva não utilizada contra o Liverpool em 16 de maio.
A capitã da Inglaterra ainda foi convocada por Wiegman no mês passado para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo contra Espanha e Ucrânia, mas agora teve que desistir. Um comunicado divulgado na segunda-feira informou que ela “seguiu um programa de reabilitação para estar disponível, mas foi descartada devido a uma lesão no tendão da coxa”.
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Um revés para a Inglaterra, mas a vitória em Wembley traz confiança
É um grande golpe para as Lionesses, que estão na liderança para garantir a única vaga de classificação automática do grupo, mas precisam de um resultado positivo na Espanha nesta sexta-feira para manter essa posição. Ficar sem Williamson nessa tentativa é um revés, e a zagueira do West Ham, Grace Fisk, foi convocada para substituí-la.
No entanto, a Inglaterra derrotou a La Roja em março sem Williamson, com a dupla de zagueiras Lotte Wubben-Moy e Esme Morgan a ter um desempenho brilhante na vitória por 1 a 0 em Wembley. Isso dará confiança a toda a equipe para o jogo de sexta-feira, sabendo que acabaram de derrotar um adversário de tal qualidade sem a sua capitã.
Keating junta-se a Williamson e desiste da viagem à Espanha
Williamson não é a única desistência. Khiara Keating também teve que se retirar da seleção para a viagem à Espanha, após sofrer uma concussão durante um treino com o Manchester City na semana passada. A jogadora de 21 anos estava pronta para fazer sua estreia em Wembley no domingo, tendo sido titular em todos os jogos do Cityzens na FA Cup nesta temporada, ajudando o time a chegar à final. No entanto, ela foi uma ausência surpresa na escalação, com a internacional japonesa Ayaka Yamashita assumindo seu lugar e mantendo o gol invicto na vitória por 4 a 0 sobre o Brighton, que garantiu a conquista do bicampeonato (liga e copa).
Não ficou claro na época a gravidade da lesão, mas agora foi confirmado que Keating está seguindo os protocolos de retorno ao jogo após concussão, com possibilidade de retornar para a partida contra a Ucrânia na próxima semana. A goleira do Brighton, Sophie Baggaley, foi convocada em consequência disso.
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Mais desistências por vir? Inglaterra fica na expectativa quanto à condição física de James
Os torcedores da Inglaterra esperam que as más notícias tenham chegado ao fim, já que também há preocupações quanto à condição física de Lauren James. A estrela do Chelsea participou do torneio World Sevens, realizado em Londres na semana passada, mas ficou de fora da final, na qual sua equipe conquistou o título.
Em declarações após o jogo, a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, confirmou que James sofreu “uma pequena lesão”, acrescentando: “Ainda precisamos avaliá-la e ver se ela poderá se juntar ao grupo da Inglaterra.” Perder a atacante criativa seria um grande golpe para as Lionesses, já que suas qualidades de virar o jogo são únicas no elenco.
A Inglaterra se reuniu na segunda-feira e enfrentará a Espanha na sexta-feira, no Estadi Mallorca Son Moix. A equipe de Wiegman retornará então para casa para enfrentar a Ucrânia em sua última partida das eliminatórias da Copa do Mundo na terça-feira, 9 de junho, no Hill Dickinson Stadium, do Everton. As Lionesses estão atualmente na liderança da tabela e a caminho da classificação automática para o torneio do próximo verão, mas qualquer resultado que não seja a primeira colocação colocará as campeãs europeias nas repescagens.