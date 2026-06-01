Grande golpe para as Lionesses! A capitã da Inglaterra, Leah Williamson, é uma das duas jogadoras descartadas para a decisiva partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, enquanto a equipe de Sarina Wiegman aguarda ansiosamente por notícias sobre a condição física de Lauren James

Williamson teve que lidar com vários problemas físicos nesta temporada. Ela começou a campanha com uma lesão no joelho, sofrida durante a conquista do Campeonato Europeu no verão passado, e, por isso, só voltou a entrar em campo em dezembro. Poucas semanas após seu retorno, ela sofreu uma lesão na panturrilha que a deixou fora dos gramados por mais um mês; em seguida, uma lesão no tendão da coxa a afastou por cinco semanas.

Williamson se recuperou a tempo para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, mas jogou apenas um minuto desde que o Arsenal foi derrotado pelo gigante francês em 2 de maio, encerrando a temporada da Superliga Feminina como reserva não utilizada contra o Liverpool em 16 de maio.

A capitã da Inglaterra ainda foi convocada por Wiegman no mês passado para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo contra Espanha e Ucrânia, mas agora teve que desistir. Um comunicado divulgado na segunda-feira informou que ela “seguiu um programa de reabilitação para estar disponível, mas foi descartada devido a uma lesão no tendão da coxa”.