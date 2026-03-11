Getty Images Sport
Grande golpe para as esperanças do Wrexham na Premier League, com jogador importante enfrentando uma longa pausa devido a uma lesão grave
Artilheiro fica de fora em momento crítico
O momento não poderia ser pior para a equipe de Ryan Reynolds e Rob Mac, que atualmente ocupa a sexta posição na segunda divisão. Qualquer deslize agora pode custar caro, embora as campanhas futuras sejam auxiliadas por uma grande mudança nas regras do campeonato, que amplia o formato dos playoffs. Por enquanto, o Wrexham deve enfrentar a tradicional loteria de quatro equipes sem seu principal artilheiro, enquanto se prepara para um clássico galês de alto risco contra o Swansea City na noite de sexta-feira.
Parkinson cauteloso quanto ao cronograma de recuperação
Parkinson tem hesitado em definir uma data específica para o retorno de Moore, especialmente com a pausa internacional se aproximando. “Prefiro não dizer oficialmente quando será, porque Kieffer precisa ver como as coisas se acalmam nos próximos dias”, explicou o técnico. Quando questionado se o atacante estaria disponível para a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo do País de Gales contra a Bósnia e Herzegovina, Parkinson admitiu: “Acho que saberemos mais em uma ou duas semanas, mas diria que ele é uma dúvida para isso, uma grande dúvida”.
Detalhando a natureza do revés, Parkinson revelou que um exame mostrou um problema mais complicado do que se temia inicialmente. Ele acrescentou: “Kieffer jogou no sábado e se saiu bem quando entrou. Após o jogo, ele sentiu um pouco de rigidez, mas achamos que ele estava bem, pois treinou na segunda-feira. Mandamos ele fazer um exame e há uma ruptura no tendão. Não é o músculo, mas o tendão, e essas lesões são sempre controversas, porque não há um prazo definitivo para a recuperação.”
Contratempos defensivos agravam o sofrimento dos Red Dragons
As más notícias continuam a acumular-se no Racecourse Ground, com o lateral Liberato Cacace a sofrer um revés frustrante na sua recuperação. O ex-jogador do Empoli tem tido um início de carreira irregular no País de Gales e já falhou os últimos sete jogos do clube. Com a corrida pela promoção a aquecer, perder mais um jogador experiente na defesa representa um obstáculo significativo para os Red Dragons superarem nas próximas semanas.
Navegando por uma lista crescente de ausências
A sala de máquinas do Wrexham também está sentindo o impacto, com vários meio-campistas importantes indisponíveis para os próximos jogos. Ben Sheaf foi descartado para o restante da temporada devido a uma lesão no ligamento medial, enquanto o veterano Matty James continua se recuperando de uma fratura no dedo do pé. Para piorar a situação, George Dobson está cumprindo suspensão, deixando a comissão técnica com uma dor de cabeça na hora de escolher os titulares para o confronto contra o Swansea.
Apesar da lista crescente de ausências, Parkinson continua confiante de que seu time pode manter a busca por uma vaga na Premier League. “É claro que é um golpe duro, mas já passamos por muitos momentos e situações difíceis desde que cheguei aqui e sempre encontramos uma solução, e é isso que faremos na sexta-feira”, concluiu.
