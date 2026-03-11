Grande golpe para as esperanças do Wrexham na Premier League, com jogador importante enfrentando uma longa pausa devido a uma lesão grave

Parkinson tem hesitado em definir uma data específica para o retorno de Moore, especialmente com a pausa internacional se aproximando. “Prefiro não dizer oficialmente quando será, porque Kieffer precisa ver como as coisas se acalmam nos próximos dias”, explicou o técnico. Quando questionado se o atacante estaria disponível para a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo do País de Gales contra a Bósnia e Herzegovina, Parkinson admitiu: “Acho que saberemos mais em uma ou duas semanas, mas diria que ele é uma dúvida para isso, uma grande dúvida”.

Detalhando a natureza do revés, Parkinson revelou que um exame mostrou um problema mais complicado do que se temia inicialmente. Ele acrescentou: “Kieffer jogou no sábado e se saiu bem quando entrou. Após o jogo, ele sentiu um pouco de rigidez, mas achamos que ele estava bem, pois treinou na segunda-feira. Mandamos ele fazer um exame e há uma ruptura no tendão. Não é o músculo, mas o tendão, e essas lesões são sempre controversas, porque não há um prazo definitivo para a recuperação.”