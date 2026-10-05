A lesão é um revés cruel para Scott, que teve uma atuação brilhante em sua estreia como titular pela Inglaterra. Ele jogou 70 minutos ao lado de Elliot Anderson no meio-campo central, enquanto a Inglaterra atropelava a Croácia por 7 a 0 na Liga das Nações, no sábado.

Apesar de sentir o problema na coxa antes da partida, Scott jogou com dores para deixar sua marca. Sua atuação rendeu muitos elogios do técnico da Inglaterra, Tuchel.

"Primeira vez como titular, e que começo, que atuação", disse Tuchel. "Ele é muito suave com a bola, sua tomada de decisão está no mais alto nível. Ele simplesmente é o pacote completo. Ele nos deu muita mobilidade, muita variedade e muita entrega no centro do campo."