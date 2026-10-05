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Grande golpe para a Inglaterra e o Bournemouth, já que Alex Scott está fora por dois meses após show de gala na Liga das Nações
Duplo golpe por lesão para a Inglaterra
O meio-campista do Bournemouth, Scott, foi forçado a se retirar da seleção da Inglaterra devido a uma lesão na coxa. O jogador de 23 anos deve ficar afastado por seis a oito semanas por conta do problema no quadríceps. Scott vai desfalcar o duelo de terça-feira contra a República Tcheca, em Wembley, deixando a equipe de Thomas Tuchel sem uma opção importante no meio-campo.
O defensor do Arsenal, Konsa, também foi cortado da partida. O jogador de 28 anos está retornando ao seu clube para receber tratamento de uma lesão não especificada, agravando os problemas físicos da Inglaterra durante a pausa internacional.
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Uma estreia completa pela seleção principal com gosto agridoce
A lesão é um revés cruel para Scott, que teve uma atuação brilhante em sua estreia como titular pela Inglaterra. Ele jogou 70 minutos ao lado de Elliot Anderson no meio-campo central, enquanto a Inglaterra atropelava a Croácia por 7 a 0 na Liga das Nações, no sábado.
Apesar de sentir o problema na coxa antes da partida, Scott jogou com dores para deixar sua marca. Sua atuação rendeu muitos elogios do técnico da Inglaterra, Tuchel.
"Primeira vez como titular, e que começo, que atuação", disse Tuchel. "Ele é muito suave com a bola, sua tomada de decisão está no mais alto nível. Ele simplesmente é o pacote completo. Ele nos deu muita mobilidade, muita variedade e muita entrega no centro do campo."
Problemas crescentes para Marco Rose
A ausência iminente de Scott é uma grande preocupação para o Bournemouth, que enfrentará um calendário desgastante ao longo do próximo mês. A lista de lesionados já está crescendo no time de Marco Rose, com o atacante francês Eli Junior Kroupi ainda fora após sofrer um problema no pé na pré-temporada.
O Bournemouth ocupa atualmente a 17ª colocação na Premier League e segue em busca de sua primeira vitória na liga nacional após cinco partidas. No entanto, o time tem desfrutado de sucesso nas copas, ao derrotar o Lincoln na Copa da Liga Inglesa e conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad em sua estreia europeia.
Entre 10 de outubro e 8 de novembro, o Bournemouth tem nove jogos programados. Essa sequência intensa inclui quatro partidas consecutivas no meio de semana pela Liga Europa contra Sturm Graz, Milan e Sparta Praga, além do confronto pela Copa da Liga Inglesa contra o Aston Villa.
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O que vem a seguir para Scott?
Scott agora iniciará sua reabilitação, na esperança de voltar a jogar antes da intensa sequência de partidas do fim de ano. Pela Inglaterra, Tuchel terá de lidar com o confronto de terça-feira contra a República Tcheca sem Scott e Konsa, enquanto busca dar sequência à vitória convincente sobre a Croácia.
Enquanto isso, o Bournemouth terá de lidar com a ausência de seu motor no meio-campo enquanto se prepara para retomar sua campanha na Premier League. A equipe viajará a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea no sábado, antes de encarar Sunderland, Manchester United, Leeds e Ipswich antes da pausa internacional de novembro.
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