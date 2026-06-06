O técnico da seleção nacional admitiu que a perda repentina do jovem astro lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe para o torneio. Expressando sua consternação, Nagelsmann disse: "Sinto uma pena enorme do Lenny.

É um choque enorme para ele e para todos nós que ele vá perder a Copa do Mundo. É apenas um pequeno consolo saber que ele é jovem e tem muitos torneios pela frente. Adoraríamos tê-lo na equipe.

Com Assan Ouedraogo, agora temos um jogador que, assim como Lenny, teve um início fantástico conosco. Ele também é muito talentoso e esperamos que jogue com coragem e liberdade.”