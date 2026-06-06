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Grande golpe para a Alemanha: estrela do Bayern de Munique fica de fora da Copa do Mundo após se lesionar durante um treino
Golpe duro para a Die Mannschaft
O promissor atacante sofreu essa contratempo na véspera do amistoso da Alemanha contra os Estados Unidos, co-anfitriões do torneio. Karl havia demonstrado recentemente seu imenso valor para a equipe, sendo titular e dando uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia em um amistoso. Para preencher a vaga repentina no ataque, Nagelsmann recorreu oficialmente ao versátil talento de 20 anos do RB Leipzig, Assan Ouedraogo.
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Nagelsmann expressa profunda tristeza
O técnico da seleção nacional admitiu que a perda repentina do jovem astro lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe para o torneio. Expressando sua consternação, Nagelsmann disse: "Sinto uma pena enorme do Lenny.
É um choque enorme para ele e para todos nós que ele vá perder a Copa do Mundo. É apenas um pequeno consolo saber que ele é jovem e tem muitos torneios pela frente. Adoraríamos tê-lo na equipe.
Com Assan Ouedraogo, agora temos um jogador que, assim como Lenny, teve um início fantástico conosco. Ele também é muito talentoso e esperamos que jogue com coragem e liberdade.”
Adolescente promete um retorno ainda mais forte
Nas redes sociais, o jovem jogador do Bayern compartilhou sua imensa tristeza por ter sido privado da oportunidade de disputar o maior palco do futebol.
Em sua conta no Instagram, Karl escreveu: “Nem sei por onde começar, mas dói demais perder o maior torneio. Fiz absolutamente tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam surgir no pior momento possível. Desejo à minha seleção o máximo de sucesso e, é claro, estarei torcendo por ela a cada minuto! Voltarei mais forte, prometo 💪🏻 Obrigado por todas as mensagens de apoio ❤️ Boa sorte @dfb_team”.
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Ouedraogo entra em campo
Ouedraogo chega à seleção após uma impressionante temporada no Leipzig, tendo marcado quatro gols e dado três assistências em 19 partidas da Bundesliga. O meio-campista central, que marcou em sua única partida pela seleção principal, precisa se adaptar rapidamente antes do início das competições oficiais.
A Alemanha encerra sua última partida de preparação contra os EUA antes de iniciar sua campanha no Grupo E contra Curaçao em 14 de junho, seguida por jogos contra a Costa do Marfim e o Equador.