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MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Grande golpe para a Alemanha: estrela do Bayern de Munique fica de fora da Copa do Mundo após se lesionar durante um treino

Alemanha
Copa do Mundo
L. Karl
F. Ouedraogo
J. Nagelsmann
Bayern de Munique
Bundesliga
RB Leipzig
Bundesliga

Os preparativos da Alemanha para a Copa do Mundo sofreram um duro golpe após o atacante adolescente Lennart Karl ter sido descartado do torneio. O jovem prodígio de 18 anos do Bayern de Munique sofreu uma grave lesão na coxa durante o último treino da seleção alemã, obrigando o técnico Julian Nagelsmann a convocar um substituto de última hora.

  • Golpe duro para a Die Mannschaft

    O promissor atacante sofreu essa contratempo na véspera do amistoso da Alemanha contra os Estados Unidos, co-anfitriões do torneio. Karl havia demonstrado recentemente seu imenso valor para a equipe, sendo titular e dando uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre a Finlândia em um amistoso. Para preencher a vaga repentina no ataque, Nagelsmann recorreu oficialmente ao versátil talento de 20 anos do RB Leipzig, Assan Ouedraogo.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann expressa profunda tristeza

    O técnico da seleção nacional admitiu que a perda repentina do jovem astro lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe para o torneio. Expressando sua consternação, Nagelsmann disse: "Sinto uma pena enorme do Lenny.

    É um choque enorme para ele e para todos nós que ele vá perder a Copa do Mundo. É apenas um pequeno consolo saber que ele é jovem e tem muitos torneios pela frente. Adoraríamos tê-lo na equipe.

    Com Assan Ouedraogo, agora temos um jogador que, assim como Lenny, teve um início fantástico conosco. Ele também é muito talentoso e esperamos que jogue com coragem e liberdade.”

  • Adolescente promete um retorno ainda mais forte

    Nas redes sociais, o jovem jogador do Bayern compartilhou sua imensa tristeza por ter sido privado da oportunidade de disputar o maior palco do futebol.

    Em sua conta no Instagram, Karl escreveu: “Nem sei por onde começar, mas dói demais perder o maior torneio. Fiz absolutamente tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam surgir no pior momento possível. Desejo à minha seleção o máximo de sucesso e, é claro, estarei torcendo por ela a cada minuto! Voltarei mais forte, prometo 💪🏻 Obrigado por todas as mensagens de apoio ❤️ Boa sorte @dfb_team”.



  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo entra em campo

    Ouedraogo chega à seleção após uma impressionante temporada no Leipzig, tendo marcado quatro gols e dado três assistências em 19 partidas da Bundesliga. O meio-campista central, que marcou em sua única partida pela seleção principal, precisa se adaptar rapidamente antes do início das competições oficiais.

    A Alemanha encerra sua última partida de preparação contra os EUA antes de iniciar sua campanha no Grupo E contra Curaçao em 14 de junho, seguida por jogos contra a Costa do Marfim e o Equador.