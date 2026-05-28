De acordo com uma notícia do AS, Mastantuono já corria o risco de perder uma vaga na seleção definitiva da Argentina para a Copa do Mundo. O atacante de 18 anos se juntou ao elenco no centro de treinamento de Lionel Messi, em Buenos Aires, após uma difícil temporada de estreia em Madri, na qual disputou 23 partidas. Embora estivesse em perfeitas condições físicas, uma vaga no voo para o torneio ainda estava longe de ser garantida. Atualmente, ele está na lista de reservas.