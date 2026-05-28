O jovem jogador do Real Madrid, Franco Mastantuono, não irá para a Copa do Mundo, segundo o Diario AS e o TyC Sports. Embora o jovem atacante tenha se apresentado à seleção argentina, o técnico Lionel Scaloni lhe deu más notícias. Atualmente, ele está na lista de reservas. Anteriormente, Eduardo Camavinga e Dean Huijsen, também do Real Madrid, não foram convocados para a Copa do Mundo.
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Grande golpe: o próximo jogador do Real Madrid não foi convocado para a Copa do Mundo
De acordo com uma notícia do AS, Mastantuono já corria o risco de perder uma vaga na seleção definitiva da Argentina para a Copa do Mundo. O atacante de 18 anos se juntou ao elenco no centro de treinamento de Lionel Messi, em Buenos Aires, após uma difícil temporada de estreia em Madri, na qual disputou 23 partidas. Embora estivesse em perfeitas condições físicas, uma vaga no voo para o torneio ainda estava longe de ser garantida. Atualmente, ele está na lista de reservas.
Na Federação Argentina de Futebol, as opiniões divergem quanto à convocação imediata do atacante para a seleção nacional. Mastantuono ainda figura na lista de reservas, ao lado de Emiliano Buendía, Matías Soule e Agustín Giay, na expectativa de eventuais desistências entre os jogadores lesionados.