Grande feito do Equador: vira o jogo por 2 a 1 contra a Alemanha e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo; Plata marca o gol decisivo

Terceira rodada da Copa do Mundo de 2026
Equador x Alemanha 2 a 1
Gols: 2' Sané (A), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).
Grande feito do Equador comandado pelo argentino Sebastián Beccacece! A Alemanha de Julian Nagelsmann perdeu por 2 a 1às 22h na terceira rodada do Grupo E contra a “Tri”, no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York: os alemães, após duas vitórias contra Curaçao e Costa do Marfim, 0 a 2 na outra partida da chave, já estavam classificados para as oitavas de final como líderes da tabela, sabendo que jogariam na segunda-feira, dia 29, às 22h30, contra o terceiro colocado na primeira fase da eliminatória, mas acabaram sofrendo uma virada diante dos sul-americanos, que conquistaram os três pontos e chegaram a 4 pontos, ficando em terceiro lugar e oficialmente classificados para as oitavas de final.Os gols de Angulo e Plata foram decisivos, revertendo o gol de Sané. O Equador comemora.