Grande feito do Equador: vira o jogo por 2 a 1 contra a Alemanha e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo; Plata marca o gol decisivo

90++2' – Undav quase empata; o chute de esquerda acerta a parte de fora da rede.





77' – O EQUADOR DUPLICA A VANTAGEM, PLATA! Escanteio pela direita, Kevin Rodriguez dá um desvio de cabeça e, na pequena área, o atacante do Flamengo engana Neuer com o pé, marcando o 2 a 1 que garantiria a classificação.





75' – Tah defende contra Kevin Rodriguez, que chuta com precisão no meio da área.





74' – Sané avança em direção a Galindez, mas chuta direto nele.





72' - Que chance para o Equador! Caicedo lança em profundidade para Kevin Rodriguez, que dribla Neuer, que saiu do gol; a bola chega ao meio da área para Plata, que perde o desvio a dois passos do gol.





62' – Neuer defende o chute repentino de Enner Valencia, que finalizou com perigo.





46' – Pênalti marcado e depois anulado pelo VAR para a Alemanha! Entrada descoordenada de Ordonez em deslize sobre Havertz dentro da área, mas antes havia uma falta de Sané sobre Vite no meio-campo.





9' – EMPATE DO EQUADOR, ANGULO! Vite recupera a bola no meio-campo, passa para o ponta do Sunderland, que com um grande chute de direita de fora da área surpreende Neuer e faz o 1 a 1





2' – GOL IMEDIATO DA ALEMANHA, SANÉ! Primeiro gol em uma Copa do Mundo para o jogador do Galatasaray: grande jogada de Pavlovic, que com um sombrero – arriscando uma falta por perna alta na cabeça de Pedro Vite –, serve Wirtz no canto inferior da área; a bola entra e o ex-jogador do Bayern dá um chute certeiro, garantindo a vantagem alemã.