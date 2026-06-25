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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Grande feito do Equador: vira o jogo por 2 a 1 contra a Alemanha e avança para as oitavas de final da Copa do Mundo; Plata marca o gol decisivo

Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a terceira rodada da Copa do Mundo.

Terceira rodada da Copa do Mundo de 2026

Equador x Alemanha 2 a 1

Gols: 2' Sané (A), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).


Grande feito do Equador comandado pelo argentino Sebastián Beccacece! A Alemanha de Julian Nagelsmann perdeu por 2 a 1às 22h na terceira rodada do Grupo E contra a “Tri”, no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York: os alemães, após duas vitórias contra Curaçao e Costa do Marfim, 0 a 2 na outra partida da chave, já estavam classificados para as oitavas de final como líderes da tabela, sabendo que jogariam na segunda-feira, dia 29, às 22h30, contra o terceiro colocado na primeira fase da eliminatória, mas acabaram sofrendo uma virada diante dos sul-americanos, que conquistaram os três pontos e chegaram a 4 pontos, ficando em terceiro lugar e oficialmente classificados para as oitavas de final.Os gols de Angulo e Plata foram decisivos, revertendo o gol de Sané. O Equador comemora.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    90++2' – Undav quase empata; o chute de esquerda acerta a parte de fora da rede.


    77' – O EQUADOR DUPLICA A VANTAGEM, PLATA! Escanteio pela direita, Kevin Rodriguez dá um desvio de cabeça e, na pequena área, o atacante do Flamengo engana Neuer com o pé, marcando o 2 a 1 que garantiria a classificação.


    75' – Tah defende contra Kevin Rodriguez, que chuta com precisão no meio da área.


    74' – Sané avança em direção a Galindez, mas chuta direto nele.


    72' - Que chance para o Equador! Caicedo lança em profundidade para Kevin Rodriguez, que dribla Neuer, que saiu do gol; a bola chega ao meio da área para Plata, que perde o desvio a dois passos do gol.


    62' – Neuer defende o chute repentino de Enner Valencia, que finalizou com perigo.


    46' – Pênalti marcado e depois anulado pelo VAR para a Alemanha! Entrada descoordenada de Ordonez em deslize sobre Havertz dentro da área, mas antes havia uma falta de Sané sobre Vite no meio-campo.


    9' – EMPATE DO EQUADOR, ANGULO! Vite recupera a bola no meio-campo, passa para o ponta do Sunderland, que com um grande chute de direita de fora da área surpreende Neuer e faz o 1 a 1


    2' – GOL IMEDIATO DA ALEMANHA, SANÉ! Primeiro gol em uma Copa do Mundo para o jogador do Galatasaray: grande jogada de Pavlovic, que com um sombrero – arriscando uma falta por perna alta na cabeça de Pedro Vite –, serve Wirtz no canto inferior da área; a bola entra e o ex-jogador do Bayern dá um chute certeiro, garantindo a vantagem alemã.

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  • O PLACAR

    Equador x Alemanha 2 a 1

    Gols: 2' Sané (A), 9' Angulo (E), 77' Plata (E)


    EQUADOR (3-5-2): Galíndez; Hincapié (a partir dos 72' Estupinan), Ordonez, Pacho; Yeboah (a partir dos 85' Torres), M. Caicedo, Franco (a partir dos 64' Preciado), Vite, Angulo (a partir dos 85' J. Caicedo); Valencia (a partir dos 64' K. Rodriguez), Plata. Técnico: Beccacece.


    ALEMANHA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (a partir dos 60' Thiaw), Rudiger, Tah, Raum; Pavlovic (a partir dos 46' Stiller), Nmecha (a partir dos 65' Beier); Musiala, Wirtz (a partir dos 73' Gross), Sané; Havertz (a partir dos 60' Undav). Técnico: Nagelsmann

    Cartões amarelos: Hincapié (E), Pavlovic (G), Franco (E), Plata (E)

    Expulsos: -

    Assistências: Wirtz (G), Vite (E), K. Rodriguez (E)

    Árbitro: Minch (CIN)


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