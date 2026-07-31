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Matheus Pereira Igor Barrankievicz/Cruzeiro
Gabriel Marin

Em grande fase, Matheus Pereira mira seleção, reafirma amor ao Cruzeiro e sonha encerrar carreira na Raposa

M. Pereira
Cruzeiro

Destaque do time celeste nas últimas rodadas, camisa 10 celebra momento decisivo, admite desejo de voltar à seleção brasileira e garante que pretende permanecer no clube até o fim da carreira

Matheus Pereira vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Cruzeiro. Decisivo nas últimas partidas, o camisa 10 voltou a balançar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pela 21ª rodada do Brasileirão, e alcançou a marca de cinco gols nas últimas quatro partidas, além de distribuir duas assistências no período. O desempenho recolocou o meia no radar da seleção brasileira para o novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti, mas o jogador faz questão de reforçar que seu foco está totalmente voltado para a Raposa.

Após a partida no Couto Pereira, Matheus falou sobre o bom momento individual, comentou a possibilidade de retornar à equipe nacional e também se declarou ao Cruzeiro, clube pelo qual afirma querer encerrar a carreira.

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    Sequência decisiva fortalece candidatura à seleção brasileira

    A fase vivida por Matheus Pereira chama a atenção não apenas pelos números, mas também pela evolução dentro de campo. Conhecido pela capacidade de criação e pelos passes decisivos, o meia passou a aparecer com frequência na área adversária e assumiu maior protagonismo nas finalizações.

    Com o gol diante do Coritiba, o jogador chegou a 10 gols e cinco assistências em 35 partidas na temporada. Ao todo, são 15 participações diretas em gols, marca que o coloca empatado com Kaio Jorge na liderança da estatística dentro do elenco celeste.

    O desempenho acontece justamente no momento em que Carlo Ancelotti inicia um novo ciclo na seleção brasileira após a Copa do Mundo. Matheus esteve na lista ampliada elaborada pelo treinador antes do Mundial, mas acabou fora da convocação definitiva.

    Questionado sobre uma possível oportunidade nas próximas convocações, o meia admitiu que vestir novamente a camisa da seleção continua sendo um objetivo.

    "Me sentiria privilegiado, ficaria muito feliz se fosse chamado, mas o mais importante hoje é o Cruzeiro, é o trabalho no dia a dia, é conseguir coisas grandes neste ano".

    Até o momento, Matheus Pereira disputou apenas uma partida pela seleção brasileira principal. A oportunidade aconteceu em 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo.

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    Amor ao Cruzeiro e desejo de permanecer até o fim da carreira

    Apesar da possibilidade de voltar à seleção, Matheus deixou claro que seu principal compromisso é com o Cruzeiro. O meia, que renovou contrato até dezembro de 2028 no início deste ano, afirmou que aceitaria sem pensar duas vezes um vínculo vitalício com o clube.

    "Acho que o mais importante é o Cruzeiro, não é o jogador, porque hoje eu estou aqui. A gente não sabe. Óbvio que eu quero terminar minha carreira aqui. Assino na hora um contrato vitalício, nem penso duas vezes".

    O camisa 10 também voltou a destacar a identificação que construiu com a equipe desde sua chegada e ressaltou o orgulho de vestir uma das camisas mais tradicionais da história do futebol brasileiro.

    "Desde o primeiro dia em que cheguei aqui, eu me sinto privilegiado por estar representando o Cruzeiro, o clube do meu coração. Eu sei que a camisa 10 tem uma história gigante dentro do clube. Grandes craques vestiram essa camisa e, para mim, é um privilégio".

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    Camisa 10 destaca força do elenco e valoriza o trabalho coletivo

    Mesmo vivendo grande momento individual, Matheus Pereira evitou colocar os méritos apenas em sua atuação e fez questão de destacar a importância do elenco comandado por Artur Jorge.

    Segundo o meia, o ambiente do grupo e o comprometimento dos jogadores têm sido fundamentais para a recuperação do Cruzeiro na competição.

    "É um grupo muito dedicado, muito sério, muito profissional, com jogadores que conquistaram muito. Para mim, é um privilégio fazer parte desse grupo. É importante a gente sempre falar do coletivo, porque, no fim das contas, quem sai ganhando é o clube".

    O camisa 10 também avaliou o desempenho da equipe diante do Coritiba e lembrou que, apesar da derrota para o Botafogo na rodada anterior, o Cruzeiro já vinha apresentando um bom futebol.

    "Acho que, no último jogo, a gente foi muito bem. Tivemos bastante chances para fazer o gol no primeiro tempo. Infelizmente, em uma bola parada, tomamos o gol. Hoje conseguimos criar novamente e fazer o gol da vitória".

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    Retorno de Matheus e Gerson impulsiona recuperação da Raposa

    A vitória em Curitiba também marcou o retorno de Matheus Pereira e Gerson, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A ausência da dupla foi sentida na derrota para o Botafogo, enquanto o reencontro dos dois resultou diretamente no lance do gol que garantiu os três pontos.

    Artur Jorge voltou a destacar a importância dos meio-campistas, classificando ambos como referências técnicas e lideranças dentro do elenco.

    Os números reforçam essa influência. Com Matheus e Gerson juntos em campo, o Cruzeiro apresenta aproveitamento próximo dos 60% na temporada, índice consideravelmente superior ao registrado quando um ou ambos estão ausentes.

    Com a sequência de cinco gols em quatro jogos, liderança nas participações diretas em gols e protagonismo nas principais vitórias recentes, Matheus Pereira consolida seu melhor momento desde que chegou ao clube. Enquanto alimenta o sonho de voltar à seleção brasileira, o camisa 10 mantém o discurso de que todas as atenções seguem voltadas para o Cruzeiro, onde pretende construir uma história ainda maior.

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