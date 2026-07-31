Em grande fase, Matheus Pereira mira seleção, reafirma amor ao Cruzeiro e sonha encerrar carreira na Raposa

Matheus Pereira vive um dos melhores momentos desde que chegou ao Cruzeiro. Decisivo nas últimas partidas, o camisa 10 voltou a balançar as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pela 21ª rodada do Brasileirão, e alcançou a marca de cinco gols nas últimas quatro partidas, além de distribuir duas assistências no período. O desempenho recolocou o meia no radar da seleção brasileira para o novo ciclo comandado por Carlo Ancelotti, mas o jogador faz questão de reforçar que seu foco está totalmente voltado para a Raposa.
Após a partida no Couto Pereira, Matheus falou sobre o bom momento individual, comentou a possibilidade de retornar à equipe nacional e também se declarou ao Cruzeiro, clube pelo qual afirma querer encerrar a carreira.