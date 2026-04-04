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"Grande esquisito" - Erling Haaland é brutalmente zoado por companheiro do Man City com mensagem maluca na bola do herói do hat-trick após goleada sobre o Liverpool
A "estranha" surpresa de Haaland após a partida
Após o apito final da partida das quartas de final da FA Cup no Etihad Stadium, Haaland postou no Instagram uma foto sua segurando a bola do jogo — com a legenda “Não foi um sábado nada mau” —, mas foi a mensagem rabiscada nela por um de seus companheiros de equipe que ganhou as manchetes. Entre as assinaturas habituais, um jogador optou por uma avaliação mais direta, chamando-o de “Grande esquisito pra caramba” enquanto ele comemorava seu primeiro hat-trick pelo clube desde agosto de 2024.
A brincadeira destaca o status único que Haaland ocupa no vestiário do City, onde sua eficiência robótica diante do gol continua a impressionar seus colegas. Apesar das provocações bem-humoradas, o atacante mostrou-se reflexivo ao discutir sua forma recente, admitindo que suas atuações em 2026 não haviam atingido suas próprias expectativas altíssimas.
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“O City não é bom o suficiente”, afirma Haaland
"Tem sido muito irregular, o que não tem sido bom o suficiente", disse Haaland àTNT Sports após a goleada sobre a equipe de Arne Slot. Embora o atacante — que marcou impressionantes 33 gols nesta temporada — tenha sido prolífico antes do Natal, ele tem tido mais dificuldade para marcar gols desde o início do ano, o que levou a questionamentos sobre se ele conseguiria manter seu nível de rendimento absurdo.
O atacante também expressou frustração com a agenda atual do City, observando que a ausência do futebol europeu mudou a dinâmica da campanha. “Por enquanto, é uma semana longa para nós porque não estamos na Liga dos Campeões, o que não é bom o suficiente, mas temos que enfrentar o Chelsea, que é outro jogo”, acrescentou, mantendo o foco firmemente no próximo confronto das semifinais em Wembley.
Lijnders elogia finalização "incrível"
Na ausência do suspenso Pep Guardiola, o assistente técnico Pep Lijnders assumiu o comando à beira do campo e ficou impressionado com o segundo gol de Haaland — uma cabeçada imponente após cruzamento de Antione Semenyo. Lijnders, que já viu de perto muitos dos melhores finalizadores do mundo, ficou particularmente impressionado com a pura capacidade atlética demonstrada enquanto o City avançava com facilidade para as semifinais.
“Trabalhei com muitos bons atacantes, com muitos gols”, disse Lijnders. “O segundo gol foi insano, a maneira como ele atacou, ele voa, a maneira como coloca a bola no canto. Adoro esses gols de atacantes à moda antiga.” #
A goleada de Haaland foi completada por um pênalti e uma finalização precisa na parte de baixo da trave, após passe do jovem Nico O'Reilly.
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A formação de um artilheiro
Lijnders não hesitou em defender o atacante contra as críticas recentes, destacando a imensa carga física e mental que recai sobre o jogador da seleção norueguesa. Tendo tido um descanso extra durante a recente pausa para os jogos internacionais, participando de apenas uma das duas partidas da Noruega, Haaland parecia significativamente mais afiado e com mais energia em sua pressão e movimentação.
“É uma loucura o que estamos exigindo [de Haaland]”, explicou Lijnders. “Pressionar, correr na área e manter a posse de bola — são muitas coisas que exigimos, e isso a cada três dias. Nem tudo numa longa temporada vai correr como se quer, mas o fato de ele voltar dessa forma demonstra caráter e mentalidade. Ele é uma máquina com quem trabalhar.”