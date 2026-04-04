"Grande esquisito" - Erling Haaland é brutalmente zoado por companheiro do Man City com mensagem maluca na bola do herói do hat-trick após goleada sobre o Liverpool

Após o apito final da partida das quartas de final da FA Cup no Etihad Stadium, Haaland postou no Instagram uma foto sua segurando a bola do jogo — com a legenda “Não foi um sábado nada mau” —, mas foi a mensagem rabiscada nela por um de seus companheiros de equipe que ganhou as manchetes. Entre as assinaturas habituais, um jogador optou por uma avaliação mais direta, chamando-o de “Grande esquisito pra caramba” enquanto ele comemorava seu primeiro hat-trick pelo clube desde agosto de 2024.

A brincadeira destaca o status único que Haaland ocupa no vestiário do City, onde sua eficiência robótica diante do gol continua a impressionar seus colegas. Apesar das provocações bem-humoradas, o atacante mostrou-se reflexivo ao discutir sua forma recente, admitindo que suas atuações em 2026 não haviam atingido suas próprias expectativas altíssimas.







