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Grande emoção: o Celtic vence o Hearts e conquista o título da Premiership escocesa na última rodada, enquanto torcedores eufóricos invadem o campo após Callum Osmand correr para marcar em um gol vazio
Drama no final garante o título
Numa temporada em que o Hearts ocupava a liderança desde setembro, o roteiro da última rodada foi reescrito em um Celtic Park em festa. O Hearts chegou precisando apenas de um empate para garantir seu primeiro título do campeonato em 66 anos, mas acabou sendo derrotado por um Celtic implacável, que se recusou a abrir mão de seu domínio sobre o futebol escocês.
A partida foi decidida por uma diferença mínima, com Daizen Maeda colocando os anfitriões na frente por 2 a 1 a apenas três minutos do fim do tempo regulamentar. O gol foi alvo de uma tensa revisão do VAR por um possível impedimento, mas, assim que a decisão foi confirmada, o ímpeto mudou totalmente a favor do Hoops. Isso marcou uma conquista histórica para o técnico Martin O'Neill, de 74 anos, que conquistou seu quarto título com o clube 22 anos após seu último sucesso no campeonato.
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Caos no Celtic Park
Enquanto o Hearts avançava em busca desesperada do empate nos acréscimos, deixou sua baliza completamente desprotegida. Callum Osmand aproveitou ao máximo a situação, partindo em contra-ataque para empurrar a bola para o gol vazio aos oito minutos do tempo adicional, estabelecendo o placar em 3 a 1. O gol provocou uma invasão em massa de campo por parte da torcida local eufórica, que invadiu o gramado antes mesmo que o apito final soasse.
As cenas de comemoração foram descritas como “caos” pelas emissoras, embora também tenham gerado críticas de alguns setores. O ex-jogador da seleção da Escócia James McFadden, em entrevista à Sky Sports, destacou a intensidade do momento, mas alertou para os riscos envolvidos. Ele comentou: “Vocês têm o direito de comemorar, mas não podem passar dos limites”.
Apesar da controvérsia, o resultado confirma a 14ª conquista do título pelo Celtic nas últimas 15 temporadas.
O capitão McGregor elogia o espírito "mágico"
Após a entrega do troféu, o capitão do Celtic, Callum McGregor, teve dificuldade em encontrar palavras para descrever a reviravolta. O experiente meio-campista tem sido o coração da equipe durante uma campanha em que muitos especialistas apostavam que o Hearts iria até o fim. McGregor já levou o clube a conquistar 56 títulos do campeonato em sua história gloriosa, muitos dos quais conquistados durante esta era de domínio.
McGregor disse à Sky Sports: “Pela primeira vez na vida, estou sem palavras. Vocês veem o que isso significa para todos. Que temporada! Todos nos deram como perdidos. Sabíamos que teríamos uma chance. Continuamos avançando sem parar. Que grupo especial de pessoas. Mágico.” Mais tarde, ele compartilhou uma mensagem com os torcedores, dizendo: “Este é um clube de futebol especial. Tem sido uma temporada tão difícil. Não deixem de se divertir esta noite!”
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As estatísticas revelam uma grande decepção para os visitantes
Para o Hearts, a derrota marca um final cruel para uma temporada que o clube dominou por 250 dias. Lawrence Shankland havia dado esperança aos visitantes com um gol logo no início, mas um pênalti convertido por Arne Engels antes do intervalo restabeleceu o empate. As estatísticas da Opta destacaram a disparidade na disputa pelo título, observando que o Hearts passou 226 dias na liderança desde outubro, enquanto o Celtic passou apenas um – o último dia, que foi o mais importante.
O zagueiro Alistair Johnston elogiou a influência do seu técnico na resiliência do time. “É a maior vitória do campeonato – deve ser a maior de todos os tempos. Nunca nos descartem. Simplesmente sentimos que iríamos encontrar um caminho.” “Inacreditável”, disse Johnston à Sky Sports. Sobre O’Neill, ele acrescentou: “Ele é um vencedor. Erguam uma estátua para ele; é simples assim. Ele simplesmente encontra um jeito de vencer.”