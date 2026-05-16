Numa temporada em que o Hearts ocupava a liderança desde setembro, o roteiro da última rodada foi reescrito em um Celtic Park em festa. O Hearts chegou precisando apenas de um empate para garantir seu primeiro título do campeonato em 66 anos, mas acabou sendo derrotado por um Celtic implacável, que se recusou a abrir mão de seu domínio sobre o futebol escocês.

A partida foi decidida por uma diferença mínima, com Daizen Maeda colocando os anfitriões na frente por 2 a 1 a apenas três minutos do fim do tempo regulamentar. O gol foi alvo de uma tensa revisão do VAR por um possível impedimento, mas, assim que a decisão foi confirmada, o ímpeto mudou totalmente a favor do Hoops. Isso marcou uma conquista histórica para o técnico Martin O'Neill, de 74 anos, que conquistou seu quarto título com o clube 22 anos após seu último sucesso no campeonato.