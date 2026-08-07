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'Grande desafio': Cristiano Ronaldo é usado como alerta para Harry Kane sobre a Copa do Mundo de 2030, enquanto o ex-jogador da Inglaterra Chris Waddle faz previsão sobre o futuro internacional
Artilheira que fez história e recorde de jogos pela Inglaterra à vista
A expectativa é que, depois de capitanear a Inglaterra até um terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, ele desempenhe um papel de destaque no caminho até e durante uma Eurocopa em casa, no verão de 2028.
Até lá, Kane deverá ter feito ainda mais história. Ele já é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 85 gols, e está a apenas quatro jogos de igualar o recorde histórico de 125 partidas de Peter Shilton.
Thomas Tuchel seguirá buscando no artilheiro do Bayern de Munique a inspiração ofensiva, já que há poucas opções alternativas para a posição de camisa 9, mas Kane, que recentemente completou 33 anos, não pode seguir para sempre.
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Kane pode emular a longevidade de Ronaldo e Messi?
Os superastros GOAT Ronaldo e Lionel Messi disputaram a última Copa do Mundo aos 41 e 39 anos, respectivamente, mas sempre foram exceções à regra. Kane pode seguir seus ilustres passos e ter uma longevidade semelhante?
Quando essa pergunta foi feita a Waddle, com mais um ciclo de quatro anos entrando na conta, o ex-astro da Inglaterra, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Condicionamento físico é algo ótimo de se ter. Alguns jogadores evoluem, ficam melhores à medida que envelhecem. Alguns acham mais fácil. Não mais fácil, mas tranquilo.
“Vamos ver como estarão as pernas dele daqui a dois anos, até na Euro. As pessoas vão questionar isso. A vantagem do Harry é que ele é um garoto em forma, nós sabemos disso. Ele não depende de velocidade. Ele tem uma inteligência futebolística incrível.
“Às vezes você vê jogadores em torneios e pensa: ‘As pernas dele estão indo embora’. Estou olhando para Ronaldo como exemplo. Vi Portugal jogar na Copa do Mundo e, aos meus olhos, as pernas dele já tinham ido embora para esse nível de futebol. Lionel Messi ainda tinha momentos de brilho até o resto dos companheiros de time dele decidir tentar expulsar todo mundo do país.
“Então, acho que há uma hora e um lugar em que você realmente precisa pensar: ‘Sim, ele ainda pode jogar, e ainda pode jogar como o Messi joga em Miami, em um bom nível para ele’. Você sabe, o Ronaldo na Arábia Saudita ainda dá conta. E o Harry, eventualmente, vai chegar a um momento em que você vai pensar que a Bundesliga está rápida demais. Para onde você vai a partir daí?
“A próxima Copa do Mundo é um grande desafio para ele, acho eu, jogar nesse torneio. Acho que alguns desses jogadores podem pensar: ‘Sim, eu ainda estou jogando futebol, mas esse nível já não está mais em mim, e eu curti isso’. Acho que alguns desses jogadores tentam jogar por tempo demais e isso não fica legal neles. Mas tenho certeza de que Harry vai saber quando for a hora certa de dizer: ‘Não, não posso mais jogar pela Inglaterra’.”
Kane representará a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030?
Kane, que fez sua estreia pela seleção principal da Inglaterra em 2015, disse, ao ser questionado sobre sua possível participação em uma quarta Copa do Mundo: "Estou vindo da minha melhor temporada de todas e vou fazer 33 anos. É impossível dizer, quatro anos é muito tempo.
"Já disse isso antes: jogar pela Inglaterra é minha maior ambição. Eu me sinto tão bem quanto já me senti. Vamos ver. Nunca estabeleço um limite para essas coisas. Enquanto eu estiver tendo o desempenho que tenho, estarei representando a Inglaterra. Mas quatro anos é muito tempo. Não estou me empolgando."
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Jogos da Inglaterra: confronto da Liga das Nações contra a Espanha é o próximo compromisso
A Inglaterra permitirá que Kane dite o próprio futuro, com esse direito tendo sido conquistado por suas façanhas notáveis ao longo dos anos. Ele terá a chance de seguir jogando pelo tempo que considerar que ainda é capaz de dar uma contribuição importante.
Um retorno à ação por seu clube, o atual campeão da Bundesliga Bayern, com as conversas sobre a Bola de Ouro ainda em alta, acontecerá antes de a Inglaterra abrir sua mais recente campanha na Liga das Nações da Uefa contra a campeã mundial Espanha, em 26 de setembro.
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