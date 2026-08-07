Os superastros GOAT Ronaldo e Lionel Messi disputaram a última Copa do Mundo aos 41 e 39 anos, respectivamente, mas sempre foram exceções à regra. Kane pode seguir seus ilustres passos e ter uma longevidade semelhante?

Quando essa pergunta foi feita a Waddle, com mais um ciclo de quatro anos entrando na conta, o ex-astro da Inglaterra, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Condicionamento físico é algo ótimo de se ter. Alguns jogadores evoluem, ficam melhores à medida que envelhecem. Alguns acham mais fácil. Não mais fácil, mas tranquilo.

“Vamos ver como estarão as pernas dele daqui a dois anos, até na Euro. As pessoas vão questionar isso. A vantagem do Harry é que ele é um garoto em forma, nós sabemos disso. Ele não depende de velocidade. Ele tem uma inteligência futebolística incrível.

“Às vezes você vê jogadores em torneios e pensa: ‘As pernas dele estão indo embora’. Estou olhando para Ronaldo como exemplo. Vi Portugal jogar na Copa do Mundo e, aos meus olhos, as pernas dele já tinham ido embora para esse nível de futebol. Lionel Messi ainda tinha momentos de brilho até o resto dos companheiros de time dele decidir tentar expulsar todo mundo do país.

“Então, acho que há uma hora e um lugar em que você realmente precisa pensar: ‘Sim, ele ainda pode jogar, e ainda pode jogar como o Messi joga em Miami, em um bom nível para ele’. Você sabe, o Ronaldo na Arábia Saudita ainda dá conta. E o Harry, eventualmente, vai chegar a um momento em que você vai pensar que a Bundesliga está rápida demais. Para onde você vai a partir daí?

“A próxima Copa do Mundo é um grande desafio para ele, acho eu, jogar nesse torneio. Acho que alguns desses jogadores podem pensar: ‘Sim, eu ainda estou jogando futebol, mas esse nível já não está mais em mim, e eu curti isso’. Acho que alguns desses jogadores tentam jogar por tempo demais e isso não fica legal neles. Mas tenho certeza de que Harry vai saber quando for a hora certa de dizer: ‘Não, não posso mais jogar pela Inglaterra’.”