Kai Havertz teve que ser substituído por lesão aos 30 minutos da partida da Premier League entre o Arsenal e o Newcastle United, no sábado à noite.
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Grande decepção com a substituição por lesão! Será que o próximo atacante alemão corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo?
Depois de ter dado a assistência para o gol de abertura do Arsenal, marcado por Eberechi Eze, no início da partida, Havertz ficou caído no chão, lesionado, cerca de 20 minutos depois. As imagens da TV não revelaram inicialmente como o jogador da seleção alemã havia se machucado.
Sentado no gramado, Havertz foi atendido por alguns instantes pela equipe médica do Arsenal. Por fim, o atacante saiu de campo visivelmente frustrado e decepcionado; o especialista da Sky, Thomas Hitzlsperger, especulou sobre uma lesão na região da virilha. Viktor Gyökeres entrou em campo no lugar de Havertz aos 34 minutos.
Ainda não se sabe, é claro, qual é a gravidade da lesão do ex-jogador do Leverkusen. É possível que haja um primeiro diagnóstico ou avaliação nas horas seguintes à partida.
- AFP
Seleção alemã: além de Serge Gnabry, Kai Havertz também ficará de fora da Copa do Mundo?
Como a reação de Havertz indicava uma lesão mais grave, sua participação na Copa do Mundo pode estar em risco. Especialmente porque o jogador de 26 anos só voltou aos treinos em meados de janeiro, após um longo período de problemas com lesões.
“Você vai perdendo gradualmente a confiança no seu corpo”, comentou o especialista de TV e ex-jogador da seleção Hitzlsperger sobre a mais recente lesão de Havertz. O astro do Arsenal é normalmente considerado uma aposta certa para a Copa do Mundo e, dependendo do desempenho nas partidas internacionais de março, poderia até mesmo ser escalado por Nagelsmann como titular no centro do ataque da seleção alemã no torneio de verão.
A ausência de Havertz na Copa do Mundo seria, portanto, muito dolorosa. Especialmente porque Nagelsmann já terá que abrir mão de um jogador ofensivo de renome, Serge Gnabry, do Bayern de Munique. Gnabry teve que anunciar recentemente que não poderá participar da Copa do Mundo devido a uma lesão nos adutores.
O Arsenal terá que ficar sem Kai Havertz na última partida da temporada?
Havertz ficou praticamente fora de ação devido a lesões de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. Recentemente, ele havia conquistado de volta seu lugar na equipe titular do Arsenal e vinha apresentando uma forma cada vez melhor. Nos amistosos da Alemanha contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1), ele foi titular em ambos os jogos, depois de ter jogado pela última vez pela seleção alemã em novembro de 2024.
Faltam apenas pouco menos de sete semanas para a primeira partida da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo, contra Curaçao, no dia 14 de junho. Uma ausência de Havertz seria, naturalmente, um golpe duro também para o Arsenal na reta final da temporada. Na Premier League, os Gunners disputam o título com o Manchester City; na Liga dos Campeões, a equipe do técnico Mikel Arteta enfrenta o Atlético de Madrid na partida de ida das semifinais na próxima semana.
- Getty Images Sport
Jogos da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data
Jogo
14 de junho
Alemanha x Curaçao
20 de junho
Alemanha x Costa do Marfim
25 de junho
Alemanha x Equador