Grande decepção com a substituição por lesão! Será que o próximo atacante alemão corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo?

Depois de ter dado a assistência para o gol de abertura do Arsenal, marcado por Eberechi Eze, no início da partida, Havertz ficou caído no chão, lesionado, cerca de 20 minutos depois. As imagens da TV não revelaram inicialmente como o jogador da seleção alemã havia se machucado.

Sentado no gramado, Havertz foi atendido por alguns instantes pela equipe médica do Arsenal. Por fim, o atacante saiu de campo visivelmente frustrado e decepcionado; o especialista da Sky, Thomas Hitzlsperger, especulou sobre uma lesão na região da virilha. Viktor Gyökeres entrou em campo no lugar de Havertz aos 34 minutos.

Ainda não se sabe, é claro, qual é a gravidade da lesão do ex-jogador do Leverkusen. É possível que haja um primeiro diagnóstico ou avaliação nas horas seguintes à partida.