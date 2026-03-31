O Bayern anunciou ontem, segunda-feira, que o contrato de Guerreiro, que expira ao final da temporada, não será renovado. O versátil jogador português deixará, portanto, o clube de Munique após três anos juntos.

“Gostaríamos de agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passamos juntos: sempre se podia contar com o Rapha em campo, além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer vestiário”, afirmou o diretor esportivo do FCB, Max Eberl, em um comunicado: “As conversas com ele foram boas, marcadas pela confiança e compreensão. Agora, vamos nos concentrar juntos com ele em nossos objetivos até o verão — juntos, ainda queremos conquistar muitas coisas.”

Guerreiro chegou ao Bayern no verão de 2023, sem custo de transferência, vindo do BVB, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. No clube mais titulado da Alemanha, ele acumulou participações, mas não conseguiu manter de forma consistente o nível de desempenho dos seus dias de glória em Dortmund. Recentemente, ele quase não era mais escalado por Vincent Kompany e, por isso, passava a maior parte do tempo no banco de reservas.