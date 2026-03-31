Segundo o jornal português Record, o Benfica está considerando a contratação do jogador versátil de 32 anos para a próxima temporada.
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Grande clube se interessa por Raphael Guerreiro após eliminação do FC Bayern: jogador pode viver um momento inédito na carreira
O Bayern anunciou ontem, segunda-feira, que o contrato de Guerreiro, que expira ao final da temporada, não será renovado. O versátil jogador português deixará, portanto, o clube de Munique após três anos juntos.
“Gostaríamos de agradecer sinceramente ao Rapha pelo tempo que passamos juntos: sempre se podia contar com o Rapha em campo, além disso, personalidades como a dele enriquecem qualquer vestiário”, afirmou o diretor esportivo do FCB, Max Eberl, em um comunicado: “As conversas com ele foram boas, marcadas pela confiança e compreensão. Agora, vamos nos concentrar juntos com ele em nossos objetivos até o verão — juntos, ainda queremos conquistar muitas coisas.”
Guerreiro chegou ao Bayern no verão de 2023, sem custo de transferência, vindo do BVB, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. No clube mais titulado da Alemanha, ele acumulou participações, mas não conseguiu manter de forma consistente o nível de desempenho dos seus dias de glória em Dortmund. Recentemente, ele quase não era mais escalado por Vincent Kompany e, por isso, passava a maior parte do tempo no banco de reservas.
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Raphael Guerreiro nunca jogou em Portugal
Desde meados de janeiro, ele disputou apenas duas partidas na Bundesliga (58 minutos), mas teve a oportunidade de jogar por 83 minutos na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta. Até o momento, Guerreiro soma 89 partidas oficiais pelo clube mais título da Alemanha, nas quais marcou doze gols e deu oito assistências.
O Benfica, atualmente treinado por José Mourinho, seria a primeira passagem profissional de Guerreiro em Portugal. O lateral-esquerdo, nascido e criado na França, iniciou sua carreira nas categorias de base do Blanc-Mesnil SF e, depois de passagens pelo INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient e Borussia Dortmund, chegou a Munique.
Além do Benfica, a Juventus de Turim também foi associada a Guerreiro. Em dezembro passado, a mídia italiana e alemã noticiou que a “Vecchia Signora” estaria considerando o jogador de 32 anos na busca por reforços para as laterais.
FC Bayern - Calendário: Os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)