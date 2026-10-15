Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Sheffield Wednesday v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Grande baque para o Wolverhampton e o México: atacante veterano Raul Jimenez fica fora até janeiro por lesão no joelho

R. Jimenez
Wolverhampton
Championship
Jamaica x México
Jamaica
México
Liga das Nações da Concacaf
México x Jamaica

O Wolverhampton Wanderers e a seleção mexicana sofreram um duro revés: o veterano atacante Raul Jimenez ficará afastado até o Ano Novo. O artilheiro de 35 anos precisará passar por uma cirurgia corretiva nesta semana, depois que um problema persistente no joelho não se resolveu naturalmente ao longo do último mês.

  • Problema no ligamento exige cirurgia em Londres

    O experiente atacante da Championship e da seleção mexicana ficará afastado dos gramados até janeiro após saber que precisa passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial durante a derrota fora de casa para o Everton pela Copa da Liga Inglesa em 16 de setembro.

    Desde que voltou ao clube de Molineux vindo do Fulham no verão passado, o atacante marcou três gols em seis jogos pelo campeonato.

  • imago-sport-1083399237.jpgAction Plus

    Chefe do departamento médico explica decisão pela cirurgia

    Perder seu atacante titular na Copa do Mundo é um duro golpe para a seleção, que não venceu nas datas internacionais de setembro e outubro, durante os primeiros jogos do novo técnico Rafael Marquez no comando.

    Ao explicar por que a lesão não cicatrizou com o tratamento conservador, o diretor de desempenho do Wolves, Phil Hayward, disse ao site oficial do clube: "Infelizmente, a lesão de Raul não evoluiu como esperávamos.

    "Normalmente, em uma lesão relativamente leve, o ligamento cicatrizaria por conta própria. Mas isso não aconteceu como esperávamos e, após exames de imagem regulares nas últimas três semanas, vimos que o ligamento não está cicatrizando da maneira prevista.

    "Por isso, ele passará por uma cirurgia na sexta-feira, em Londres, e depois terá cerca de três meses de reabilitação antes de estar pronto para jogar novamente."

  • Trio de lesionados apresenta evolução positiva

    Apesar desse revés frustrante, o clube recebeu notícias mais animadoras sobre a recuperação de três jogadores lesionados: Rodrigo Gomes (tornozelo), Bertrand Traore (posterior da coxa) e Boubacar Traore (panturrilha).

    Ao dar detalhes sobre a recuperação dos três jogadores, Hayward acrescentou: "Rodrigo Gomes está evoluindo bem, mas ainda é cedo. Ele lesionou dois ligamentos do tornozelo, então não foi uma lesão simples,

    "Ele ainda está esperando a inflamação diminuir. Quando isso acontecer, vamos intensificar o trabalho e colocá-lo de volta em campo o mais rápido possível. Não será uma ausência longa, então ele deve voltar relativamente rápido.

    "Bertrand Traore teve um problema no posterior da coxa. É uma lesão relativamente pequena, mas fica em uma parte particularmente delicada do músculo e pode voltar a incomodar se não tivermos cuidado. Por isso, precisamos respeitar o tempo de recuperação e não ter pressa. Mas não é uma lesão grave, ele está evoluindo muito bem, trabalhando duro e não deve demorar para voltar.

    "Boubacar Traore está fora há algumas semanas por causa de um problema na panturrilha. Ele voltou ao campo para trabalhar com os profissionais de reabilitação e está evoluindo muito bem. Sua recuperação está avançando e ele voltará aos treinos completos dentro de uma ou duas semanas. Ele respondeu muito bem ao tratamento."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Sheffield Wednesday v Wolverhampton Wanderers - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Jogos decisivos colocam ataque desfalcado à prova

    Em 10º lugar na Championship, a três pontos do West Brom na zona dos playoffs, o Wolves agora terá de lidar com a ausência de sua experiente referência no ataque. O primeiro desafio será na noite de sexta-feira, contra o Burnley, que vive má fase, ocupa a 21ª posição e tem a mesma pontuação das equipes na zona de rebaixamento. Pela seleção, o atacante também perderá os dois jogos das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf pelo México contra a Jamaica, em meados de novembro.

Próximas partidas
JAM

JAM

Liga das Nações da Concacaf

14 de nov. de 2026

MÉX

MÉX

MÉX

MÉX

Liga das Nações da Concacaf

17 de nov. de 2026

JAM

JAM