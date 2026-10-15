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Grande baque para o Wolverhampton e o México: atacante veterano Raul Jimenez fica fora até janeiro por lesão no joelho
Problema no ligamento exige cirurgia em Londres
O experiente atacante da Championship e da seleção mexicana ficará afastado dos gramados até janeiro após saber que precisa passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial durante a derrota fora de casa para o Everton pela Copa da Liga Inglesa em 16 de setembro.
Desde que voltou ao clube de Molineux vindo do Fulham no verão passado, o atacante marcou três gols em seis jogos pelo campeonato.
- Action Plus
Chefe do departamento médico explica decisão pela cirurgia
Perder seu atacante titular na Copa do Mundo é um duro golpe para a seleção, que não venceu nas datas internacionais de setembro e outubro, durante os primeiros jogos do novo técnico Rafael Marquez no comando.
Ao explicar por que a lesão não cicatrizou com o tratamento conservador, o diretor de desempenho do Wolves, Phil Hayward, disse ao site oficial do clube: "Infelizmente, a lesão de Raul não evoluiu como esperávamos.
"Normalmente, em uma lesão relativamente leve, o ligamento cicatrizaria por conta própria. Mas isso não aconteceu como esperávamos e, após exames de imagem regulares nas últimas três semanas, vimos que o ligamento não está cicatrizando da maneira prevista.
"Por isso, ele passará por uma cirurgia na sexta-feira, em Londres, e depois terá cerca de três meses de reabilitação antes de estar pronto para jogar novamente."
Trio de lesionados apresenta evolução positiva
Apesar desse revés frustrante, o clube recebeu notícias mais animadoras sobre a recuperação de três jogadores lesionados: Rodrigo Gomes (tornozelo), Bertrand Traore (posterior da coxa) e Boubacar Traore (panturrilha).
Ao dar detalhes sobre a recuperação dos três jogadores, Hayward acrescentou: "Rodrigo Gomes está evoluindo bem, mas ainda é cedo. Ele lesionou dois ligamentos do tornozelo, então não foi uma lesão simples,
"Ele ainda está esperando a inflamação diminuir. Quando isso acontecer, vamos intensificar o trabalho e colocá-lo de volta em campo o mais rápido possível. Não será uma ausência longa, então ele deve voltar relativamente rápido.
"Bertrand Traore teve um problema no posterior da coxa. É uma lesão relativamente pequena, mas fica em uma parte particularmente delicada do músculo e pode voltar a incomodar se não tivermos cuidado. Por isso, precisamos respeitar o tempo de recuperação e não ter pressa. Mas não é uma lesão grave, ele está evoluindo muito bem, trabalhando duro e não deve demorar para voltar.
"Boubacar Traore está fora há algumas semanas por causa de um problema na panturrilha. Ele voltou ao campo para trabalhar com os profissionais de reabilitação e está evoluindo muito bem. Sua recuperação está avançando e ele voltará aos treinos completos dentro de uma ou duas semanas. Ele respondeu muito bem ao tratamento."
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Jogos decisivos colocam ataque desfalcado à prova
Em 10º lugar na Championship, a três pontos do West Brom na zona dos playoffs, o Wolves agora terá de lidar com a ausência de sua experiente referência no ataque. O primeiro desafio será na noite de sexta-feira, contra o Burnley, que vive má fase, ocupa a 21ª posição e tem a mesma pontuação das equipes na zona de rebaixamento. Pela seleção, o atacante também perderá os dois jogos das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf pelo México contra a Jamaica, em meados de novembro.
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