Apesar desse revés frustrante, o clube recebeu notícias mais animadoras sobre a recuperação de três jogadores lesionados: Rodrigo Gomes (tornozelo), Bertrand Traore (posterior da coxa) e Boubacar Traore (panturrilha).

Ao dar detalhes sobre a recuperação dos três jogadores, Hayward acrescentou: "Rodrigo Gomes está evoluindo bem, mas ainda é cedo. Ele lesionou dois ligamentos do tornozelo, então não foi uma lesão simples,

"Ele ainda está esperando a inflamação diminuir. Quando isso acontecer, vamos intensificar o trabalho e colocá-lo de volta em campo o mais rápido possível. Não será uma ausência longa, então ele deve voltar relativamente rápido.

"Bertrand Traore teve um problema no posterior da coxa. É uma lesão relativamente pequena, mas fica em uma parte particularmente delicada do músculo e pode voltar a incomodar se não tivermos cuidado. Por isso, precisamos respeitar o tempo de recuperação e não ter pressa. Mas não é uma lesão grave, ele está evoluindo muito bem, trabalhando duro e não deve demorar para voltar.

"Boubacar Traore está fora há algumas semanas por causa de um problema na panturrilha. Ele voltou ao campo para trabalhar com os profissionais de reabilitação e está evoluindo muito bem. Sua recuperação está avançando e ele voltará aos treinos completos dentro de uma ou duas semanas. Ele respondeu muito bem ao tratamento."