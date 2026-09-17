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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Grande baixa para a Inglaterra! John Stones está fora contra a Inter de Milão e do confronto da Liga das Nações por lesão

J. Stones
Inglaterra
Inglaterra x Espanha
Inter de Milão
Inter de Milão x Udinese
Liga das Nações A
Udinese
Campeonato Italiano
Espanha

O veterano zagueiro John Stones foi cortado dos próximos jogos da Inglaterra pela Liga das Nações após sofrer uma lesão muscular significativa na Inter de Milão. A ausência do defensor deixa Thomas Tuchel com pouca experiência na defesa enquanto a Inglaterra se prepara para uma sequência crucial de partidas internacionais.

  • Contratempo por lesão para Stones na Inter

    Stones deve ficar um período afastado dos gramados depois de seu novo clube, a Inter de Milão, confirmar que o defensor sofreu uma distensão na coxa esquerda. A lesão ocorreu durante a recente vitória da Inter por 5 a 3 sobre a Udinese, na segunda-feira, partida que marcou a primeira vez em que o jogador de 32 anos foi titular pelos gigantes da Serie A desde sua transferência de grande repercussão do Manchester City em julho.

    As avaliações médicas após a partida trouxeram um prognóstico desanimador tanto para o clube quanto para o país. O ex-astro do Manchester City deve ficar fora de ação por no mínimo três semanas e meia, embora haja temores crescentes dentro do departamento médico da Inter de que o período de afastamento possa se estender para um mês inteiro.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel enfrenta dor de cabeça na defesa

    O momento não poderia ser pior para Tuchel, que se prepara para anunciar sua convocação para os próximos compromissos após a Copa do Mundo na América do Norte, na sexta-feira. A Inglaterra está programada para voltar a campo contra a Espanha, no Estádio de Wembley, em 26 de setembro, antes de uma exigente sequência pela Liga das Nações. A seleção inglesa viajará para enfrentar República Tcheca e Croácia, antes de encerrar a janela internacional com um jogo em casa contra os tchecos, em 6 de outubro.

    Perder Stones representa um grande golpe para as bases táticas que Tuchel esperava construir. O zagueiro segue como um dos membros mais condecorados e experientes da seleção, com 94 jogos pela equipe nacional, marca superada apenas pelo capitão Harry Kane no elenco atual.

  • Impacto na campanha da Inglaterra na Liga das Nações

    As perspectivas da Inglaterra na Liga das Nações agora estão sob análise enquanto a seleção se prepara para enfrentar adversários de primeira linha sem sua referência defensiva. Stones foi peça fundamental durante a recente Copa do Mundo, entrando em campo cinco vezes enquanto a Inglaterra garantiu o terceiro lugar. Sua confiabilidade ficou evidente pelo fato de ter jogado todos os minutos tanto das quartas de final quanto da semifinal, além de ter começado a partida de abertura contra a Croácia.

    Para Stones, o foco agora se volta inteiramente para a reabilitação em Milão. Na melhor das hipóteses, o defensor não será visto em um campo de futebol até bem depois do fim da pausa internacional de outubro. O jogador de 32 anos havia feito quatro aparições pela Inter antes do revés, e ficará frustrado porque sua primeira partida como titular na Itália foi interrompida de forma tão abrupta.

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    Stones e Calhanoglu vão desfalcar confronto no topo da tabela

    Tanto Stones quanto Hakan Calhanoglu foram vetados do confronto de alto risco da Inter contra a Roma no sábado. O meio-campista turco desfalcou a vitória no meio de semana sobre a Udinese após sofrer uma distensão no adutor da coxa direita, juntando-se ao defensor inglês na lista de ausências. O duelo no topo da tabela no Stadio Olimpico coloca a Inter, segunda colocada, empatada com 12 pontos com a líder Roma, que mantém um aproveitamento perfeito de quatro vitórias em quatro jogos antes da partida.

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