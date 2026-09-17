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Grande baixa para a Inglaterra! John Stones está fora contra a Inter de Milão e do confronto da Liga das Nações por lesão
Contratempo por lesão para Stones na Inter
Stones deve ficar um período afastado dos gramados depois de seu novo clube, a Inter de Milão, confirmar que o defensor sofreu uma distensão na coxa esquerda. A lesão ocorreu durante a recente vitória da Inter por 5 a 3 sobre a Udinese, na segunda-feira, partida que marcou a primeira vez em que o jogador de 32 anos foi titular pelos gigantes da Serie A desde sua transferência de grande repercussão do Manchester City em julho.
As avaliações médicas após a partida trouxeram um prognóstico desanimador tanto para o clube quanto para o país. O ex-astro do Manchester City deve ficar fora de ação por no mínimo três semanas e meia, embora haja temores crescentes dentro do departamento médico da Inter de que o período de afastamento possa se estender para um mês inteiro.
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Tuchel enfrenta dor de cabeça na defesa
O momento não poderia ser pior para Tuchel, que se prepara para anunciar sua convocação para os próximos compromissos após a Copa do Mundo na América do Norte, na sexta-feira. A Inglaterra está programada para voltar a campo contra a Espanha, no Estádio de Wembley, em 26 de setembro, antes de uma exigente sequência pela Liga das Nações. A seleção inglesa viajará para enfrentar República Tcheca e Croácia, antes de encerrar a janela internacional com um jogo em casa contra os tchecos, em 6 de outubro.
Perder Stones representa um grande golpe para as bases táticas que Tuchel esperava construir. O zagueiro segue como um dos membros mais condecorados e experientes da seleção, com 94 jogos pela equipe nacional, marca superada apenas pelo capitão Harry Kane no elenco atual.
Impacto na campanha da Inglaterra na Liga das Nações
As perspectivas da Inglaterra na Liga das Nações agora estão sob análise enquanto a seleção se prepara para enfrentar adversários de primeira linha sem sua referência defensiva. Stones foi peça fundamental durante a recente Copa do Mundo, entrando em campo cinco vezes enquanto a Inglaterra garantiu o terceiro lugar. Sua confiabilidade ficou evidente pelo fato de ter jogado todos os minutos tanto das quartas de final quanto da semifinal, além de ter começado a partida de abertura contra a Croácia.
Para Stones, o foco agora se volta inteiramente para a reabilitação em Milão. Na melhor das hipóteses, o defensor não será visto em um campo de futebol até bem depois do fim da pausa internacional de outubro. O jogador de 32 anos havia feito quatro aparições pela Inter antes do revés, e ficará frustrado porque sua primeira partida como titular na Itália foi interrompida de forma tão abrupta.
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Stones e Calhanoglu vão desfalcar confronto no topo da tabela
Tanto Stones quanto Hakan Calhanoglu foram vetados do confronto de alto risco da Inter contra a Roma no sábado. O meio-campista turco desfalcou a vitória no meio de semana sobre a Udinese após sofrer uma distensão no adutor da coxa direita, juntando-se ao defensor inglês na lista de ausências. O duelo no topo da tabela no Stadio Olimpico coloca a Inter, segunda colocada, empatada com 12 pontos com a líder Roma, que mantém um aproveitamento perfeito de quatro vitórias em quatro jogos antes da partida.
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