Stones deve ficar um período afastado dos gramados depois de seu novo clube, a Inter de Milão, confirmar que o defensor sofreu uma distensão na coxa esquerda. A lesão ocorreu durante a recente vitória da Inter por 5 a 3 sobre a Udinese, na segunda-feira, partida que marcou a primeira vez em que o jogador de 32 anos foi titular pelos gigantes da Serie A desde sua transferência de grande repercussão do Manchester City em julho.

As avaliações médicas após a partida trouxeram um prognóstico desanimador tanto para o clube quanto para o país. O ex-astro do Manchester City deve ficar fora de ação por no mínimo três semanas e meia, embora haja temores crescentes dentro do departamento médico da Inter de que o período de afastamento possa se estender para um mês inteiro.