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Grande alívio para o Barcelona, já que Eric Garcia escapa de lesão grave após susto com nariz sangrando em Mestalla
Susto com lesão no Mestalla gera tensão
O clima no Mestalla era de triunfo para o Barcelona, já que garantiu uma vitória convincente por 5 a 0, mas a noite foi momentaneamente abalada por um incidente preocupante envolvendo Garcia. Durante uma disputa defensiva após um escanteio do Valencia, o ex-jogador do Manchester City foi atingido no rosto por um braço de Rodri. O impacto foi imediato e visível, deixando o defensor com a mão no rosto enquanto o sangue começava a escorrer de seu nariz, o que levou a um chamado urgente para que a equipe médica entrasse em campo.
Garcia parecia visivelmente abalado enquanto era levado em direção ao banco de reservas, sendo substituído antes da marca de 30 minutos. Dado o histórico recente do jogador com problemas semelhantes, havia uma clara sensação de apreensão no ambiente do Barcelona de que o versátil espanhol poderia ficar um longo período afastado dos gramados. A equipe médica o levou imediatamente ao vestiário para uma avaliação mais detalhada e para determinar se havia algum dano estrutural na ponte nasal ou na área do osso da bochecha.
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Sinais positivos na Ciutat Esportiva
Apesar do temor inicial de uma fratura, as notícias que saíram da Ciutat Esportiva Joan Gamper na manhã de segunda-feira foram extremamente positivas para Hansi Flick. Segundo o Mundo Deportivo, Garcia foi visto participando da sessão de recuperação e preparação da equipe sem dificuldade aparente, sinalizando que o golpe não foi tão catastrófico quanto se temia inicialmente. Sua presença no grupo sugere que o departamento médico o liberou para atividades leves, o que representa um enorme alívio para um elenco que já lidou com sua cota de ausências na defesa nesta temporada.
Embora o jogador não tenha mostrado grandes sinais de desconforto durante os trabalhos, ele não fará parte da delegação para o próximo compromisso europeu. Garcia cumpre atualmente suspensão na Champions League, o que significa que ficará fora do duelo contra o Feyenoord. Essa pausa forçada acaba jogando a favor do Barcelona, dando ao defensor mais tempo para se recuperar totalmente do trauma facial sem a pressão de um retorno competitivo imediato.
Medidas de proteção e a dependência tática de Flick
Para garantir que não haja contratempos, espera-se que Garcia use uma máscara de proteção facial nas próximas semanas. Esse é um cenário familiar para o jogador natural de Martorell, que usou um equipamento semelhante na última temporada após uma fratura sofrida em uma partida contra o Club Brugge. A máscara servirá como medida preventiva para proteger a área afetada de novos contatos físicos durante os treinos e as partidas, permitindo que ele mantenha seu estilo agressivo de defender sem o risco de reabrir a lesão.
Segundo informações, o treinador alemão respirou aliviado ao ver Garcia de volta ao gramado, já que perder um jogador com sua inteligência tática teria prejudicado significativamente os planos de rotação da equipe em meio a uma agenda cheia em setembro.
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De olho no retorno de La Liga
Com a suspensão na Champions League o mantendo fora dos holofotes no meio da semana, todas as atenções agora se voltam para o retorno de Garcia à La Liga. Salvo qualquer complicação de última hora ou contratempo imprevisto durante as etapas finais de sua recuperação, espera-se que o defensor esteja totalmente à disposição para a partida contra o Levante no domingo, 13 de setembro. O departamento médico do clube continuará monitorando sua evolução ao longo da semana, mas o cenário atual é bastante animador.
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