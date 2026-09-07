O clima no Mestalla era de triunfo para o Barcelona, já que garantiu uma vitória convincente por 5 a 0, mas a noite foi momentaneamente abalada por um incidente preocupante envolvendo Garcia. Durante uma disputa defensiva após um escanteio do Valencia, o ex-jogador do Manchester City foi atingido no rosto por um braço de Rodri. O impacto foi imediato e visível, deixando o defensor com a mão no rosto enquanto o sangue começava a escorrer de seu nariz, o que levou a um chamado urgente para que a equipe médica entrasse em campo.

Garcia parecia visivelmente abalado enquanto era levado em direção ao banco de reservas, sendo substituído antes da marca de 30 minutos. Dado o histórico recente do jogador com problemas semelhantes, havia uma clara sensação de apreensão no ambiente do Barcelona de que o versátil espanhol poderia ficar um longo período afastado dos gramados. A equipe médica o levou imediatamente ao vestiário para uma avaliação mais detalhada e para determinar se havia algum dano estrutural na ponte nasal ou na área do osso da bochecha.