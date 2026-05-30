Grande alívio para o Arsenal: Jurrien Timber é declarado apto para o confronto da Liga dos Campeões contra o PSG

O Arsenal viaja para Budapeste após ter encerrado uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Em vez de aliviar a pressão, esse sucesso aumentou a determinação do elenco em conquistar mais conquistas sob o comando de Arteta. O espanhol acredita que a conquista do campeonato deu aos seus jogadores uma base para alcançar patamares ainda mais altos.

“A preparação tem sido muito, muito boa, muito focada, muito positiva”, acrescentou ele. “Estamos aqui porque conquistamos o direito de estar aqui pela maneira como jogamos e atuamos na competição, e amanhã, naquele campo, teremos que conquistar o direito de ganhar o troféu.

"Isso [a conquista da dobradinha] significaria algo novo para todos nós. Sabemos como é difícil, em um clube como o Arsenal, escrever uma nova história. Esse é o objetivo e é por isso que estamos todos tão animados e temos tanta vontade de fazer isso acontecer."