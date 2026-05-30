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Grande alívio para o Arsenal: Jurrien Timber é declarado apto para o confronto da Liga dos Campeões contra o PSG
A madeira volta na hora certa
O Arsenal recebeu uma excelente notícia em termos de condição física antes da final da Liga dos Campeões contra o PSG, depois que Arteta confirmou que Timber está apto para ser titular. O zagueiro holandês não joga desde meados de março e sofreu um revés em abril, o que gerou preocupações quanto à sua disponibilidade para o grande evento na Puskas Arena. No entanto, ele se recuperou a tempo de disputar a partida mais importante da temporada do Arsenal.
Seu retorno é particularmente importante devido à ausência de Ben White. O jogador da seleção inglesa está fora de jogo devido a uma lesão no joelho, deixando Timber como a opção óbvia para reforçar o lado direito do Arsenal contra a ameaça ofensiva do PSG.
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Arteta dá notícias positivas sobre o elenco
Em declarações à imprensa antes da final, Arteta deu uma atualização direta sobre o estado físico de Timber. Questionado se o zagueiro estava em forma e pronto para ser titular, o técnico do Arsenal respondeu: “[Timber] está em forma. [Para ser titular?] Sim.”
Arteta também reconheceu o desafio de escalar sua equipe para uma ocasião tão importante, com vários jogadores disputando vagas. Ele acrescentou: “É porque olho ao redor e vejo a alegria e o desejo que todos eles têm de disputar esta partida. Todos sabemos que é o maior jogo do futebol, e todos querem fazer parte disso. Todos eles entendem o que é preciso e também o quanto cada um é importante para causar impacto quando for necessário.”
O Arsenal busca uma dobradinha histórica
O Arsenal viaja para Budapeste após ter encerrado uma espera de 22 anos pelo título da Premier League. Em vez de aliviar a pressão, esse sucesso aumentou a determinação do elenco em conquistar mais conquistas sob o comando de Arteta. O espanhol acredita que a conquista do campeonato deu aos seus jogadores uma base para alcançar patamares ainda mais altos.
“A preparação tem sido muito, muito boa, muito focada, muito positiva”, acrescentou ele. “Estamos aqui porque conquistamos o direito de estar aqui pela maneira como jogamos e atuamos na competição, e amanhã, naquele campo, teremos que conquistar o direito de ganhar o troféu.
"Isso [a conquista da dobradinha] significaria algo novo para todos nós. Sabemos como é difícil, em um clube como o Arsenal, escrever uma nova história. Esse é o objetivo e é por isso que estamos todos tão animados e temos tanta vontade de fazer isso acontecer."
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Uma oportunidade de fazer história no clube
O Arsenal tem agora a oportunidade de conquistar a primeira Liga dos Campeões da história do clube, 20 anos após a derrota para o Barcelona na final de 2006. Com Timber de volta ao time e vários jogadores importantes recuperando a forma física, a equipe de Arteta chega à final em excelente condição.