Os Gunners estão se preparando para um final de temporada marcante, e ver Merino de volta aos treinos trouxe um ânimo muito oportuno. O jogador de 29 anos ficou afastado dos gramados por três meses após passar por uma cirurgia devido a uma fratura no pé, perdendo a reta final decisiva que levou o Arsenal a conquistar finalmente seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas.

Merino foi visto participando de exercícios leves na quinta-feira, trabalhando em estreita colaboração com Arteta e o assistente técnico Albert Stuivenberg, afastado do grupo principal. Embora a sessão tenha sido adaptada para sua reintegração, espera-se que o meio-campista se junte aos companheiros para um treino com contato total na sexta-feira, enquanto o time se prepara para a última partida da liga contra o Crystal Palace e a grande final europeia que se seguirá.