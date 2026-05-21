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Grande alívio para o Arsenal: jogador-chave volta aos treinos antes da final da Liga dos Campeões
Merino volta aos gramados em London Colney
Os Gunners estão se preparando para um final de temporada marcante, e ver Merino de volta aos treinos trouxe um ânimo muito oportuno. O jogador de 29 anos ficou afastado dos gramados por três meses após passar por uma cirurgia devido a uma fratura no pé, perdendo a reta final decisiva que levou o Arsenal a conquistar finalmente seu primeiro título da Premier League em mais de duas décadas.
Merino foi visto participando de exercícios leves na quinta-feira, trabalhando em estreita colaboração com Arteta e o assistente técnico Albert Stuivenberg, afastado do grupo principal. Embora a sessão tenha sido adaptada para sua reintegração, espera-se que o meio-campista se junte aos companheiros para um treino com contato total na sexta-feira, enquanto o time se prepara para a última partida da liga contra o Crystal Palace e a grande final europeia que se seguirá.
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Arteta confirma avanços positivos na recuperação
Ao falar sobre a evolução do meio-campista, Arteta mostrou-se otimista quanto à disponibilidade do espanhol para o próximo confronto contra o Paris Saint-Germain. O técnico destacou que o retorno gradual aos treinos faz parte de um plano cuidadosamente elaborado para garantir que Merino esteja pronto para a intensidade de uma grande final.
Arteta confirmou a situação do jogador ao afirmar: “Mikel vai começar a treinar com o grupo amanhã. Hoje ele treinou um pouco, foi apenas uma sessão muito leve.” Esta notícia é um grande alívio para a torcida do Arsenal, dada a contribuição de Merino com seis gols e três assistências no início da campanha, antes de sua temporada ser interrompida em fevereiro.
Meio-campista fala sobre sua condição física
O próprio Merino tem se mostrado bastante otimista quanto à sua volta aos gramados, expressando sua satisfação por ter superado um período difícil de reabilitação. Depois de assistir de fora à conquista do título nacional por seus companheiros de equipe, o ex-jogador da Real Sociedad está ansioso para voltar a deixar sua marca em campo.
Ao falar sobre sua recuperação com a imprensa espanhola, Merino disse, segundo o Marca: “Me sinto ótimo. Tem sido uma semana e um mês espetaculares para mim e para o clube, as coisas não poderiam estar melhores. Este é o primeiro treino oficial com a presença das câmeras, mas tenho treinado muito intensamente sozinho e também com a equipe. Me sinto bem, forte. Fizemos um bom trabalho durante o tempo em que fiquei afastado para tentar voltar na melhor forma possível. A lesão no pé ficou para trás e estou em boa forma física.”
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Passando pelo "teste decisivo"
O obstáculo mental de voltar após uma fratura no pé pode, muitas vezes, ser tão desafiador quanto o físico, mas Merino insiste que não tem mais dúvidas quanto à sua forma física. Depois de participar das comemorações do título da Premier League, ele acredita já ter passado no “teste” mais rigoroso de sua recuperação da lesão.
Refletindo sobre as comemorações do título e seu estado atual, Merino acrescentou: “Sinto que também conquistei o título por dentro. Esse foi o teste decisivo. Se meu pé aguentou aqueles saltos, ele aguenta qualquer coisa. Estou bem, me sinto muito confortável, muito à vontade com a bola, em campo, fisicamente. Meu pé está respondendo da melhor maneira possível e eu nem penso mais nisso.” Com a cerimônia de entrega do troféu da Premier League no Selhurst Park se aproximando, o retorno de Merino garante que o Arsenal encare suas duas últimas partidas da temporada com o elenco praticamente completo.