"Granadas de mão" do heavy metal! Por que os comentários de Mohamed Salah abalam o Liverpool, enquanto Michael Owen reage à mais recente explosão da superestrela egípcia que está de saída

Questionado sobre se a mais recente declaração de Salah pode ser considerada compreensível ou contraproducente, o ex-atacante do Liverpool Owen — que é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online Casino.org — disse ao GOAL: “Ambas as coisas. Compreensível? Sim. Se concordo com ele? Sim. Mas se eu diria isso? Não.

“Essa é a questão. Não acho que tenha sido sensato ele ter dito isso, mesmo que provavelmente esteja certo. Mas veja bem, é claro que os torcedores do Liverpool querem ver jogadores melhores. É claro que querem ver resultados melhores. E sim, é claro que não querem ser um time que ganha um e perde outro.

“Não houve nada de errado no que ele disse, o problema foi apenas ele ter dito isso. Era essa a questão.

“Acho que o problema com Mo Salah é, obviamente, que ele raramente fala. Mas quando fala, ele solta bombas. Se ele falasse o tempo todo, talvez não fosse um choque tão grande. Mas seja o que for que ele vá dizer, é uma notícia enorme, gigantesca. E, obviamente, se for sempre depreciativo, digamos, em relação ao clube ou a um técnico ou o que for, então a situação simplesmente explode de várias maneiras.

“Então, sim, concordo com tudo o que ele disse, mas não concordo com ele ter dito isso, porque em que isso ajuda alguém? Simplesmente não ajuda.”