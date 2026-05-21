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"Granadas de mão" do heavy metal! Por que os comentários de Mohamed Salah abalam o Liverpool, enquanto Michael Owen reage à mais recente explosão da superestrela egípcia que está de saída
Salah deixa o Liverpool após nove anos repletos de títulos
Após nove anos memoráveis em Anfield — que renderam dois títulos da Premier League, uma conquista da Liga dos Campeões, quatro Chuteiras de Ouro e três prêmios de Jogador do Ano da PFA —, Salah se prepara para se despedir de Merseyside.
Foi tomada a decisão de rescindir seu contrato 12 meses antes do vencimento, permitindo que o atacante de 33 anos siga em frente e encare um novo desafio — em meio a rumores de interesse de times da Europa, da MLS e da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Ele partirá como uma lenda moderna dos Reds, tendo marcado mais de 250 gols pelo clube, mas passou por uma última temporada difícil. Depois de ser relegado ao banco no final de 2025, Salah acusou o Liverpool e sua comissão técnica de jogá-lo para baixo do ônibus.
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Críticas dirigidas ao Slot e ao estilo de jogo do Liverpool
Desde então, Salah declarou em um comunicado publicado nas redes sociais: “Testemunhei este clube passar de céticos a crentes, e de crentes a campeões. Foi preciso muito trabalho árduo e sempre fiz tudo o que pude para ajudar o clube a chegar lá. Nada me deixa mais orgulhoso do que isso.
“Nossa derrota nesta temporada foi muito dolorosa e não é o que nossos torcedores merecem. Quero ver o Liverpool voltar a ser aquele time de ataque avassalador que os adversários temem e voltar a ser um time que conquista títulos.”
Muitos foram rápidos em condenar Salah por se manifestar enquanto ainda está vinculado aos Reds. Sua frustração é, no entanto, totalmente justificada, já que o Liverpool caiu do pódio de campeão da Premier League para ficar na quinta posição nesta temporada, depois de reescrever os livros de recordes com uma elaborada onda de gastos na janela de transferências do verão de 2025.
Compreensível ou inútil? Owen analisa a reação de Salah
Questionado sobre se a mais recente declaração de Salah pode ser considerada compreensível ou contraproducente, o ex-atacante do Liverpool Owen — que é embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online Casino.org — disse ao GOAL: “Ambas as coisas. Compreensível? Sim. Se concordo com ele? Sim. Mas se eu diria isso? Não.
“Essa é a questão. Não acho que tenha sido sensato ele ter dito isso, mesmo que provavelmente esteja certo. Mas veja bem, é claro que os torcedores do Liverpool querem ver jogadores melhores. É claro que querem ver resultados melhores. E sim, é claro que não querem ser um time que ganha um e perde outro.
“Não houve nada de errado no que ele disse, o problema foi apenas ele ter dito isso. Era essa a questão.
“Acho que o problema com Mo Salah é, obviamente, que ele raramente fala. Mas quando fala, ele solta bombas. Se ele falasse o tempo todo, talvez não fosse um choque tão grande. Mas seja o que for que ele vá dizer, é uma notícia enorme, gigantesca. E, obviamente, se for sempre depreciativo, digamos, em relação ao clube ou a um técnico ou o que for, então a situação simplesmente explode de várias maneiras.
“Então, sim, concordo com tudo o que ele disse, mas não concordo com ele ter dito isso, porque em que isso ajuda alguém? Simplesmente não ajuda.”
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O comportamento de Salah é comparado ao de Ronaldo no Manchester United
Outra lenda dos Reds, Jamie Carragher, classificou Salah de “egoísta” e admitiu que não está surpreso que o “Rei Egípcio” tenha lançado uma “bomba” ao deixar Anfield — sendo esse comportamento comparado ao de Cristiano Ronaldo quando o “GOAT” português forçou uma saída prematura do Manchester United em 2022.
Owen compartilha da opinião de que tais comentários não fazem bem a ninguém, já que debates desnecessários são desencadeados em público, mas Salah levantou alguns pontos muito válidos e todos no Liverpool reconhecem que os padrões coletivos precisam ser elevados na temporada 2026-27.