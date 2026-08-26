No próximo dia 2 de setembro, no Teatro alla Scala, em Milão, será realizada a edição de 2026 do Gran Galà del Calcio. Durante a cerimônia, serão premiados os melhores jogadores, posição por posição, da temporada passada, uma espécie de time ideal do qual também sairá o Melhor Absoluto da temporada. Haverá também prêmios especiais para o Treinador do Ano, o Árbitro do Ano, o Clube do Ano, o Melhor Jovem da Serie B e o Melhor Jovem da Serie A.

Para o Top 11 do último campeonato, que será votado diretamente pelos jogadores da Serie A, também estão na disputa alguns atletas do Milan (também está presente Mario Gila, que no ano passado estava na Lazio).