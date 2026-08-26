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Gran Galà do Calcio, Leão é candidato a atacante do ano: os candidatos do Milan para a Seleção do Ano. Rabiot concorre ao prêmio de melhor gol

R. Leao
Milan

No próximo dia 2 de setembro, no Teatro alla Scala, em Milão, será realizada a edição de 2026 do Gran Galà del Calcio. Vários jogadores do AC Milan estão na lista

No próximo dia 2 de setembro, no Teatro alla Scala, em Milão, será realizada a edição de 2026 do Gran Galà del Calcio. Durante a cerimônia, serão premiados os melhores jogadores, posição por posição, da temporada passada, uma espécie de time ideal do qual também sairá o Melhor Absoluto da temporada. Haverá também prêmios especiais para o Treinador do Ano, o Árbitro do Ano, o Clube do Ano, o Melhor Jovem da Serie B e o Melhor Jovem da Serie A.

Para o Top 11 do último campeonato, que será votado diretamente pelos jogadores da Serie A, também estão na disputa alguns atletas do Milan (também está presente Mario Gila, que no ano passado estava na Lazio).

  • OS CANDIDATOS

    CATEGORIA “GOLEIRO DO ANO” CAMPEONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

    CATEGORIA “DEFENSORES DO ANO” CAMPEONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

    CATEGORIA “MEIO-CAMPISTAS DO ANO” CAMPEONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

    CATEGORIA “ATACANTES DO ANO” CAMPEONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026
    Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

    Em 2 de setembro também será revelado o gol mais bonito da Serie A 2025-2026 , que será escolhido pelos torcedores. Na briga por esse prêmio também está o jogador do Milan, Adrien Rabiot, pelo gol marcado na casa do Torino com um grande chute de canhota de longa distância.

    • Publicidade

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