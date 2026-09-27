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"Gramado ruim causou isso!" – Por que Kylian Mbappe deixou a concentração da França mais cedo enquanto Zinedine Zidane planeja mudanças na Bélgica
Zidane prepara rodízio na França após corte de Mbappe por lesão
Segundo o L'Equipe, o técnico da França, Zinedine Zidane, se prepara para mexer em seu esquema tático para o confronto de segunda-feira à noite pela Liga das Nações da Uefa contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin. A França chegou a Bruxelas com um elenco reduzido de 22 jogadores depois que o capitão Kylian Mbappe sofreu uma lesão no joelho esquerdo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, na sexta-feira, em Izmit.
Mbappe retornou diretamente ao Real Madrid para avaliação médica, em vez de viajar com o elenco para a Bélgica.
Zidane optou por não convocar um substituto de última hora e, em vez disso, decidiu confiar nas opções que já tem.
- Anadolu Agency
Controvérsia sobre o gramado é apontada como causa da lesão no joelho do capitão na Turquia
A frustração interna veio à tona no ambiente da França em relação ao gramado do Estádio Kocaeli, em Izmit, onde Mbappe sofreu o problema. Segundo o L'Equipe, a equipe médica citou o mau estado do campo como principal fator contribuinte, sugerindo que isso fez o capitão perder o apoio antes de torcer o joelho.
A equipe médica liberou Mbappe para retornar à Espanha e iniciar imediatamente a reabilitação com o Real Madrid.
Zidane agora se concentra em reequilibrar seu ataque para a viagem a Bruxelas.
Camavinga e novos estreantes na linha para vagas entre os titulares
Zidane pretende depositar sua confiança no meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga, um jogador por quem ele tem grande estima, apesar de nunca tê-lo treinado em nível de clube. Camavinga participou dos trabalhos pós-treino ao lado da "gangue de Rennes" em Clairefontaine, mantendo a energia em alta dentro do grupo.
O ala da Inter de Milão Andy Diouf pode atuar como lateral-esquerdo, enquanto Lucas Da Cunha aparece na linha para assumir uma vaga como volante titular.
Zidane pretende avaliar a profundidade de seu elenco antes do jogo de retorno de alto nível em casa contra a Itália, na sexta-feira, no Stade de France.
- PS Images
França mira vitória em Bruxelas para manter o embalo na Liga das Nações
A França conclui sua preparação para a partida com portões fechados no centro de treinamento do Union Saint-Gilloise antes do pontapé inicial de segunda-feira, às 20h45, em Bruxelas. Um resultado positivo contra a Bélgica manteria a equipe de Zidane no caminho certo no Grupo A.
A Bélgica busca uma recuperação rápida em casa após sua derrota para a Itália, em Roma.
A França busca garantir três pontos antes de receber a Itália em Paris no dia 2 de outubro.
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