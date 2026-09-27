Segundo o L'Equipe, o técnico da França, Zinedine Zidane, se prepara para mexer em seu esquema tático para o confronto de segunda-feira à noite pela Liga das Nações da Uefa contra a Bélgica, no Estádio Rei Baudouin. A França chegou a Bruxelas com um elenco reduzido de 22 jogadores depois que o capitão Kylian Mbappe sofreu uma lesão no joelho esquerdo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Turquia, na sexta-feira, em Izmit.

Mbappe retornou diretamente ao Real Madrid para avaliação médica, em vez de viajar com o elenco para a Bélgica.

Zidane optou por não convocar um substituto de última hora e, em vez disso, decidiu confiar nas opções que já tem.