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Graham Potter responde a José Mourinho depois que o técnico do Benfica questionou a decisão do técnico da Suécia
Mourinho questiona a exclusão
O debate começou quando Mourinho destacou a impressionante evolução de Dahl desde sua chegada ao Estádio da Luz. O Benfica vem tendo uma excelente temporada, e o técnico considerou que o zagueiro de 23 anos merecia ser convocado para a seleção. Expressando sua surpresa com a ausência do lateral-esquerdo na última convocação, o lendário técnico fez uma observação direta ao técnico da seleção nacional. Ele afirmou: “Potter é quem terá de explicar por que Samuel Dahl não está na seleção nacional.”
- AFP
Potter defende os critérios de seleção
Em entrevista coletiva na quarta-feira, antes da decisiva semifinal da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 contra a Ucrânia, Potter abordou diretamente os comentários vindos de Portugal. O técnico inglês manteve a compostura, insistindo que tais divergências sobre a escolha do elenco são simplesmente parte do mundo do futebol. Ele ofereceu uma resposta abrangente às críticas, afirmando: “Foi como eu já disse na última coletiva de imprensa: sempre há pessoas que defendem uma decisão diferente da sua. Faz parte do trabalho. Estamos felizes com os jogadores que temos. Não há nada de negativo em relação ao Samuel, de forma alguma. É uma decisão esportiva e sempre há decisões difíceis que temos que tomar.”
Estatísticas impressionantes em todas as competições
A origem dessa disputa entre a diretoria e o jogador reside na carga de trabalho excepcional do zagueiro nesta temporada. O clube de Lisboa tem contado fortemente com ele, com o jovem tendo disputado 46 partidas em todas as competições, incluindo a Liga dos Campeões. Só na Liga Portugal, ele já disputou 26 partidas. Sua dedicação e disciplina tática são os principais motivos pelos quais o técnico do clube se sentiu compelido a defendê-lo publicamente, já que ele continua sendo uma presença constante na escalação titular.
- AFP
Experiência internacional limitada
Apesar de seu excelente desempenho no clube, a trajetória do lateral na seleção principal continua notavelmente curta. Até o momento, ele disputou apenas duas partidas amistosas pela Suécia: contra a Estônia, em janeiro de 2024, e contra Luxemburgo, em março do ano passado. Mais recentemente, no final da fase de qualificação para a Copa do Mundo, ele ficou no banco ou foi totalmente deixado de fora da convocação pela comissão técnica. Embora o debate em torno de sua atual exclusão tenha dominado as manchetes recentes, a seleção precisa rapidamente voltar todo o seu foco para o campo, já que garantir a classificação contra a Ucrânia é a prioridade máxima para o grupo atual.