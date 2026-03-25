Graham Potter responde a José Mourinho depois que o técnico do Benfica questionou a decisão do técnico da Suécia

Em entrevista coletiva na quarta-feira, antes da decisiva semifinal da repescagem para a Copa do Mundo de 2026 contra a Ucrânia, Potter abordou diretamente os comentários vindos de Portugal. O técnico inglês manteve a compostura, insistindo que tais divergências sobre a escolha do elenco são simplesmente parte do mundo do futebol. Ele ofereceu uma resposta abrangente às críticas, afirmando: “Foi como eu já disse na última coletiva de imprensa: sempre há pessoas que defendem uma decisão diferente da sua. Faz parte do trabalho. Estamos felizes com os jogadores que temos. Não há nada de negativo em relação ao Samuel, de forma alguma. É uma decisão esportiva e sempre há decisões difíceis que temos que tomar.”