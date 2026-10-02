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Graham Potter faz piada sobre o Fair Play Financeiro do Manchester City enquanto a seleção da Suécia é devastada por uma crise de lesões e doenças
Sérios problemas físicos abalam o elenco
Uma onda de cortes por lesão e doença obrigou Potter a convocar opções de emergência antes da difícil viagem de sexta-feira a Zenica. Um golpe inicial fez com que Taha Ali, Gustaf Nilsson e Mattias Svanberg deixassem a convocação antes da apresentação, antes de Emil Holm, Hjalmar Ekdal e o atacante talismânico Alexander Isak também serem vetados. A situação se agravou e virou uma crise total após o jogo contra a Polônia, quando uma infecção viral repentina tirou outros cinco integrantes do elenco.
- AFP
Comentaristas ficam atônitos com impacto sem precedentes
Perder 11 jogadoras em uma única janela internacional deixou observadores do futebol sueco atônitos com a dimensão da interrupção. O ex-atacante da seleção nacional Johan Elmander disse à Radiosportenque nunca havia presenciado uma emergência médica desse tipo ao longo de sua carreira, opinião compartilhada pelo analista da SVT Magnus Eriksson: "Nunca vi uma lista de lesionadas como essa. É um número realmente muito grande de jogadoras, o que obviamente afeta as chances da Suécia."
Técnico alivia o clima antes do apito inicial
Ao abordar as complicações de saúde que estão se espalhando pelo elenco, Potter confirmou em sua entrevista coletiva pré-jogo: "Fomos atingidos por uma infecção, ou um vírus. Não é o ideal."
O treinador inglês aliviou o clima ao traçar um paralelo irreverente com controvérsias fora de campo em casa: "Isso é o mesmo número de acusações criminais que o Manchester City enfrenta."
No entanto, Potter adotou um tom mais comedido ao abordar as implicações mais amplas em torno do clube de Manchester: "Não é bom para o futebol nem para a liga inglesa. É triste, na verdade."
Recusando-se a se alongar sobre suas limitações de escalação antes de uma partida crucial fora de casa, ele manteve uma postura resoluta: "Você só precisa se concentrar nos jogadores que temos aqui. Você adoraria viver em um mundo em que todos estivessem disponíveis, mas esse não é o mundo em que vivemos."
- Getty Images Sport
Elenco desfalcado enfrenta duro teste
Um teste rigoroso da profundidade do elenco espera a Suécia no Estádio Bilino Polje, diante de uma seleção anfitriã confiante e invicta no Grupo B4 da Liga das Nações. Tirar pontos da Bósnia e Herzegovina representa um desafio duro, com a equipe dos Bálcãs tendo vencido a Romênia por 4 a 2 antes de conquistar um ponto fora de casa contra a Polônia. O peso de fazer os gols agora recai diretamente sobre os ombros de Viktor Gyokeres, enquanto a Suécia busca manter seu início perfeito e proteger a liderança.
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