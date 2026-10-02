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Adhe Makayasa
Traduzido por

Graham Potter faz piada sobre o Fair Play Financeiro do Manchester City enquanto a seleção da Suécia é devastada por uma crise de lesões e doenças

G. Potter
Suécia
Bósnia e Herzegovina x Suécia
Bósnia e Herzegovina
Liga das Nações B
Manchester City
Premier League

Graham Potter encontrou um humor sombrio para lidar com uma pausa internacional de pesadelo, que fez sua seleção da Suécia ser dizimada tanto por lesões físicas quanto por um surto viral. O ex-treinador do Chelsea enfrenta uma tarefa assustadora enquanto prepara sua equipe para um confronto crucial da Liga das Nações da Uefa contra a Bósnia e Herzegovina.

  • Sérios problemas físicos abalam o elenco

    Uma onda de cortes por lesão e doença obrigou Potter a convocar opções de emergência antes da difícil viagem de sexta-feira a Zenica. Um golpe inicial fez com que Taha Ali, Gustaf Nilsson e Mattias Svanberg deixassem a convocação antes da apresentação, antes de Emil Holm, Hjalmar Ekdal e o atacante talismânico Alexander Isak também serem vetados. A situação se agravou e virou uma crise total após o jogo contra a Polônia, quando uma infecção viral repentina tirou outros cinco integrantes do elenco.

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    Comentaristas ficam atônitos com impacto sem precedentes

    Perder 11 jogadoras em uma única janela internacional deixou observadores do futebol sueco atônitos com a dimensão da interrupção. O ex-atacante da seleção nacional Johan Elmander disse à Radiosportenque nunca havia presenciado uma emergência médica desse tipo ao longo de sua carreira, opinião compartilhada pelo analista da SVT Magnus Eriksson: "Nunca vi uma lista de lesionadas como essa. É um número realmente muito grande de jogadoras, o que obviamente afeta as chances da Suécia."

  • Técnico alivia o clima antes do apito inicial

    Ao abordar as complicações de saúde que estão se espalhando pelo elenco, Potter confirmou em sua entrevista coletiva pré-jogo: "Fomos atingidos por uma infecção, ou um vírus. Não é o ideal."

    O treinador inglês aliviou o clima ao traçar um paralelo irreverente com controvérsias fora de campo em casa: "Isso é o mesmo número de acusações criminais que o Manchester City enfrenta."

    No entanto, Potter adotou um tom mais comedido ao abordar as implicações mais amplas em torno do clube de Manchester: "Não é bom para o futebol nem para a liga inglesa. É triste, na verdade."

    Recusando-se a se alongar sobre suas limitações de escalação antes de uma partida crucial fora de casa, ele manteve uma postura resoluta: "Você só precisa se concentrar nos jogadores que temos aqui. Você adoraria viver em um mundo em que todos estivessem disponíveis, mas esse não é o mundo em que vivemos."

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  • Sweden v Poland - UEFA Nations League 2026/27 Group B4 MD2Getty Images Sport

    Elenco desfalcado enfrenta duro teste

    Um teste rigoroso da profundidade do elenco espera a Suécia no Estádio Bilino Polje, diante de uma seleção anfitriã confiante e invicta no Grupo B4 da Liga das Nações. Tirar pontos da Bósnia e Herzegovina representa um desafio duro, com a equipe dos Bálcãs tendo vencido a Romênia por 4 a 2 antes de conquistar um ponto fora de casa contra a Polônia. O peso de fazer os gols agora recai diretamente sobre os ombros de Viktor Gyokeres, enquanto a Suécia busca manter seu início perfeito e proteger a liderança.

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