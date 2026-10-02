Ao abordar as complicações de saúde que estão se espalhando pelo elenco, Potter confirmou em sua entrevista coletiva pré-jogo: "Fomos atingidos por uma infecção, ou um vírus. Não é o ideal."

O treinador inglês aliviou o clima ao traçar um paralelo irreverente com controvérsias fora de campo em casa: "Isso é o mesmo número de acusações criminais que o Manchester City enfrenta."

No entanto, Potter adotou um tom mais comedido ao abordar as implicações mais amplas em torno do clube de Manchester: "Não é bom para o futebol nem para a liga inglesa. É triste, na verdade."

Recusando-se a se alongar sobre suas limitações de escalação antes de uma partida crucial fora de casa, ele manteve uma postura resoluta: "Você só precisa se concentrar nos jogadores que temos aqui. Você adoraria viver em um mundo em que todos estivessem disponíveis, mas esse não é o mundo em que vivemos."