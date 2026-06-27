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potter(C)Getty Images
Adhe Makayasa

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Graham Potter está animado para o confronto “dos sonhos” contra a França, enquanto o técnico da Suécia busca uma vitória surpreendente na Copa do Mundo contra Kylian Mbappé, Michael Olise e companhia

G. Potter
Suécia
França x Suécia
França
Copa do Mundo

O técnico da Suécia, Graham Potter, revelou seu entusiasmo antes do confronto dos sonhos nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a poderosa França, em Nova Jersey. O ex-técnico do Chelsea reconheceu o imenso desafio de enfrentar uma seleção francesa repleta de estrelas, mas insiste que sua equipe está ansiosa para causar uma grande surpresa no torneio.

  • Azes nórdicos garantem vaga

    O confronto da Suécia nas oitavas de final contra os ex-campeões mundiais foi confirmado após o término das partidas da fase de grupos. Os jogadores de Potter garantiram a classificação como terceiros colocados, com quatro pontos, após empatarem por 1 a 1 com o Japão em Dallas. Por outro lado, a formidável seleção francesa liderou com folga seu grupo com um histórico perfeito, culminando em uma vitória retumbante por 4 a 1 sobre a Noruega.

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  • FBL-WC-2026-MATCH57-JPN-SWEAFP

    Potter aguarda ansiosamente o teste decisivo

    O ex-técnico da Premier League elogiou a profundidade tática e o pedigree da seleção francesa. Em entrevista ao site oficial da FederaçãoSueca de Futebol, Potter destacou o significado emocional de disputar o maior palco internacional do futebol.

    Ele afirmou: “Vai ser uma partida fantástica, o tipo de jogo com que a gente sonha desde criança. Jogar em Nova Jersey contra a França em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo — não tem nada maior do que isso. Eles são uma das melhores seleções do mundo, e obviamente temos um enorme respeito por eles, mas estamos realmente ansiosos por essa partida.”

  • Ameaça francesa formidável se aproxima

    A seleção de Didier Deschamps chega à fase eliminatória em excelente forma, com quatro vitórias consecutivas em todas as competições, impulsionada pelo brilhantismo ofensivo de Mbappé, Olise e Ousmane Dembélé. Apesar do calibre dos jogadores adversários, Potter encara o desafio como algo natural para qualquer campanha de sucesso em um torneio.

    Potter acrescentou: “Eles têm jogadores de nível mundial em todas as posições, já conquistaram a Copa do Mundo antes e contam com um técnico que sabe como vencer partidas; portanto, é um desafio imenso. Mas é exatamente isso que se espera de uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo.”

  • Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se aproxima um obstáculo gigantesco e arrasador

    A Suécia se mudará de sua base de treinamento em Dallas para Nova Jersey antes do jogo decisivo desta terça-feira. Para ter alguma chance de avançar, a defesa comandada por Potter precisa elaborar uma estratégia sólida para conter o prolífico ataque francês, que marcou 17 gols nos últimos seis jogos. Esse desafio monumental representa um grande salto de qualidade para a Suécia, não deixando absolutamente nenhuma margem para erros.

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