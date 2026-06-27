Graham Potter está animado para o confronto “dos sonhos” contra a França, enquanto o técnico da Suécia busca uma vitória surpreendente na Copa do Mundo contra Kylian Mbappé, Michael Olise e companhia

O ex-técnico da Premier League elogiou a profundidade tática e o pedigree da seleção francesa. Em entrevista ao site oficial da FederaçãoSueca de Futebol, Potter destacou o significado emocional de disputar o maior palco internacional do futebol.

Ele afirmou: “Vai ser uma partida fantástica, o tipo de jogo com que a gente sonha desde criança. Jogar em Nova Jersey contra a França em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo — não tem nada maior do que isso. Eles são uma das melhores seleções do mundo, e obviamente temos um enorme respeito por eles, mas estamos realmente ansiosos por essa partida.”