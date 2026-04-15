Graças a uma cláusula especial no novo contrato, Nico Schlotterbeck ainda poderá ser transferido no próximo verão

A Sky Sport informou anteriormente que o Bayern de Munique também está interessado no zagueiro de 26 anos, mas não está entre os clubes que podem ativar a cláusula de rescisão do jogador alemão neste verão.

Na última sexta-feira, Schlotterbeck renovou seu contrato por quatro anos, até meados de 2031. No entanto, o zagueiro central teria exigido, nessa renovação, uma cláusula de rescisão que já pode ser acionada após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Os clubes elegíveis para a cláusula são o Liverpool, o Real Madrid e um clube ainda não identificado. Tanto para o Liverpool quanto para o Real Madrid, um reforço defensivo neste verão seria muito desejável. Em Anfield, Ibrahima Konaté ainda precisa renovar seu contrato, que está chegando ao fim, enquanto o futuro de Virgil van Dijk está tudo menos garantido. No Real Madrid, Antonio Rüdiger e David Alaba também estão no último ano de contrato. Além disso, o histórico de lesões de Éder Militão gerou dúvidas adicionais.