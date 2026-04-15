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Nico SchlotterbeckGetty Images

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Graças a uma cláusula especial no novo contrato, Nico Schlotterbeck ainda poderá ser transferido no próximo verão

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De acordo com o Sport Bild, ainda existe a possibilidade de Nico Schlotterbeck deixar o Borussia Dortmund neste verão. O zagueiro incluiu, de fato, uma cláusula de rescisão em seu contrato renovado, que só pode ser acionada por três clubes.

  • A Sky Sport informou anteriormente que o Bayern de Munique também está interessado no zagueiro de 26 anos, mas não está entre os clubes que podem ativar a cláusula de rescisão do jogador alemão neste verão.

    Na última sexta-feira, Schlotterbeck renovou seu contrato por quatro anos, até meados de 2031. No entanto, o zagueiro central teria exigido, nessa renovação, uma cláusula de rescisão que já pode ser acionada após a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

    Os clubes elegíveis para a cláusula são o Liverpool, o Real Madrid e um clube ainda não identificado. Tanto para o Liverpool quanto para o Real Madrid, um reforço defensivo neste verão seria muito desejável. Em Anfield, Ibrahima Konaté ainda precisa renovar seu contrato, que está chegando ao fim, enquanto o futuro de Virgil van Dijk está tudo menos garantido. No Real Madrid, Antonio Rüdiger e David Alaba também estão no último ano de contrato. Além disso, o histórico de lesões de Éder Militão gerou dúvidas adicionais.

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  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    De acordo com o Sport Bild, a cláusula de rescisão de Schlotterbeck não se aplica durante todo o período de transferências. Ao que tudo indica, ela é válida apenas até meados de julho. Os clubes que desejarem ativar a cláusula devem, portanto, tomar uma decisão antes dessa data. O Ruhr Nachrichten afirma, no entanto, que a cláusula permanece válida até o início da Bundesliga, no final de agosto, e fontes falam de um valor de transferência de cerca de 50 a 60 milhões de euros. Se o prazo for realmente em meados de julho, o Dortmund não tem muito tempo para contratar um substituto.


  • Desde que chegou do Freiburg, Schlotterbeck disputou 156 partidas pelos Schwarzgelben. Nelas, marcou dez gols e deu dezoito assistências. Também nesta temporada, o zagueiro volta a desempenhar um papel importante na zaga. Até agora, ele disputou 32 partidas e marcou quatro gols. Faltando cinco rodadas para o fim da Bundesliga, o Dortmund parece ter garantido o segundo lugar. O clube popular alemão está com 64 pontos, bem atrás do líder Bayern (76), enquanto a diferença para o terceiro colocado, o VfB Stuttgart, é de oito pontos.