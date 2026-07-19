"Graças a Deus que o esporte saiu vitorioso!" A imprensa internacional critica duramente a Argentina após a final da Copa do Mundo contra a Espanha

Não é só a imprensa espanhola que comemora a Espanha, nova campeã mundial; Rodri e companhia são agora “novamente os reis do mundo”, escreve, por exemplo, o *Marca*. A equipe de Luis de la Fuente, com a vitória na final (1 a 0 na prorrogação) contra os destrutivos argentinos, teria, de quebra, “salvo o futebol” — e essa é a visão também no exterior.
Sobretudo a imprensa inglesa, que havia sido eliminada nas semifinais pela equipe de Lionel Messi, critica duramente a atitude agressiva dos argentinos. “Futebol 1, criminosos 0”, escreveu o *Telegraph*, “graças a Deus o esporte saiu vitorioso. A Espanha venceu a Copa do Mundo, e todos nós estamos melhor por causa disso. O futebol está melhor por causa disso. Tinha que ser a Espanha a vencer essa final.”