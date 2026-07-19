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Mac AllisterGetty Images

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"Graças a Deus que o esporte saiu vitorioso!" A imprensa internacional critica duramente a Argentina após a final da Copa do Mundo contra a Espanha

Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina

A imprensa internacional emitiu um veredicto claro sobre a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Especialmente os jornais ingleses acertaram contas pendentes com a Albiceleste.

Não é só a imprensa espanhola que comemora a Espanha, nova campeã mundial; Rodri e companhia são agora “novamente os reis do mundo”, escreve, por exemplo, o *Marca*. A equipe de Luis de la Fuente, com a vitória na final (1 a 0 na prorrogação) contra os destrutivos argentinos, teria, de quebra, “salvo o futebol” — e essa é a visão também no exterior.

Sobretudo a imprensa inglesa, que havia sido eliminada nas semifinais pela equipe de Lionel Messi, critica duramente a atitude agressiva dos argentinos. “Futebol 1, criminosos 0”, escreveu o *Telegraph*, “graças a Deus o esporte saiu vitorioso. A Espanha venceu a Copa do Mundo, e todos nós estamos melhor por causa disso. O futebol está melhor por causa disso. Tinha que ser a Espanha a vencer essa final.”

  • Marca: “Mais uma vez, os reis do mundo! A Espanha não ganhou apenas uma final. Ela defendeu um jeito de jogar. Ela salvou o futebol.”

    Mundo Deportivo: “Campeões do mundo! A Espanha conquista sua segunda estrela. A equipe derrotou a Argentina em uma partida difícil e disputada, que manteve o suspense até o final.”

    El País: “Ferran Torres já é uma figura eterna na história desta seleção espanhola. Campeões novamente.”

    AS: “Como na primeira vez. (...) Uma final com prorrogação que fez nosso coração bater mais forte quando Ferran Torres marcou, aos 106 minutos, um gol que nos leva mais uma vez à glória. Foi lindo, foi justo.”

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  • MessiGetty Images

    A imprensa argentina agradece a Lionel Messi e critica seu desempenho na final

    Clarín: “A equipe de De la Fuente foi claramente superior. Talvez tenha sido a despedida de Lionel Messi. Obrigado, Leo!”

    Olé: “A Espanha, merecida campeã mundial. A Argentina deu tudo de si e só foi derrotada após uma grande batalha. Obrigado a uma equipe lendária.”

    La Nación: “O fim de um sonho. A Argentina resistiu o máximo possível, mas a Espanha marcou, na prorrogação, o gol que lhe garantiu o título mundial.”

    TyC Sports: “A Argentina lutou até o fim, mas a Espanha é campeã mundial de 2026. Não foi uma boa atuação.”

    Página 12: “Em desvantagem numérica, lutaram com abnegação, mas não foi o suficiente para empatar.”

  • A imprensa inglesa comemora: “Futebol 1, criminosos 0”

    The Telegraph: “Futebol 1, Criminosos 0. Foi preciso ir para a prorrogação para chegar lá, mas, graças a Deus, o esporte saiu vitorioso. A Espanha venceu a Copa do Mundo, e todos nós saímos ganhando com isso. O futebol saiu ganhando com isso. Tinha que ser a Espanha a vencer essa final.”

    The Guardian: “Ferran Torres marcou o único gol de uma partida desorganizada, que quase foi arruinada pela tática destrutiva da Argentina – uma estratégia que se voltou contra eles quando, após a expulsão tardia de Enzo Fernández por dois cartões amarelos, ficaram reduzidos a dez jogadores na prorrogação.”

    The Sun: “Conto de fadas em Nova York. O gol de Torres na prorrogação parte o coração de Messi e companhia após o cartão vermelho bobo de Fernández. Agradeçam aos deuses do futebol. Agradeçam a Ferran Torres e à Espanha. (...) A Argentina acabou pagando caro pela tentativa de transformar uma partida de futebol em uma briga de rua.”

    Daily Mail: “A Espanha foi a melhor seleção do torneio e demonstrou isso de forma impressionante ao dominar completamente os atuais campeões em Nova Jersey. A Argentina apresentou uma das piores atuações em uma final que já vimos.”

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  • RodriGetty Images

    "A Espanha, a seleção mais notável do século XXI"

    L'Équipe: “Os novos reis vêm da Espanha. Dois anos após conquistar o título do Campeonato Europeu, a ‘La Roja’ confirma seu status de melhor seleção do mundo. É a equipe mais destacada do século XXI.”

    Le Figaro: “É verdade que não foi a melhor final da história. Mas, após uma mistura de tensão e tédio, a Espanha está no topo do mundo.”

    Le Parisien: “A Espanha conquista o mundo, e o mundo está a seus pés. Esses espanhóis, que fazem a bola circular com tanta habilidade que levam seus adversários ao desespero. A Argentina, apesar de Messi, consegue apenas um único chute a gol.”

  • "A Espanha é campeã mundial – o jogo destrutivo da Argentina é punido."

    Kronen Zeitung: “Segunda estrela garantida: a Espanha é campeã do mundo!”

    oe24.at: “1 a 0 – Espanha tira Messi do trono do futebol.”

    Blick: “Gol do ‘coringa’ traz a felicidade – a Espanha é campeã do mundo. Ao final da Copa do Mundo mais longa de todos os tempos, a Espanha conquista a taça. Isso depois de uma verdadeira prova de paciência”

    Tagesanzeiger: “A Espanha é campeã do mundo – o jogo destrutivo da Argentina é punido.”

    Aargauer Zeitung: “Um gol faz a diferença: a Espanha se sagrou campeã mundial pela segunda vez contra a Argentina.”

    Neue Zürcher Zeitung: “A Espanha é a merecida e lógica campeã mundial – o minimalismo argentino é punido no final de uma final memorável da Copa do Mundo.”

    USA Today: “A vitória da Espanha parece simplesmente certa. Uma nova dinastia foi coroada na final da Copa do Mundo.”