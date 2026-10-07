AFP
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Governo da Coreia do Sul alerta que sistema de isenção do serviço militar "precisa ser reduzido" após repercussão dos Jogos Asiáticos
Ministro promete revisar política de 50 anos
O ministro da Cultura, Esportes e Turismo, Choi Hwi-young, abordou a questão diretamente durante uma recente audiência de comissão da Assembleia Nacional, indicando que a era das amplas isenções pode estar chegando ao fim. Choi observou que, embora o sistema exista há mais de cinco décadas, o cenário cultural do país mudou significativamente. Ele disse à comissão que o sistema "inevitavelmente terá de ser reduzido", marcando um possível ponto de virada para jogadores profissionais de futebol que esperam evitar uma longa interrupção na carreira.
"É verdade que o sistema tem contribuído para ajudar artistas e atletas de destaque a manter e desenvolver suas habilidades", disse Choi durante a audiência, como citado pela BBC Sport. "No entanto, os valores ligados à justiça e as percepções públicas sobre o serviço militar mudaram. Concordo que o sistema deve ser mais uma vez revisto de forma abrangente."
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Capitão Lee Gi-hyuk enfrenta reação negativa
O catalisador para essa repentina mudança de rumo do governo foram as comemorações controversas da equipe. Após a vitória sobre o Japão, anfitrião do torneio, na final, três jogadores sofreram duras críticas por comemorarem a garantia de suas isenções, incluindo o capitão da Coreia do Sul, Lee Gi-hyuk. Lee foi filmado com sua medalha de ouro enquanto proclamava em voz alta que "não ia para o serviço militar". As imagens viralizaram, provocando forte reação negativa de uma opinião pública que muitas vezes vê o serviço militar como um dever nacional sagrado e um sacrifício compartilhado entre todos os jovens.
Desde então, Lee pediu desculpas por suas ações, mas o dano à reputação da política de isenção parece já estar feito. O ministro Choi não poupou palavras em sua avaliação do comportamento do jogador, descrevendo os comentários como "completamente imaturos". O incidente se tornou um ponto central para aqueles que acreditam que atletas de elite estão sendo tratados com um nível desnecessário de leniência em comparação com a população em geral.
Questões de justiça e mérito esportivo
O debate se estendeu para além do campo de futebol e chegou aos corredores do poder político. Cho Kye-won, membro de destaque do Partido Democrático da Coreia, questionou o ministro sobre a percepção de desigualdade nas regras atuais. Cho argumentou que o sistema existente cria uma "grave sensação de injustiça" entre os jovens, especialmente por causa de como os benefícios são distribuídos entre diferentes conquistas esportivas.
Enquanto os homens sul-coreanos são obrigados a cumprir entre 18 e 21 meses de serviço militar ativo antes dos 28 anos, as regras atuais estabelecem que apenas medalhistas olímpicos de qualquer cor e medalhistas de ouro dos Jogos Asiáticos se qualificam para a dispensa do serviço, o que reduz seu compromisso a menos de um mês de treinamento básico.
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O desequilíbrio no número de beneficiários
Evidências estatísticas apresentadas durante o debate destacaram uma concentração significativa de benefícios nos esportes coletivos populares. Ao apontar que conquistar um título mundial em qualquer modalidade é muito mais difícil do que garantir um ouro nos Jogos Asiáticos, apesar de campeões mundiais de outros esportes não receberem benefícios por serviço, Cho observou: "Das 44 pessoas que se qualificaram para o benefício nestes Jogos Asiáticos, 36 eram do futebol e do beisebol."
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