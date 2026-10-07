O ministro da Cultura, Esportes e Turismo, Choi Hwi-young, abordou a questão diretamente durante uma recente audiência de comissão da Assembleia Nacional, indicando que a era das amplas isenções pode estar chegando ao fim. Choi observou que, embora o sistema exista há mais de cinco décadas, o cenário cultural do país mudou significativamente. Ele disse à comissão que o sistema "inevitavelmente terá de ser reduzido", marcando um possível ponto de virada para jogadores profissionais de futebol que esperam evitar uma longa interrupção na carreira.

"É verdade que o sistema tem contribuído para ajudar artistas e atletas de destaque a manter e desenvolver suas habilidades", disse Choi durante a audiência, como citado pela BBC Sport. "No entanto, os valores ligados à justiça e as percepções públicas sobre o serviço militar mudaram. Concordo que o sistema deve ser mais uma vez revisto de forma abrangente."