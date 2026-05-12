Rooney identificou Gyokeres como uma figura-chave na busca do Arsenal por uma histórica dobradinha nacional e europeia nesta temporada. Os Gunners tentam pôr fim a uma espera de 22 anos pelo título da Premier League, ao mesmo tempo em que disputam a glória na Liga dos Campeões. O atacante chegou ao Arsenal no meio do ano, em uma transferência de 64 milhões de libras do Sporting CP.

Após um início lento na Inglaterra, Gyokeres redescobriu recentemente seu faro de gol e se tornou cada vez mais influente no sistema ofensivo do Arsenal. O jogador da seleção sueca soma agora 21 gols em todas as competições, o que o coloca ao lado das lendas do clube Thierry Henry e Ian Wright como jogadores do Arsenal a atingirem a marca de 20 gols em sua temporada de estreia.