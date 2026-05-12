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"Gosto muito dele" - Wayne Rooney insiste que Viktor Gyokeres é a "principal razão" para o Arsenal estar prestes a conquistar a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões
Rooney destaca a contribuição de Gyokeres na luta do Arsenal pelo título
Rooney identificou Gyokeres como uma figura-chave na busca do Arsenal por uma histórica dobradinha nacional e europeia nesta temporada. Os Gunners tentam pôr fim a uma espera de 22 anos pelo título da Premier League, ao mesmo tempo em que disputam a glória na Liga dos Campeões. O atacante chegou ao Arsenal no meio do ano, em uma transferência de 64 milhões de libras do Sporting CP.
Após um início lento na Inglaterra, Gyokeres redescobriu recentemente seu faro de gol e se tornou cada vez mais influente no sistema ofensivo do Arsenal. O jogador da seleção sueca soma agora 21 gols em todas as competições, o que o coloca ao lado das lendas do clube Thierry Henry e Ian Wright como jogadores do Arsenal a atingirem a marca de 20 gols em sua temporada de estreia.
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Rooney explica por que tem tanta admiração pelo atacante do Arsenal
Em participação no programa “The Overlap EFL Fan Debate”, da SkyBet, Rooney defendeu seu apoio de longa data a Gyokeres, apesar das críticas recebidas no início da temporada.
“Tenho dito isso a temporada toda e tenho sido criticado por isso, mas na verdade gosto muito dele”, disse Rooney. “O que ele traz para o time do Arsenal é que ele ocupa os zagueiros. Ele os faz trabalhar, os faz defender, ele corre pelos corredores.”
“E o que temos visto recentemente é que isso está criando mais espaço para Eberechi Eze e para Bukayo Saka – porque se um, ou ambos os zagueiros centrais, precisam sair para marcá-lo e, então, o lateral precisa se deslocar para cobrir, quando você troca a bola rapidamente, isso cria muito espaço para todos logo atrás dele.”
Por que Gyokeres pode ser a peça que faltava ao Arsenal
Embora Gyokeres ainda esteja 16 gols atrás de Erling Haaland, do Manchester City, na tabela de artilheiros, seu valor tático tem recebido elogios dos observadores. Rooney acredita que essa influência pode acabar sendo decisiva na busca do Arsenal por títulos importantes.
“Nas últimas semanas, ele tem demonstrado isso ainda mais e, se o Arsenal conquistar o campeonato e a Liga dos Campeões, ele será um dos principais responsáveis por isso, pois é nesse aspecto que o Arsenal tem deixado a desejar nos últimos anos”, acrescentou.
- AFP
O Arsenal enfrenta semanas decisivas na disputa pelo título e na Europa
O Arsenal está a duas vitórias de garantir seu primeiro título da Premier League em 22 anos. A reta final da equipe inclui partidas contra o Burnley no Emirates Stadium e uma viagem para enfrentar o Crystal Palace fora de casa. Além da disputa nacional, os Gunners também disputarão a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no dia 30 de maio, em Budapeste, onde Gyokeres terá a chance de coroar uma temporada de estreia notável na Inglaterra.