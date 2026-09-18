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FRANCE-SOCCER-FFF-ZINEDINE-ZIDANEAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

'Gosto muito dele pela esquerda' - técnico da França, Zinedine Zidane, encerra debate sobre a braçadeira de capitão de Kylian Mbappe e revela planos táticos

Z. Zidane
K. Mbappe
França
Real Madrid
Liga das Nações A

Como novo técnico da França, Zinedine Zidane detalhou sua visão tática para Kylian Mbappe, confirmando que a estrela seguirá como capitão, ao mesmo tempo em que indicou uma mudança de posição. O lendário treinador também abordou as preocupações sobre a intensidade defensiva do atacante e evitou, de forma diplomática, falar sobre as controvérsias políticas em torno da seleção antes das eleições de 2027.

  • Planos táticos e capitania confirmados

    Zidane iniciou oficialmente seu trabalho, anunciando sua primeira convocação com 23 jogadores nesta sexta-feira para os próximos compromissos da Liga das Nações. Segundo a RMC Sport, o novo técnico confirmou que Mbappe seguirá com a braçadeira de capitão sob seu comando.

    No entanto, o treinador indicou que o atacante pode não atuar como centroavante. Ao falar sobre a versatilidade da estrela em um elenco renovado com cinco jogadores ainda não convocados, Zidane afirmou que o atacante se sente à vontade em toda a linha de frente, mas revelou sua própria preferência. "Ele é capaz de jogar nas três posições. Ele mesmo já disse isso", explicou Zidane durante sua coletiva de imprensa. "Eu, por exemplo, gosto muito dele pela esquerda."

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup captainGetty

    Exigências defensivas para o capitão

    Além dos ajustes posicionais, Zidane foi questionado sobre Mbappe e suas contribuições defensivas, um tema frequentemente debatido desde sua transferência recente. O Real Madrid tem sido alvo de escrutínio na Espanha em relação ao índice de trabalho de seus atacantes, e um jornalista levantou a percepção de falta de dedicação defensiva. Zidane rapidamente encerrou a crítica e explicou suas expectativas para seu capitão e o restante da equipe.

    "É um falso assunto, um falso debate, isso terá de ser administrado como com todos os outros jogadores", afirmou Zidane. "Quando não tivermos a bola, teremos de fazer um esforço. Não será um problema para Kylian."

  • Evitando os holofotes políticos

    A coletiva de imprensa também abordou temas fora do futebol, particularmente as eleições presidenciais francesas de 2027 e a recente polêmica envolvendo Mbappe, que se recusou a usar integralmente uma camiseta em apoio aos moradores de Ceuta.

    Zidane recusou firmemente entrar no campo político ou compartilhar publicamente suas crenças pessoais. "Vou me dedicar a esta função, técnico da seleção francesa", afirmou Zidane. "No entanto, tenho convicções como todo mundo, sou um cidadão. Quanto a compartilhá-las... Cada um faz o que quer, mas vou tentar me dedicar a esta função." O técnico segue estritamente focado no futebol.

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    França se prepara para uma nova era

    A França dará início à era Zidane em 25 de setembro, quando viajará para Kocaeli para enfrentar a Turquia na Liga A. Depois desse teste de abertura, a seleção visitará Bruxelas para enfrentar a Bélgica apenas três dias depois. Os torcedores estarão atentos para ver se Mbappe será escalado pela ponta esquerda e como essa renovada seleção francesa se adapta às novas exigências defensivas.

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