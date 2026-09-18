'Gosto muito dele pela esquerda' - técnico da França, Zinedine Zidane, encerra debate sobre a braçadeira de capitão de Kylian Mbappe e revela planos táticos

Zidane iniciou oficialmente seu trabalho, anunciando sua primeira convocação com 23 jogadores nesta sexta-feira para os próximos compromissos da Liga das Nações. Segundo a RMC Sport, o novo técnico confirmou que Mbappe seguirá com a braçadeira de capitão sob seu comando.

No entanto, o treinador indicou que o atacante pode não atuar como centroavante. Ao falar sobre a versatilidade da estrela em um elenco renovado com cinco jogadores ainda não convocados, Zidane afirmou que o atacante se sente à vontade em toda a linha de frente, mas revelou sua própria preferência. "Ele é capaz de jogar nas três posições. Ele mesmo já disse isso", explicou Zidane durante sua coletiva de imprensa. "Eu, por exemplo, gosto muito dele pela esquerda."