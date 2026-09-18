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'Gosto muito dele pela esquerda' - técnico da França, Zinedine Zidane, encerra debate sobre a braçadeira de capitão de Kylian Mbappe e revela planos táticos
Planos táticos e capitania confirmados
Zidane iniciou oficialmente seu trabalho, anunciando sua primeira convocação com 23 jogadores nesta sexta-feira para os próximos compromissos da Liga das Nações. Segundo a RMC Sport, o novo técnico confirmou que Mbappe seguirá com a braçadeira de capitão sob seu comando.
No entanto, o treinador indicou que o atacante pode não atuar como centroavante. Ao falar sobre a versatilidade da estrela em um elenco renovado com cinco jogadores ainda não convocados, Zidane afirmou que o atacante se sente à vontade em toda a linha de frente, mas revelou sua própria preferência. "Ele é capaz de jogar nas três posições. Ele mesmo já disse isso", explicou Zidane durante sua coletiva de imprensa. "Eu, por exemplo, gosto muito dele pela esquerda."
- Getty
Exigências defensivas para o capitão
Além dos ajustes posicionais, Zidane foi questionado sobre Mbappe e suas contribuições defensivas, um tema frequentemente debatido desde sua transferência recente. O Real Madrid tem sido alvo de escrutínio na Espanha em relação ao índice de trabalho de seus atacantes, e um jornalista levantou a percepção de falta de dedicação defensiva. Zidane rapidamente encerrou a crítica e explicou suas expectativas para seu capitão e o restante da equipe.
"É um falso assunto, um falso debate, isso terá de ser administrado como com todos os outros jogadores", afirmou Zidane. "Quando não tivermos a bola, teremos de fazer um esforço. Não será um problema para Kylian."
Evitando os holofotes políticos
A coletiva de imprensa também abordou temas fora do futebol, particularmente as eleições presidenciais francesas de 2027 e a recente polêmica envolvendo Mbappe, que se recusou a usar integralmente uma camiseta em apoio aos moradores de Ceuta.
Zidane recusou firmemente entrar no campo político ou compartilhar publicamente suas crenças pessoais. "Vou me dedicar a esta função, técnico da seleção francesa", afirmou Zidane. "No entanto, tenho convicções como todo mundo, sou um cidadão. Quanto a compartilhá-las... Cada um faz o que quer, mas vou tentar me dedicar a esta função." O técnico segue estritamente focado no futebol.
- AFP
França se prepara para uma nova era
A França dará início à era Zidane em 25 de setembro, quando viajará para Kocaeli para enfrentar a Turquia na Liga A. Depois desse teste de abertura, a seleção visitará Bruxelas para enfrentar a Bélgica apenas três dias depois. Os torcedores estarão atentos para ver se Mbappe será escalado pela ponta esquerda e como essa renovada seleção francesa se adapta às novas exigências defensivas.
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