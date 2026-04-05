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Goretzka desafia: “O Real Madrid é a Liga dos Campeões... mas o Bayern vai ganhar tudo”

Especiais e Opinião
L. Goretzka
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Alemanha
Espanha

Em uma longa entrevista, o astro do Bayern fala sobre suas lembranças do Estádio Real

O Bayern de Munique se prepara para enfrentar o Real Madrid fora de casa, em um confronto acirrado pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

Antes do confronto, o site oficial do clube bávaro publicou uma entrevista com Leon Goretzka, o craque do meio-campo da equipe, que disputou 71 partidas na Liga dos Campeões.

O jogador de 31 anos sempre coloca sua experiência a serviço do Bayern de Munique sempre que a equipe precisa. E ele fará o mesmo agora nas duas partidas das quartas de final, muito aguardadas, contra o Real Madrid.

Goretzka, que conquistou a Liga dos Campeões com o time da Baviera em 2020, já enfrentou o Real Madrid três vezes anteriormente na competição.

Em declarações antes do confronto de abril, ele revelou o que aprendeu com esses jogos e falou sobre o momento em que recebeu uma calorosa ovação no Santiago Bernabéu, bem como sobre uma partida que descreveu como um “pesadelo”.

  • A última luta

    Goretzka chegou à entrevista com o site oficial do Bayern tranquilo e satisfeito, apenas uma semana antes do confronto decisivo contra o Real Madrid.

    Este será seu último jogo pelo Bayern contra o time espanhol, já que ele deixará Munique no verão, após oito anos.

    Ele disse: “No inverno, tomei a decisão consciente de ficar até o verão; sinto que tudo é possível nesta temporada”.

    O Bayern vive um momento especial, tendo chegado às semifinais da Copa da Alemanha, liderando a Bundesliga com grande vantagem e buscando agora chegar às semifinais da Liga dos Campeões ao enfrentar o Real Madrid.

    Mas qual é o segredo do sucesso do Bayern nesta temporada? Goretzka responde: “Os jogadores certos nos lugares certos, com o técnico certo e no clube certo”.

    E continuou: “Estou totalmente convencido de que somos capazes de ganhar tudo este ano, apesar de saber que isso é difícil, mas vamos tentar.”

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  • Aplausos e pesadelo

    Aos 20 anos, Goretzka disputou sua primeira partida no Bernabéu com o Schalke, em março de 2015.

    O time azul-real venceu por 4 a 3 o atual campeão e grande favorito na partida de volta das oitavas de final.

    Ele disse: “Precisávamos de apenas um gol para nos classificarmos. Benedikt Höwedes teve uma grande chance nos acréscimos. Foi naquela partida que Leroy Sané se destacou pela primeira vez. Apesar de não termos nos classificado, continua sendo uma lembrança maravilhosa, pois recebemos uma calorosa ovação da torcida do Bernabéu”.

    Além dos confrontos em casa contra o Real Madrid com o Schalke e o Bayern, Goretzka jogou novamente em Madri, em uma partida que descreveu como um “pesadelo”.

    Ele disse: “Infelizmente, sob o comando de Thomas Tuchel, disputamos aquela partida em que acreditávamos ter chegado à final, mas no fim não foi o suficiente.”

    Goretzka ficou no banco durante os 90 minutos, e o Bayern estava à frente por 1 a 0 com um belo gol de Alphonso Davies; a vitória fora de casa seria suficiente para a classificação após o empate de 2 a 2 na ida, mas o reserva Joselu marcou dois gols nos minutos finais, eliminando o Bayern na edição de 2024.

     Agora, a equipe volta ao Bernabéu na terça-feira com o objetivo de ser quem comemora desta vez, dois anos após a eliminação cruel nos últimos instantes.

    Goretzka acrescentou: “Não tivemos muito sucesso contra o Real Madrid recentemente e queremos muito mudar os números dos últimos anos”.

    O Bayern não conseguiu nenhuma vitória nos últimos oito jogos contra o 15 vezes campeão europeu, embora todos eles – com exceção da derrota por 4 a 0 na semifinal de 2014 – tenham sido muito disputados.

    Ele disse: “Para qualquer alemão, o Real Madrid significa a Liga dos Campeões; eles são os campeões dessa competição e foram a equipe dominante nos últimos 10 a 15 anos. É um confronto entre dois gigantes do futebol europeu.”

  • Qualidade incrível... mas

    O Real Madrid passou por altos e baixos nesta temporada e, por isso, Álvaro Arbeloa assumiu o comando da equipe em janeiro, substituindo Xabi Alonso.

    Na La Liga, o time disputa o título com o Barcelona, mas ocupa atualmente a segunda posição, alguns pontos atrás dos catalães.

    Na Liga dos Campeões, o time terminou a fase de grupos fora dos oito primeiros colocados e foi obrigado a disputar a repescagem contra o Benfica, classificando-se com um placar de 3 a 1 no total das duas partidas.

    Em um período marcado pela ausência de jogadores de destaque como Kylian Mbappé e Jude Bellingham, Vinícius Júnior e seus companheiros mostraram sua qualidade ao eliminar o Manchester City por 5 a 1 nas oitavas de final, e agora Mbappé e Bellingham estão prontos para enfrentar o Bayern.

    Goretzka disse: “Eles são um time de nível mundial com uma qualidade individual impressionante. Passaram por momentos muito bons e outros ruins nesta temporada, então não dá para prever o que vão apresentar.”

    E acrescentou: “A experiência nos ensinou que eles costumam ter sucesso na Liga dos Campeões, mas estaremos preparados para isso.”

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