Goretzka desafia: “O Real Madrid é a Liga dos Campeões... mas o Bayern vai ganhar tudo”

Aos 20 anos, Goretzka disputou sua primeira partida no Bernabéu com o Schalke, em março de 2015.

O time azul-real venceu por 4 a 3 o atual campeão e grande favorito na partida de volta das oitavas de final.

Ele disse: “Precisávamos de apenas um gol para nos classificarmos. Benedikt Höwedes teve uma grande chance nos acréscimos. Foi naquela partida que Leroy Sané se destacou pela primeira vez. Apesar de não termos nos classificado, continua sendo uma lembrança maravilhosa, pois recebemos uma calorosa ovação da torcida do Bernabéu”.

Além dos confrontos em casa contra o Real Madrid com o Schalke e o Bayern, Goretzka jogou novamente em Madri, em uma partida que descreveu como um “pesadelo”.

Ele disse: “Infelizmente, sob o comando de Thomas Tuchel, disputamos aquela partida em que acreditávamos ter chegado à final, mas no fim não foi o suficiente.”

Goretzka ficou no banco durante os 90 minutos, e o Bayern estava à frente por 1 a 0 com um belo gol de Alphonso Davies; a vitória fora de casa seria suficiente para a classificação após o empate de 2 a 2 na ida, mas o reserva Joselu marcou dois gols nos minutos finais, eliminando o Bayern na edição de 2024.

Agora, a equipe volta ao Bernabéu na terça-feira com o objetivo de ser quem comemora desta vez, dois anos após a eliminação cruel nos últimos instantes.

Goretzka acrescentou: “Não tivemos muito sucesso contra o Real Madrid recentemente e queremos muito mudar os números dos últimos anos”.

O Bayern não conseguiu nenhuma vitória nos últimos oito jogos contra o 15 vezes campeão europeu, embora todos eles – com exceção da derrota por 4 a 0 na semifinal de 2014 – tenham sido muito disputados.

Ele disse: “Para qualquer alemão, o Real Madrid significa a Liga dos Campeões; eles são os campeões dessa competição e foram a equipe dominante nos últimos 10 a 15 anos. É um confronto entre dois gigantes do futebol europeu.”