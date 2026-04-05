Goretzka desafia: “O Real Madrid é a Liga dos Campeões... mas o Bayern vai ganhar tudo”

O Bayern de Munique se prepara para enfrentar o Real Madrid fora de casa, em um confronto acirrado pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.
Antes do confronto, o site oficial do clube bávaro publicou uma entrevista com Leon Goretzka, o craque do meio-campo da equipe, que disputou 71 partidas na Liga dos Campeões.
O jogador de 31 anos sempre coloca sua experiência a serviço do Bayern de Munique sempre que a equipe precisa. E ele fará o mesmo agora nas duas partidas das quartas de final, muito aguardadas, contra o Real Madrid.
Goretzka, que conquistou a Liga dos Campeões com o time da Baviera em 2020, já enfrentou o Real Madrid três vezes anteriormente na competição.
Em declarações antes do confronto de abril, ele revelou o que aprendeu com esses jogos e falou sobre o momento em que recebeu uma calorosa ovação no Santiago Bernabéu, bem como sobre uma partida que descreveu como um “pesadelo”.