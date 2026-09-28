O resultado positivo em Oslo ofuscou o 22º gol de Erling Haaland na Liga das Nações, ampliando o próprio recorde, e preservou o início perfeito de Portugal sob o comando de Jesus. Enfatizando a dimensão da conquista em território hostil, Ramos acrescentou: "A vitória é sempre a coisa mais importante. Jogar fora de casa contra uma equipe como a Noruega é ainda mais difícil. É uma grande vitória em uma viagem complicada fora de casa.

"Foi um grande começo. Estamos trabalhando juntos e assimilando bem as ideias do técnico. Daqui para frente, é tudo uma questão de melhorar e corrigir os detalhes. Queremos vencer todos os jogos. Estamos sempre focados na vitória em cada partida."