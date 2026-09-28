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Gonçalo Ramos se pronuncia sobre ter começado à frente de Cristiano Ronaldo, enquanto herói de Portugal celebra "grande vitória em uma difícil partida fora de casa"
Atacante assume vaga de titular em Oslo
Escalado como titular no lugar de Cristiano Ronaldo, que começou no banco, Ramos aproveitou uma falha de Orjan Nyland para mandar para as redes o gol da vitória de Portugal no segundo tempo. O jogador de 25 anos ainda teve outro gol anulado por impedimento pelo VAR depois de Joao Felix abrir o placar no início da partida. Após uma atuação impressionante de 81 minutos, antes de dar lugar a Francisco Trincao, o atacante chegou a 12 gols em 29 partidas pela seleção.
- NTB
Atacante destaca contribuição mais ampla para a equipe
Retribuindo a confiança do técnico com uma atuação aguerrida, o atacante do Milan destacou que seu valor para a equipe vai muito além de simplesmente balançar as redes. Ressaltando a importância de aproveitar a oportunidade desde o início, Ramos disse à Sport TV: "Todo momento é importante. O mais importante é mostrar o que eu posso fazer sempre que sou acionado e contribuir para a equipe. Foi uma demonstração do meu trabalho, do que posso oferecer à equipe, não apenas gols, mas tudo o que faço em campo."
Ramos elogia a evolução tática da equipe
O resultado positivo em Oslo ofuscou o 22º gol de Erling Haaland na Liga das Nações, ampliando o próprio recorde, e preservou o início perfeito de Portugal sob o comando de Jesus. Enfatizando a dimensão da conquista em território hostil, Ramos acrescentou: "A vitória é sempre a coisa mais importante. Jogar fora de casa contra uma equipe como a Noruega é ainda mais difícil. É uma grande vitória em uma viagem complicada fora de casa.
"Foi um grande começo. Estamos trabalhando juntos e assimilando bem as ideias do técnico. Daqui para frente, é tudo uma questão de melhorar e corrigir os detalhes. Queremos vencer todos os jogos. Estamos sempre focados na vitória em cada partida."
- Bildbyran
Seleção se prepara para teste em Copenhague
Os seis pontos nas duas primeiras partidas mantêm Portugal isolado na liderança do Grupo A4 antes da viagem de quinta-feira à Dinamarca. Sua contribuição decisiva em Oslo dá a Ramos um forte argumento para manter a vaga entre os titulares, enquanto Jesus avalia suas opções de ataque em Copenhague. Esse cenário cria um intrigante dilema de escalação para Ronaldo, que estará ansioso por minutos enquanto continua sua busca pelos 1.000 gols na carreira.
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