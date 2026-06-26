O Milan bate todos os tipos de recordes. Ao contratar Gonçalo Ramos do Paris Saint-Germain por um valor que (incluindo bônus) pode ultrapassar a marca dos 70 milhões de euros, o clube rossonero inaugura a janela de transferências do verão de 2026 com a contratação mais cara de sua história. Com isso, o jogador nascido em 2001, ex-Benfica, torna-se, obviamente, também o atacante central mais bem pago de todos os tempos, deixando para trás lendas como Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko ou Zlatan Ibrahimovic.
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Gonçalo Ramos já é o homem dos recordes do Milan: nenhum atacante foi contratado por um valor tão alto; ele também é a contratação mais cara da história do Rossonero
O CASO DE ANDRÉ SILVA
Os tempos mudaram, é claro; a envergadura de certas transferências aumentou e Gonçalo Ramos, mesmo sendo reserva, vem de três temporadas em Paris nas quais marcou 45 gols em todas as competições (nenhum outro atacante português marcou com tanta regularidade nos cinco principais campeonatos europeus). No entanto, o último caso de um “número 9” vindo do futebol português para o Milan com a missão de se tornar o ponto de referência no ataque não deixou boas lembranças. No verão de 2017, o carro-chefe da dispendiosa campanha de contratações do ex-proprietário Yonghong Li foi André Silva, contratado do Porto por 38 milhões de euros: um investimento que não correspondeu às expectativas: em 41 partidas, ele marcou 10 gols e, já no verão seguinte, foi emprestado ao Sevilla, antes da transferência definitiva para o Eintracht de Frankfurt em troca de Rebic.
O EQUÍVOCO DE NKUNKU
Logo atrás do português – que, justamente nos últimos dias, fechou o ciclo ao retornar ao Porto – está Christopher Nkunku. O jogador francês, contratado nos últimos dias da janela de transferências de 2025 por 37 milhões de euros mais bônus do Chelsea, foi uma das principais apostas do ex-diretor esportivo Igli Tare, que esperava reencontrar nele o jogador que se destacou em Leipzig, onde, embora com características diferentes, ele pudesse atuar como atacante central. O novo técnico Rubén Amorim provavelmente tentará relançá-lo como meia-atacante ou ponta ofensiva, após uma temporada com pouca continuidade e apenas 8 gols e 3 assistências.
DE SHEVA A IBRA
No top 10 dos atacantes mais bem pagos de todos os tempos pelo Milan, encerrado por Shevchenko com 23,9 milhões de euros, há um pouco de tudo: um Balão de Ouro, assim como o ucraniano (175 gols em 322 partidas), outro artilheiro implacável como Filippo Inzaghi (126 gols em 300 partidas), que trouxe consigo duas Ligas dos Campeões, e outro atacante que deixou uma marca tangível na história recente do Rossonero, conquistando dois títulos do Campeonato Italiano, como Zlatan Ibrahimovic. No meio, muitos jogadores incapazes, por um motivo ou outro, de deixar um legado definitivo ou duradouro: fora do pódio – atrás dos 36 milhões de euros de Inzaghi – estão Piatek (35), Bacca (33,3), Santi Giménez (30,2), Alberto Gilardino (25 milhões) e Alexandre Pato (24 milhões).
AS MELHORES CONTRATAÇÕES DO MILAN
Mas, como já mencionamos, a contratação de Gonçalo Ramos, avaliada em cerca de 70 milhões de euros, supera claramente uma série bastante significativa de transferências, concluídas em sua maioria recentemente. O recordista anterior era outro português, Rafael Leão, com seus 50 milhões de euros (considerando o valor pago ao Lille em 2019 e a multa posteriormente paga pela disputa com o Sporting de Lisboa), seguido por Leonardo Bonucci (42 milhões), Manuel Rui Costa (41,3), único legado da era Berlusconi, e depois Lucas Paquetá (38,4 milhões), Mattia Caldara (37,7) e Charles de Ketelaere (37,5).