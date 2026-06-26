Gonçalo Ramos já é o homem dos recordes do Milan: nenhum atacante foi contratado por um valor tão alto; ele também é a contratação mais cara da história do Rossonero

Os tempos mudaram, é claro; a envergadura de certas transferências aumentou e Gonçalo Ramos, mesmo sendo reserva, vem de três temporadas em Paris nas quais marcou 45 gols em todas as competições (nenhum outro atacante português marcou com tanta regularidade nos cinco principais campeonatos europeus). No entanto, o último caso de um “número 9” vindo do futebol português para o Milan com a missão de se tornar o ponto de referência no ataque não deixou boas lembranças. No verão de 2017, o carro-chefe da dispendiosa campanha de contratações do ex-proprietário Yonghong Li foi André Silva, contratado do Porto por 38 milhões de euros: um investimento que não correspondeu às expectativas: em 41 partidas, ele marcou 10 gols e, já no verão seguinte, foi emprestado ao Sevilla, antes da transferência definitiva para o Eintracht de Frankfurt em troca de Rebic.