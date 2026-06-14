Gols na madrugada e surpresa australiana: top 3 coisas que você precisa saber sobre Austrália 2 x 0 Turquia

A Austrália estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Turquia na Copa do Mundo de 2026, na madrugada deste domingo (14), em Vancouver.

O resultado foi construído com gols de Nestory Irankunda, ainda no primeiro tempo, e Connor Metcalfe na etapa final, em uma atuação segura dos Socceroos.

O duelo, porém, já estava aquecido antes mesmo de a bola rolar, com uma troca de provocações entre jogadores das duas seleções nos dias que antecederam a partida.

A equipe australiana surpreendeu os turcos, que chegavam ao confronto com grande expectativa após o bom desempenho nas eliminatórias europeias, mas não conseguiram transformar isso em resultado na estreia da Copa do Mundo.