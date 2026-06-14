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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Gols na madrugada e surpresa australiana: top 3 coisas que você precisa saber sobre Austrália 2 x 0 Turquia

Copa do Mundo
Austrália x Turquia
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Turquia

Enquanto boa parte dos brasileiros dormia, a Austrália venceu a Turquia na estreia das duas seleções na Copa do Mundo

A Austrália estreou com vitória por 2 a 0 sobre a Turquia na Copa do Mundo de 2026, na madrugada deste domingo (14), em Vancouver.

O resultado foi construído com gols de Nestory Irankunda, ainda no primeiro tempo, e Connor Metcalfe na etapa final, em uma atuação segura dos Socceroos.

O duelo, porém, já estava aquecido antes mesmo de a bola rolar, com uma troca de provocações entre jogadores das duas seleções nos dias que antecederam a partida.

A equipe australiana surpreendeu os turcos, que chegavam ao confronto com grande expectativa após o bom desempenho nas eliminatórias europeias, mas não conseguiram transformar isso em resultado na estreia da Copa do Mundo.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Irankunda abre o caminho, e Metcalfe fecha a vitória australiana

    Considerado uma das principais promessas do futebol australiano, o atacante Nestory Irankunda, de 20 anos, abriu o caminho para a vitória da Austrália sobre a Turquia. Atualmente jogador do Watford, da Inglaterra, o jovem atacante marcou um belo gol aos 27 minutos do primeiro tempo, após arrancada em velocidade e drible da vaca.

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    Na etapa final, Connor Metcalfe ampliou e decretou o triunfo por 2 a 0 em Vancouver. Irankunda chega à Copa cercado de expectativa como um dos nomes mais promissores da nova geração australiana.

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  • Australia v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    Patrick Beach faz noite inspirada e segura a Turquia

    Além dos gols de Irankunda e Connor Metcalfe, a vitória australiana também teve um nome decisivo na defesa. O goleiro Patrick Beach, do Melbourne City, foi um dos destaques da partida com sete defesas ao longo do jogo, sendo três delas dentro da área, em finalizações perigosas da Turquia para garantir o 2 a 0 e a estreia sem sofrer gols em Vancouver.

  • Partida da 1h da manhã virou meme entre brasileiros

    Disputado no Canadá, o confronto começou à 1h da manhã deste sábado para domingo no horário de Brasília e movimentou as redes sociais. Muitos torcedores brincaram sobre virar a madrugada para acompanhar Austrália e Turquia, com mensagens do tipo "só Copa do Mundo mesmo" se espalhando enquanto a bola rolava em Vancouver.

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