"Gols demais!" - Enzo Maresca se irrita apesar da vitória do Manchester City por 5 a 3, enquanto o líder da Premier League sobrevive a susto contra o Sunderland

Enquanto o Etihad Stadium assistia a um eletrizante jogo de oito gols, o técnico do Manchester City, Maresca, não estava em clima de comemoração pela natureza caótica da vitória de sua equipe por 5 a 3 sobre o Sunderland. O resultado garantiu que o City siga como o único time da elite com 100% de aproveitamento após cinco partidas, mas a forma como sofreu três gols diante dos visitantes recém-promovidos deixou o treinador italiano visivelmente frustrado durante seus compromissos com a imprensa após o jogo.

Falando à Sky Sports após o apito final, o comandante do City deixou claro o que sentia em relação ao placar. "Gols demais, gols demais! Eu prefiro [vencer] por 1 a 0, muito melhor", admitiu Maresca, destacando sua preferência por solidez defensiva em vez de brilho ofensivo. "Para ser sincero, eu preferiria vencer por 1 a 0 do que por 5 a 3, mas esperava um jogo muito difícil. Eu sei o quão bons eles são. Sem a bola, eles são muito agressivos, com a bola têm armas diferentes, Brobbey é um exemplo [disso]. Encontramos uma maneira de vencer o jogo."