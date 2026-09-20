AFP
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"Gols demais!" - Enzo Maresca se irrita apesar da vitória do Manchester City por 5 a 3, enquanto o líder da Premier League sobrevive a susto contra o Sunderland
Maresca desabafa frustração com fragilidade defensiva
Enquanto o Etihad Stadium assistia a um eletrizante jogo de oito gols, o técnico do Manchester City, Maresca, não estava em clima de comemoração pela natureza caótica da vitória de sua equipe por 5 a 3 sobre o Sunderland. O resultado garantiu que o City siga como o único time da elite com 100% de aproveitamento após cinco partidas, mas a forma como sofreu três gols diante dos visitantes recém-promovidos deixou o treinador italiano visivelmente frustrado durante seus compromissos com a imprensa após o jogo.
Falando à Sky Sports após o apito final, o comandante do City deixou claro o que sentia em relação ao placar. "Gols demais, gols demais! Eu prefiro [vencer] por 1 a 0, muito melhor", admitiu Maresca, destacando sua preferência por solidez defensiva em vez de brilho ofensivo. "Para ser sincero, eu preferiria vencer por 1 a 0 do que por 5 a 3, mas esperava um jogo muito difícil. Eu sei o quão bons eles são. Sem a bola, eles são muito agressivos, com a bola têm armas diferentes, Brobbey é um exemplo [disso]. Encontramos uma maneira de vencer o jogo."
- Getty Images Sport
Um pesadelo tático para o técnico do City
A partida foi definida pela incapacidade do City de manter o Sunderland à distância, apesar de ter liderado em várias ocasiões ao longo da tarde. Antoine Semenyo foi o grande destaque dos mandantes, balançando as redes duas vezes para liderar a reação, enquanto Enzo Fernandez e Rayan Cherki também contribuíram no placar. No entanto, o hat-trick sensacional de Brian Brobbey pelo Sunderland expôs grandes falhas na linha defensiva do City.
Maresca foi particularmente duro sobre a forma como sua equipe presenteou o adversário com os gols, citando falta de concentração em bolas paradas. "Dois dos três gols que sofremos foram fáceis demais; o segundo gol saiu de uma cobrança rápida de falta de [Granit] Xhaka, e isso não pode acontecer. O terceiro gol saiu de outra falta. Foi fácil demais, concedemos mais chances, mas também marcamos cinco e poderíamos provavelmente ter feito mais dois ou três", explicou o técnico.
Sunderland se mostra o teste definitivo
Apesar dos erros defensivos, Maresca encontrou alguns aspectos positivos na forma como seus jogadores lidaram com as exigências físicas da partida. A pressão em alta intensidade do Sunderland e a ameaça pelo alto trouxeram um desafio diferente das batalhas táticas que o City enfrentou anteriormente na campanha.
"No geral, a atuação dos jogadores do #ManCity foi boa, e também gostei porque hoje eles precisaram lidar com diferentes tipos de coisas; segundas bolas, duelos, esse tipo de coisa", destacou Maresca, reconhecendo a garra mostrada por seu elenco. O italiano também apontou a qualidade do adversário como um fator na dificuldade. "Eu esperava um jogo muito difícil, sabia como eles são bons; sem a bola, são agressivos, com a bola têm armas diferentes, bolas paradas, [Brian] Brobbey."
- Getty Images Sport
Início perfeito continua apesar dos sustos
A vitória representa um marco significativo para Maresca, que conduziu com sucesso o primeiro mês da temporada sem perder um único ponto. Ao garantir sua quinta vitória seguida, Maresca se tornou apenas o sexto técnico da história a vencer seus primeiros cinco jogos de Premier League no comando de um novo clube.
O City agora entra na pausa para os jogos de seleções com uma vantagem de três pontos sobre seus rivais mais próximos, dando à comissão técnica tempo para analisar as falhas defensivas vistas no Etihad. Com uma visita a Anfield para enfrentar o Liverpool e um duelo pela Champions League contra o Paris Saint-Germain no horizonte, a necessidade das "vitórias por 1 a 0" que Maresca tanto deseja se tornará ainda mais vital.
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