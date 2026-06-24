Gols contra a Escócia colocam Vini Jr. em grupo seleto da história da seleção; confira

A sequência faz Vinicius Júnior repetir um feito alcançado apenas por grandes nomes da história da seleção. Antes dele, somente Jairzinho, em 1970, Romário, em 1994, e Ronaldo e Rivaldo, em 2002, haviam marcado nos três primeiros jogos do Brasil em uma edição de Copa do Mundo.

O dado chama atenção por outro motivo: todos os jogadores que atingiram essa marca terminaram suas respectivas campanhas levantando a taça.

Entre os nomes da lista, o caso mais emblemático é o de Ronaldo. Artilheiro da Copa de 2002 com oito gols, o Fenômeno iniciou o torneio em grande fase e foi decisivo na conquista do pentacampeonato. Na mesma edição, Rivaldo também protagonizou uma sequência impressionante e marcou nos cinco primeiros jogos da campanha.

Já Romário foi o principal nome do tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos, em 1994. O atacante marcou nos três primeiros compromissos da fase de grupos e liderou a seleção ao longo do torneio. Jairzinho, por sua vez, foi ainda além e entrou para a história ao marcar sete gols nos seis primeiros jogos da campanha do tricampeonato, em 1970.