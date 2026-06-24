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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Gols contra a Escócia colocam Vini Jr. em grupo seleto da história da seleção; confira

Brasil
Escócia x Brasil
Copa do Mundo
Vinicius Junior

Atacante marcou duas vezes contra a Escócia, chegou a quatro gols na Copa e igualou feito de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo pela seleção

Vinicius Júnior segue sendo o principal nome da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Nesta quarta-feira (24), o camisa 7 voltou a ser decisivo ao marcar duas vezes na vitória sobre a Escócia, pela última rodada da fase de grupos, e alcançou uma marca histórica com a camisa do Brasil.

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  • 3 jogos, 4 gols

    Com os dois gols, Vinícius Júnior chegou a quatro na competição e balançou as redes em todos os compromissos da seleção na primeira fase do Mundial. O feito o coloca em um grupo seleto da história do futebol brasileiro, ao lado de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo.

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    O atacante já havia marcado na estreia contra o Marrocos e também deixado sua marca na vitória sobre o Haiti. Diante dos escoceses, voltou a ser protagonista e confirmou o excelente início de campanha no torneio.

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  • TOPSHOT-WC2002-GER-BRA-CELEBRATIONAFP

    A lista seleta

    A sequência faz Vinicius Júnior repetir um feito alcançado apenas por grandes nomes da história da seleção. Antes dele, somente Jairzinho, em 1970, Romário, em 1994, e Ronaldo e Rivaldo, em 2002, haviam marcado nos três primeiros jogos do Brasil em uma edição de Copa do Mundo.

    O dado chama atenção por outro motivo: todos os jogadores que atingiram essa marca terminaram suas respectivas campanhas levantando a taça.

    Entre os nomes da lista, o caso mais emblemático é o de Ronaldo. Artilheiro da Copa de 2002 com oito gols, o Fenômeno iniciou o torneio em grande fase e foi decisivo na conquista do pentacampeonato. Na mesma edição, Rivaldo também protagonizou uma sequência impressionante e marcou nos cinco primeiros jogos da campanha.

    Já Romário foi o principal nome do tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos, em 1994. O atacante marcou nos três primeiros compromissos da fase de grupos e liderou a seleção ao longo do torneio. Jairzinho, por sua vez, foi ainda além e entrou para a história ao marcar sete gols nos seis primeiros jogos da campanha do tricampeonato, em 1970.