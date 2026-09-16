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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Golpe triplo de lesão para o Chelsea! Xabi Alonso em alerta, já que Joao Pedro e outras duas estrelas perdem treino antes do duelo contra o Brentford

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
M. Caicedo
R. James
Brentford x Chelsea
Brentford
Premier League

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrenta uma crise significativa de lesões depois que três jogadores importantes do elenco principal ficaram ausentes do treino na manhã de terça-feira, incluindo o talismã Joao Pedro. O Chelsea se prepara neste momento para um derby vital do oeste de Londres contra o Brentford, enquanto busca se recuperar de um empate decepcionante na última partida.

  • Trio importante ausente da sessão em Cobham

    De acordo com o jornalista da Sky SportsJames Savundra, Pedro esteve ausente durante a parte aberta do treino de terça-feira. O atacante brasileiro tem sido o principal destaque do Chelsea nesta temporada, com três gols e três assistências em apenas cinco partidas. Mais recentemente, ele garantiu um ponto para o Chelsea com um importante gol de empate nos acréscimos contra o Hull City, na tarde de sábado.

    Ao lado de Pedro, o capitão do clube, Reece James, e o meio-campista estrela Moises Caicedo também estiveram ausentes do grupo principal. James tem atuado com destaque em uma função de meio-campo central nesta temporada, completando os 90 minutos em três das quatro partidas do Chelsea na liga. O inglês pareceu terminar ileso o empate do fim de semana contra o Hull, o que torna sua ausência repentina uma preocupação significativa para o clube.


    • Publicidade
  • imago-sport-1082184972.jpgCrystal Pix

    Alonso adota cautela sobre retorno de Caicedo

    Embora as ausências repentinas de Pedro e James causem alarme imediato, Alonso já havia abordado as dificuldades físicas contínuas de Caicedo antes do confronto com o Hull. O internacional equatoriano ainda não começou uma partida nesta temporada após uma sequência frustrante de contratempos.

    Ao falar na semana passada sobre um possível retorno para o duelo de sexta-feira, o técnico do Chelsea insistiu que exerceria cautela máxima. "Ainda não, veremos para o Brentford", explicou Alonso durante sua entrevista coletiva pré-jogo.

    Ele ainda enfatizou a necessidade de proteger o meio-campista de 24 anos de novos danos físicos. "Não estamos em um momento de correr riscos com ele. Ainda não; ainda não estamos", acrescentou o treinador.


  • Dilemas no meio-campo e impulso de estreia

    A campanha de Caicedo foi prejudicada por um problema físico persistente. Depois de desfalcar a rodada de abertura contra o Fulham, ele conseguiu uma breve participação de 14 minutos na dramática vitória por 4 a 3 sobre o Brighton antes de sofrer uma recorrência da lesão. Esse revés o manteve fora dos compromissos seguintes contra Arsenal e Leeds.

    No entanto, o treino de terça-feira trouxe algumas notícias positivas para o Chelsea. Os reforços de verão Marco Palestra e Jordan Henderson participaram normalmente da atividade com o elenco. A dupla agora está se aproximando rapidamente de fazer suas aguardadas estreias pelo clube do oeste de Londres.


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    Luzes de sexta-feira à noite no GTech Stadium

    O Chelsea viajará para enfrentar o Brentford de Keith Andrews na noite de sexta-feira, desesperado para reencontrar o caminho das vitórias. Com três peças cruciais potencialmente fora, Alonso precisará que seus reforços que chegam no verão e os jogadores menos utilizados assumam a responsabilidade em um compromisso fora de casa que promete ser exigente.

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