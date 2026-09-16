De acordo com o jornalista da Sky SportsJames Savundra, Pedro esteve ausente durante a parte aberta do treino de terça-feira. O atacante brasileiro tem sido o principal destaque do Chelsea nesta temporada, com três gols e três assistências em apenas cinco partidas. Mais recentemente, ele garantiu um ponto para o Chelsea com um importante gol de empate nos acréscimos contra o Hull City, na tarde de sábado.

Ao lado de Pedro, o capitão do clube, Reece James, e o meio-campista estrela Moises Caicedo também estiveram ausentes do grupo principal. James tem atuado com destaque em uma função de meio-campo central nesta temporada, completando os 90 minutos em três das quatro partidas do Chelsea na liga. O inglês pareceu terminar ileso o empate do fim de semana contra o Hull, o que torna sua ausência repentina uma preocupação significativa para o clube.



